Preşedinta ÎCCJ, despre proiectele de OUG anunţate de Ministerul Justiţiei

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, că proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codului de procedură penală nu au fost discutate nici cu instanţele, nici cu asociaţiile magistraţilor, precizând că în cursul dimineţii i-au fost trimise pe email cele două proiecte, fiind cerut un punct de vedere până în 23 ianuarie.



"Până în acest moment nu s-a discutat despre acest aspect nici cu instanţele de judecată, nici cu asociaţiile magistraţilor. În drum spre CSM am primit un telefon de la birou prin care mi s-a spus faptul că prin email am primit proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codului de procedura penală şi că ni se cer puncte de vedere până pe 23 ianuarie. Sunt convinsă că vom discută astăzi la CSM acest aspect, pentru că, aşa cum cunoaşteţi, în procedura de aprobare a oricărui act normativ care interesează justiţia este necesar şi avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)", a spus preşedintele ICCJ, înaintea şedinţei CSM, potrivit news.ro.

Întrebată dacă găseşte oportună graţierea, Cristina Tarcea a spus că un astfel de act normativ nu trebuie aprobat fără o "prealabilă consultare".

"Am mai spus şi cu altă ocazie, amnistia şi graţierea sunt instituţii prevăzute de legislaţia penală, dar asemenea proiecte de lege nu trebuie aprobate fără o prealabilă consultare. Nu am apucat să lecturez conţinutul ordonanţelor de urgenţă pe care abia le-am primit pe email. Aşa cum am arătat, trebuie analizat totul cu atenţie pentru că, din păcate, graţierea nu-şi produce efecte doar asupra condamnărilor cu executare şi trebuie analizate toate aceste aspecte. Eu am o vechime şi am prins nişte decrete de graţiere cum erau pe vremuri şi ele vizau fapte minore. Urmează să vedem care este conţinutul ordonanţelor propuse spre discutare nouă. Astăzi, precum ştiţi, avem întâlnire cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi unul pentru care punctele pe care dânşii le-au propus spre discuţii CSM vizează şi aceste proiecte normative, urmează să vedem ce poziţie vom adopta", a adăugat Tarcea.

Ministerul Justiţiei a elaborat două acte normative, care au fost finalizate marţi, unul dintre ele vizând graţierea, nu şi aministia, a anunţat ministrul Justiţiei, Florin Iordache, la finalul şedinţei de Guvern prezidate de preşedintele Iohannis. Ministrul Justiţiei a precizat că unul dintre actele normative vizează graţierea, nu şi amnistia, nefiind incluse şi faptele de corupţie şi faptele grave.

Al doilea act normativ vizează "hotărârile Curţii Constituţionale privind anumite fapte care trebuie să fie mai bine precizate".

Premierul Sorin Grindeanu a precizat că în proiectele promovate de Ministerul Justiţiei abuzul în serviciu şi conflictul de interese nu se dezincriminează, ”dar se clarifică aceste lucruri în concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale”.