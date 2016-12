Dragnea păstrează suspansul

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea s-a declarat mulţumit şi ”copleşit” de votul înregistrat de partidul său duminică, cerând ca votul românilor să fie respectat.

”Îmi doresc să nu avem conflicte în perioada următoare şi toată lumea să înţeleagă că votul românilor trebuie respectat”, a spus Dragnea.

Acesta a mai precizat că, aşa cum arată exit-poll-urile, pentru toată lumea este clar cine este câştigătorul alegerilor parlamentare.

Întrebat pe de altă parte duminică seara cine va fi viitorul premier, Liviu Dragnea a răspuns: ''Așteptăm întâi rezultatele oficiale ale votului. Avem, din păcate, așa cum știți, o experiență nefericită din 2009, nu vreau să mai ajungem în acea situație. Așa cum am fost cumpătați și responsabili toată campania o să fim și în zilele următoare. Nu este nicio grabă, nu se numește mâine (premierul — n.r.). Noi nu am anunțat o variantă de prim-ministru în această campanie pentru că am vrut și am reușit până la urmă să transmitem românilor ce vrem să facem pentru ei. În schimb, ceilalți, și mă refer la cele două partide aliate în susținerea tehnocraților, au personalizat foarte mult această campanie. Practic, ei au împins discuția înspre Liviu Dragnea versus Dacian Cioloș. Românii au cam hotărât astăzi. Vom avea o discuție serioasă în partid (...) și în zilele următoare o să ne cristalizăm poziția pe care o vom comunica, după ce rezultatele vor fi oficiale".

Acesta a mai spus că cei care trebuie să ia decizii în perioada următoare nu trebuie să își bată joc de "dorința masivă a românilor.