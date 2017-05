Premii importante pentru realizatorii Smart FM Marius Manole şi Andrei Huţuleac

Seară triumfală pentru Smart FM: luni, doi dintre realizatorii postului au câştigat premii importante în competiţii de anvergură la care au participat.

Marius Manole, co-realizator al emisiunii matinale de la Smart FM, alături de Marius Tucă, a fost desemnat aseară câştigător al emisiunii “Uite cine dansează”, la PRO TV. Concursul de dans s-a desfăşurat pe perioada a 13 săptămâni şi iniţial, la start, erau 12 perechi de vedete. Cele trei cupluri din finală au fost Liviu Teodorescu şi Marica Derdene Marius Manole şi Olesea Miculea, Alex Velea şi Ecaterina Dosan. Marius Manole şi Olesea Miculea au primit, drept premiu, un cec de 100.000 de euro, sumă ce va ajunge la fundaţia Hope and Homes for Children.

“N-am crezut că o să câştig, eram oricum pe un domeniu care nu era al meu, încercam să fiu cel mai bun actor dintre dansatori şi sper că la teatru să nu devin cel mai bun dansator printre actori. Dar am simţit că sunt foarte susţinut atât de publicul care vine la teatru, cât şi de oameni din jurul meu, prieteni, colegi, îi mulţumesc în primul rând maestrului Gigi Căciuleanu, pentru că a făcut pentru noi un dans care, după părerea mea, a cântărit greu în toată economia concursului şi a fost un moment de excepţie pentru spectacolul «Uite cine dansează», mai ales că eu cred că va rămâne de referinţă. Domnule Gigi Căciuleanu, tot respectul, va iubim şi va aşteptăm oricând să lucrăm împreună. Nu în cel din urmă rând, mulţumesc colegilor de la Smart FM (107,3FM), mulţumesc pentru sprijin domnului Tucă, doamnei Rodica Mandache. Şi-am rămas foarte surprins pentru că am descoperit colegi din teatru cu care eu credeam că nu am nicio legătură, ba eram convins că nu le sunt deloc simpatic şi uite că, la un moment din acesta, am primit de la ei mesaje emoţionante, la care clar nu mă aşteptăm, iar mie mi se pare cel mai mare câştig al concursului, pentru că am descoperit că sunt aproape de mine oameni cu care credeam că nu am nicio legătură”, a declarat, pentru Smart FM, Marius Manole.

De asemenea, luni seară, Andrei Huțuleac, realizatorul emisiunii “Matinalul fără nume”, care poate fi ascultată în fiecare vineri dimineaţă, a primit trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor din spectacolul "Amadeus", la Teatrul Metropolis din Bucureşti, la cea de-a 25-a ediţie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din România, care s-a desfăşurat la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara.

"Aşa cum am spus şi aseară, este, fără niciun fel de falsă modestie, mai puţin meritul meu şi mai mult meritul echipei din care fac parte. În meseria noastră, mai greu de obţinut decât un premiu mi se pare o consecvenţă artistică pe termen lung. Cu alte cuvinte mă preocupă mai degrabă să ţin împreună cu colegii mei ştacheta la fel de sus de acum încolo indiferent de premiile pe care le vom mai primi sau nu. Mulţumesc! Felicitări, Marius!", a spus Huțuleac pentru Smart FM.