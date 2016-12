Prima vârstă a valorii

Miercuri, la Sala Atlas a hotelului Radisson Blu, profesionişti tineri din 10 domenii au fost nominalizaţi pentru Premiile „Matei Brâncoveanu”, cele mai consistente distincţii româneşti rezervate realizărilor dintr-un an. Este a doua ediţie a Galei în care sunt acordate trofeele ce completează demersul de identificare a celor mai importante contribuţii aduse societăţii româneşti în arte şi ştiinţe susţinut de Fundaţia Alexandrion. Întreprinderea se orientează asupra creaţiei intelectuale sau artistice afirmate în anul care se încheie sub semnătura unor creatori care au depăşit faza debutului şi acum sunt în momentul în care s-au afirmat deja, după cum spunea preşedintele juriului, Ion Bogdan Lefter, la Gala din acest an. Pe lângă arte şi ştiinţe umane, în 2016, juriul a luat în considerare şi realizările tinerilor din două noi domenii: Medicină şi Economie.

„Anul viitor, premiile Matei Brâncoveanu vor depăşi graniţele ţării”, a anunţat Radu Boroianu, preşedintele Institutului Cultural Român, menţionând intenţia ca instituţia pe care o conduce să sprijine acest demers în 2017. Seara s-a încheiat cu un recital susţinut de Mircea Tiberian şi invitaţii săi din Spania şi Statele Unite.

Câştigătorii Premiilor „Matei Brâncoveanu” (ediţia a II-a)

Medicină - Ilinca Gussi (profesoară la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti) – pentru contribuţia în domeniul tratamentului anemiilor fetale (transfuzii fetale): „Gestul de recunoaştere a muncii noastre ne dă curaj şi perseverenţă”.

Literatură - Ştefania Mihalache – pentru „Sisteme de fixare şi de prindere” (poezie), Editura Nemira, 2016: „Compania în care a fost nominalizată cartea mea este mai mult decât onorantă şi însuşi faptul de a fi pe scenă după oameni care salvează copii in utero e extraordinar”.

Arte vizuale - Cătălin Bădărău – pentru expoziţia personală „Perpetuum Violence” de la Năsui collection & gallery, în luna februarie a acestui an: „Trebuie să îi mulţumesc lui Cosmin Năsui, care a curatoriat expoziţia pentru care am primit această distincţie”.

Teatru - Matei Lucaci-Grünberg (regizor) – pentru alcătuirea grupului teatral „Jamais Vu” (Virgil Aioanei, arh. Gabi Albu, Irina Antonie, Andrei Cătălin, Răzvan Bănică, Andrei Sever Bârzan, Tavi Costin, Mădălina Craiu, Ştefan Huluba şi Maria Obretin) împreună cu care a montat spectacolele „Sâmbătă, averse!” şi „Secretul armei secrete”: „Toţi cei din grup merită acest premiu. Ne ajută foarte mult orice asemenea gest de susţinere”.

Film - Bogdan Mirică (regizor) – pentru lungmetrajul de ficţiune „Câini”. Câştigătorul nu a ajuns la Gală, fiind în plină perioadă de filmări pentru un serial de televiziune.

Dans - Mădălina Dan (coregrafă şi dansatoare) – pentru programul „Amprenta”: „Vreau să mulţumesc minunatei comunităţi de dans din ţară şi din străinătate”.

Muzică clasică - Mihai Măniceanu (compozitor, pianist) – pentru lucrarea „Mishiba” pentru 5 percuţionişti (compoziţie după o idee de Mircea Cărtărescu, interpretată de ansamblul de percuţie „Game” în cadrului Festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, 22-29 mai 2016) şi pentru concertele ca pianist din Festivalul Innersound (ArCuB Gabroveni, 30 septembrie 2016) şi din Festivalul internaţional Craiova Muzicală (22 noiembrie 2016): „Îi mulţumesc tatălui meu, care m-a susţinut emoţional şi spiritual”.

