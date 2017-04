Presa engleză: "Ilie Năstase provoacă haos"

Presa engleză a relatat, sâmbătă, ieşirile nervoase ale lui Ilie Năstase de la întâlnirea de Fed Cup România - Marea Britanie, scriind că fostul tenisman a avut o "tiradă de înjurături", a umbrit confruntarea de pe teren prin comportamentul său şi a provocat haos, transmite News.ro.

"Ilie Năstase provoacă haos în Fed Cup cu o izbucnire nervoasă la întâlnirea România - Marea Britanie", a notat The Guardian. "Căpitanul nejucător al României a provocat întreruperea întâlnirii României cu Marea Britanie, sâmbătă, după o tiradă de cuvinte urâte, el fiind escortat în afara terenului şi lăsând-o pe Johanna Konta vizibil afectată. Când Konta conducea în faţa Soranei Cîrstea cu 6-2, 1-2 în al doilea meci de la Constanţa, Năstase s-a implicat într-o dispută legată de gălăgia din public. El i-ar fi spus arbitrului: «What’s your f.....g problem?» (Care este problema ta?). Apoi a părut să le numească pe Anne Keothavong şi Konta «f.....g bitches»", menţionează The Guardian.

"Tiradă de înjurături a lui Ilie Năstase către starurile britanice, în timpul confruntării de Fed Cup", a titrat The Telegraph. "Întâlnirea Marii Britanii cu România a fost întreruptă în mod senzaţional după ce căpitanul Ilie Năstase a fost dat afară de pe teren", scrie jurnalul englez.

"Shame, set and match (Ruşine, set şi meci). Năstase devine «nasty»: Konta în lacrimi după ce căpitanul echipei României a făcut-o 'f****** b****' şi l-a înjurat pe arbitrul de scaun, provocând haos... la câteva ore după ce a avut o ieşire nervoasă faţă de o jurnalistă în legătură că remarcile sale rasiste despre copilul Serenei", a notat şi Daily Mail. Jurnalul menţionează că întâlnirea de Fed Cup a fost umbrită de "explozia lui Năstase" şi aminteşte de declaraţiile controversate făcute de fostul sportiv anterior, precum şi faptul că românul a fost căsătorit de patru ori.

Daily Mirror notează că Ilie Năstase le-a înjurat pe britanice, ceea ce a făcut-o pe Johanna Konta să plângă, "în timpul unei confruntări haotice de Fed Cup".

Şi jurnale din alte ţări au relatat incidentele de la Mamaia.