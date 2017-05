Preţul petrolului se prăbuşeşte. OPEC, îngenuncheată de americani

Preţul de piaţă al petrolului Brent, referinţă pentru Europa, a scăzut la cel mai mic nivel din noiembrie 2016, de când Organizaţia Ţărilor Producătoare de Petrol a decis să-şi ajusteze producţia pentru creşterea preţurilor. La acel moment, măsura OPEC a avut efecte, pe fond emoţional cotaţiile crescând în doar două săptămâni de la 47 la 57 de dolari pe baril. Ulterior însă, fundamentele de piaţă au prevalat, iar petrolul a început să se ieftinească. Mai întâi lent, cu scurte reveniri către 55 de doalri barilul, apoi brusc. În ultimele 10 zile, cotaţiile au coborât de la 55 de dolari la 47,6 dolari (joi, 4 mai), adică o scădere de 15%.

În graficul ataşat, puteţi vedea evoluţia cotaţiilor petrolului Brent în ultimul an, precum şi volumele tranzacţionate. Analiza tehnică a graficului relevă faptul că revenirile din ultima perioadă către rezistenţa de 55 de dolari s-au făcut pe volume mici, în timp ce selloff-ul din ultimele zile a fost pe volume mai mult decât. Acest lucru, în pieţele de tranzacţionare ale valorilor mobile, înseamnă că direcţia este înspre scădere. Mai mult, aceeaşi analiză tehnică arată că, în ultimele şase luni, petrolul a forţat de trei ori pragul de 56 de dolari, fără a-l trece vreodată, apoi a “ricoşat” puternic în jos. În mod normal, căderea ar putea să continue, cel puţin până la primul support de 46 de dolari. În 27 mai, membrii OPEC se vor întâlni din nou, pentru a decide o prelungire a termenului de ajustare a producţiei.

Sursa: Nasdaq.com

Dar mai mult decât analiza tehnică, care indica o prăbuşire a cotaţiilor, contează fundamentele. Iar acestea arată o supraproducţie de ţiţei pe glob, de cel puţin 3 milioane de barili zilnic, aproape toată alimentată de petroliştii americani şi canadieni. În acest moment, America de Nord este un Corn al Abundenţei pentru producătorii de petrol, care, în ultimii ani, s-au eficientizat, diminuându-şi costurile şi devenind tot mai profitabili

Petroliştii nord-americani, “suferinţa” OPEC

Anunţul ţărilor OPEC şi al Rusiei că vor să taie producţia cu 300.000 de barili zilnic şi să implementeze planul a generat scumpirea petrolului, la sfârşitul anului trecut, de la 47 de dolari la 55 de dolari, atât cât este şi în prezent. Anterior, ţiţeiul crescuse de la 27 de dolari la 47, în perioada ianuarie - decembrie 2016. Practic, în decurs de un an, preţul ţiţeiului s-a dublat. Acum însă nu prea mai are „benzină“ pentru că fundamentele de preţ au ajuns să prevaleze în faţa mişcărilor emoţionale de pe burse. Odată cu scumpirea peste 50 de dolari a ţiţeiului, industria petrolului de şist din SUA a redevenit profitabilă, crescând oferta mondială şi punând presiune pe preţ. Zeci de sonde oprite au revenit funcţionale, reducând drastic impactul reducerilor de producţie ale OPEC. Astfel, fiecare încercare a ţiţeiului de a depăşi rezistenţa de 55 de dolari s-a lovit de un ricoşeu din zona creşterii mondiale de stocuri. De la începutul anului, ţiţeiul Brent, de referinţă pentru cea mai mare parte a lumii şi România, a oscilat între 50 şi 56 de dolari barilul, acum coborând sub 50 de dolari, cu un volum mare al tranzacţiilor, până la 48 de dolari.

Fluctuații de preț ale țițeiului

În 2014, preţul ţiţeiului era de 120 de dolari, iar SUA erau al doilea mare producător de ţiţei din lume, bătându-se în special pe exploatarea petrolului de şist. La acel moment, ţările OPEC, în frunte cu Arabia Saudită, văzând cum li se erodează masiv poziţia în faţa unor competitori precum SUA ori Rusia, au decis să pompeze din ce în ce mai mult ţiţei, în ideea recuceririi cotei de piaţă pierdute. Numai că această acţiune a avut un efect contrar, pe care ţările OPEC nu l-au intuit: preţul barilului a scăzut vertiginos, cu peste 70% în doar un an şi jumătate. Într-adevăr, sub 45-50 de dolari, multe dintre exploatările de petrol neconvenţional din SUA şi Canada au devenit neeficiente şi s-au închis. Dar pentru ţările OPEC şi Rusia, total dependente de veniturile din petrol, prăbuşirea cotaţiilor a fost similară unui dezastru. Venezuela s-a adâncit într-o criză profundă, ca şi Nigeria, şi alte state din nordul Africii, Rusia a văzut cum rubla se depreciază major şi până şi bogata Arabie Saudită a trebuit să facă ajustări la buget. În acest context, la sfârşitul lui 2016 ţările OPEC au decis, la Viena, să taie din producţie pentru a ajuta preţurile să urce. Şi au urcat, de la 47 de dolari la 55, dar nu mai mult, pentru că americanii şi canadienii au redevenit profitabili şi au început, la rândul lor, să pompeze ţiţei în piaţă.

Prețurile sunt încă supraevaluate

„Preţul petrolului nu reflectă întotdeauna fundamentele pe care se bazează, dar pieţele, în cele din urmă, se ajustează în consecinţă. Analiza stocurilor comparative arată că actualele preţuri sunt supraevaluate. Este posibil ca pieţele să fi inclus deja în preţ ajustarea de producţie a OPEC. Astfel, dacă ţiţeiul nu reuşeşte să depăşească pragul de 60 de dolari, care să devină suport, atunci probabil că nu va atinge în curând 70 de dolari, ci mai degrabă se va ieftini sub 50 de dolari“, se arată în analiza citată.

Şi în acest an, volatilitatea pieţelor va fi ridicată, preţul petrolului fiind puternic influenţat de cursul de schimb al dolarului şi al producţiei din SUA, dar şi de situaţia achiziţiilor din China, cel mai mare cumpărător de ţiţei la nivel mondial. Cuprinzând toţi aceşti factori, probabil că deciziile administraţiei Trump vizavi de politica energetică a SUA vor influenţa preţul petrolului tot atât de mult cât deciziile OPEC.

Bucuria şoferilor

În România, preţul carburanţilor este indirect influenţat de preţul petrolului şi direct de cotaţiile produselor petroliere. Cum 50% din preţul benzinei şi motorinei reprezintă segmentul rezervat acestor cotaţii petroliere, orice ieftinire sau scumpire a barilului de 10% ar trebui să aducă o modificare în consecinţă asupra carburanţilor de circa 4-5%. Cum, în ultimele două săptămâni, cotaţiile au scăzut cu 15%, este de aşteptat ca preţul carburanţilor să coboare, la rândul său, cu circa 7- 8%.