Muzică experimentală/ alternativă/ jazz etc. - Cătălin Creţu (compozitor, cercetător şi sound artist) – pentru integrarea noilor tehnologii în muzică: „Îi cunosc foarte bine pe toţi ceilalţi nominalizaţi. Oricare dintre ei ar fi putut fi în locul meu”.

Ştiinţe socio-umane - Mihai Maci (lector la Universitatea din Oradea) – pentru volumul „Anatomia unei imposturi. O şcoală incapabilă să înveţe” (Editura Trei, Bucureşti, 2016): „Premiul arată că faptul de a scrie despre aceste lucruri nu a fost chiar zadarnic”.

Economie - Mihai Copaciu (expert principal, Direcţia Modelare şi Prognoze Macroeconomice din Banca Naţională a României) – pentru realizarea unui model de prognoză economică adoptat în 2016 de Banca Naţională a României şi apoi de Fondul Monetar Internaţional: „Avem nevoie de o reformă a educaţiei în învăţământul economic”.

Alături de contribuţiile laureate, remarcabile au fost şi realizările nominalizate pentru distincţiile din acest an:

Literatură

Radu Pavel Gheo (prozator, eseist) – pentru Disco Titanic (roman, Editura Polirom, Iaşi, 2016)

Dan Gulea (critic literar, eseist) – pentru Marginaliile avangardelor (eseu, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2016)

Arte vizuale

Vlad Basarab (artist ceramist) – pentru pentru expoziţia personală Arheologia Memoriei: Cărţile Focului de la Galeria Galateea, Bucureşti (vernisaj: 14 septembrie 2016)

Aurora Kiraly (artistă foto-video-multimedia) – pentru expoziţia personală Reality Check de la Galeria Calina, Timişoara (vernisaj: 4 martie 2016), precum şi pentru lucrările expuse la Noaptea Albă a Galeriilor, Bucureşti, 30 septembrie 2016

Teatru

Monica Andronescu (critic de teatru) – pentru continuarea şi în 2016, cu brio, a colecţiei de carte de cultură teatrală „Yorick” şi a revistei on-line Yorick.ro (ambele la Editura Nemira)

Vlad Cristache (regizor) – pentru spectacolele Demonstraţia după David Auburn, Teatrul „Jean Bart”, Tulcea (premieră: august 2016) şi Suflete moarte, dramatizare de Mihail Bulgakov după Nikolai Vasilievici Gogol, Teatrul de Comedie, Bucureşti (premieră: 20 octombrie 2016)

Film

Radu Jude (regizor) – pentru lungmetrajul de ficţiune Inimi cicatrizate (HI Film Productions, premieră în România: 18 noiembrie 2016)

Adrian Sitaru (regizor) – pentru lungmetrajul de ficţiune Ilegitim (Domestic Film, Film Produkcja Polonia, Damned Films Franţa, premieră în România: 18 martie 2016)

Dans

Corina Cimpoieru şi Igor Mocanu (critici de arte vizuale şi ale spectacolului) – pentru documentarea şi organizarea spectacolului-evocare Tribute to Iris Barbura (cu dansatoarea americană Beth Soll şi elevi ai Liceului de coregrafie „Floria Capsali” din Bucureşti (producţie a Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti, în colaborare cu Liceul de coregrafie „Floria Capsali”: 4 iunie 2016), în continuarea proiectului Reenacting... (2014-2015-2016..., serie de reconstituiri ale creaţiilor realizate de „clasicii” dansului românesc de avangardă: Stere Popescu, Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea ş.a.m.d.)

