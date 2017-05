Pretendenții la scaunul Olguței

Aspiranții le funcția de primar al Craiovei, post rămas vacant după demisia Olguței Vasilescu, și-au depus duminică candidaturile pentru alegerile parțiale din 11 iunie. Mihail Genoiu și-a depus candidatura la Biroul electoral de circumscripție din partea PSD.

"Am reușit să strângem peste 36.000 de semnături. Ne așteptăm ca la alegeri să luăm peste 50%, le mulțumim craiovenilor pentru că ne-au susținut prin semnătura lor, pentru că ne-au susținut prin votul lor și la alegerile parlamentare și la alegerile locale de acum un an de zile. Când am ales ca la alegerile acestea să ne reprezinte Mihail Genoiu, am ales exact persoana care trebuie, cea care este capabilă să continue proiectele în următorii trei ani, pentru că sunt multe proiecte în derulare, iar Guvernul susține foarte multe proiecte locale și atunci aveam nevoie de o persoană potrivită", a spus Claudiu Manda, președintele PSD Dolj.

Din partea PNL, și-a depus candidatura senatorul Mario Ovidiu Oprea.

Oprea a spus că din întâlnirile pe care le-a avut cu alegătorii și din studiile realizate a constatat că locuitorii Craiovei nu știu că pe 11 iunie se alege primarul orașului, ceea ce va duce la un absenteism foarte mare.

"Tot PNL-ul îl susține și își pune mari speranțe în candidatura domnului Oprea. Cred că acest oraș, capitala Olteniei, una dintre capitalele istorice ale României, merită mai mult decât a avut prin administrația PSD, merită o administrare a orașului mai transparentă, mai corectă, mai cinstită și cu mai multă eficiență. Sunt convins că domnul Oprea, așa cum l-am cunoscut cu toții, ca un om foarte corect, foarte integri, foarte eficient, și-a făcut foarte bine treaba ți datoria în Parlamentul României, astăzi este liderul grupului nostru parlamentar de la Senat, va reuși să facă viitoarea administrație a Craiovei să fie corectă și în folosul cetățeanului", a spus la rândul său Cristian Bușoi, la înscrierea candidaturii.

De la PMP, va candida Dumitru Călina.

De asemenea, la alegeri candidează ca independent și avocatul Lucian-Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj. Totodată, și-a depus candidatura ca independent Emil Mladin, fost consilier local ALDE, spunând însă că în campania electorală va avea susținerea PNȚCD și Uniunii Populare Social Creștine (UPSC).