Arcadie Rusu (coregraf) – pentru coregrafia spectacolului The Bach Files de Alexandru Darie la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti (stagiunea 2015-2016; relansat în octombrie 2016, după dispariţia compozitorului Adrian Enescu, autorul proiectului muzical fusion Bach in Showbiz)

Muzică clasică

Andrei Licareţ (pianist) – pentru creaţia şi interpretarea muzicală din cadrul Galei Hope and Home for Children (HHC), pentru care a transcris, aranjat şi interpretat în premieră un opus puţin cunoscut de Camille Saint-Saëns, pentru pian şi ansamblul Violoncelissimo, condus de Marin Cazacu (Ateneul Român, 10 aprilie 2016)

Costin Soare (chitarist şi interpret la lăută) – pentru turneul Muzica în Palatele României (organizator: Asociaţia Culturală „Pro Valores”, august 2016) şi pentru proiectul Serilor de chitară (sub patronajul Asociaţiei Culturale „Kitharalogos”, 5-19 noiembrie 2016)

Muzică experimentală/ alternativă/ jazz etc.

Alexandru Anastasiu şi Ansamblul Power Vibes, compus din Alexandru Anastasiu (coordonare şi vibrafon), Ioana Turcu (flaut) şi Irina Rădulescu (marimbă) – pentru Azul, proiect şi turneu naţional de muzică de jazz pentru percuţie melodică (vibrafon şi marimbafon) (în cinci oraşe din România: Râşnov, Ploieşti, Bucureşti, Sibiu, Cisnădie, 23 aprilie-8 mai 2016)

Diana Rotaru şi Ansamblul SonoMania, compus din Diana Rotaru (coordonatoare, compozitoare, pianistă), Ştefan Diaconu/ Octavian Moldovean/ Ana Chifu (flaut), Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet), Maria Chifu (fagot), Radu Vâlcu (chitară), Olga Podobinschi/ Mihai Murariu (pian), Sorin Rotaru/ Alexandru Stroe (percuţie), Raluca Stratulat (vioară), Tamara Dica (violă), Eugen Bogdan Popa (cello) – pentru deschiderea repertorială către zona fuziunilor dintre muzica de avangardă, cea experimentală, jazz contemporan şi muzica electronică, în combinaţii interdisciplinare şi cu dansul, filmul, fotografia, precum în concertele din cadrul Festivalurilor Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (mai 2016) şi Meridian (noiembrie 2016)

Ştiinţe socio-umane

Bogdan Bucur (profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA) – pentru volumul Jean Pangal: documente inedite (1932-1942). Contribuţii la analiza reţelelor sociale istorice (Editura RAO, Bucureşti, 2016)

Irina Nastasă-Matei (profesoară la Universitatea din Bucureşti) – pentru volumul Educaţie, politică şi propagandă. Studenţi români în Germania nazistă (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca & Eikon, Bucureşti, 2016)

Medicină

Ruxandra Jurcuţ (profesoară la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti) – pentru crearea primului Centru de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare (în cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu” al Spitalului Fundeni din Bucureşti)

Lucian Negreanu (profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti) – pentru dezvoltarea tratamentului modern al bolilor inflamatorii intestinale (terapii noi)

Economie

Cristina Chiriac (preşedintă a Asociaţiei Naţionale a Antreprenorilor) – pentru volumul Marea privatizare (Editura Paideia, Bucureşti, 2016)

Daniel Ştefan Armeanu (membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, profesor la Academia de Studii Economice, Bucureşti) – pentru colaborarea la volumul Portfolio optimization de Massimiliano Ferrara, Daniel Stefan Armeanu, Florentin Şerban, Maria Viorica Stefanescu, Silvia Cristina Dedu (Editura Aracne/ Aracne editrice, Roma, 2016)

Distincţiile iniţiate de Fundaţia Alexandrion au fost decise de un juriu format din Victor Ioan Frunză (regizor, profesor-asociat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică), Irina Cios (critic de artă, profesoară-asociată la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, directoare a AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional), Dan Dediu (compozitor, eseist pe teme muzicale, profesor şi preşedinte al Senatului Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti), Bogdan Murgescu (istoric, profesor şi director pentru studiile doctorale/ prorector al Universităţii din Bucureşti), Bogdan O. Popescu (medic, prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti), Daniel Apostol (jurnalist economic, director editorial Economistul, profesor-asociat la Universitatea Bucureşti) şi prezidat de Ion Bogdan Lefter (critic literar, profesor la Universitatea din Bucureşti).