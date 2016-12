Prima zi de miercuri din lună în agenda culturală

Baia Mare

TEATRU Trupa Masca a Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” prezintă spectacolul „Jourdain cel scrântit”, o comedie după Mihail Bulgakov. Reprezentaţia are loc la Teatrul de Păpuşi Baia Mare începând cu ora 17.00. Copiii din casa de tip familial de pe Str.Alba Iuliavor fi prezenţi în sală pentru a primi pachete cu dulciuri şi cadouri. Preţul biletului este de 10 lei.

Braşov

CLASIC. Sopranele Cristina Coatu şi Mihaela Pleşa, tenorul Claudiu Bugnar şi actriţa Nora Vlad sunt acompaniaţi la pian de Simona Patriche pentru „Recitalul de la ora5”de la Casa Mureşenilor.

TEATRU. „Vania şi Sonia şi Maşa şi Spike” (foto: Adi Bulboacă) se joacă de la 19.00 la Teatrul “Sică Alexandrescu” în cadrul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 2016. Gheorghe Visu, Liliana Pană, Mihaela Rădescu, Ștefan Lupu, Ana Bianca Popescu, Andreea Grămoşteanu fac parte din distribuţia montării venite de la Teatrul Mic. Biletele au preţuri cuprinse între 40 şi 55 de lei.

Bucureşti

MUZICĂ. Trupa Harlequin Jack este în Expirat Halele Carol (Str. Constantin Istrati nr.1) de la ora 21.00. În deschiderea recitalului indie electro rock vin cei de la Orizontal, care anunţă că au ca scop „haosul controlat şi gălăgia organizată”.

TEATRU. Montarea lui Peter Kerek „Raţa sălbatică” de Henrik Ibsen se joacă la Sala „Liviu Rebreanu” a teatrului „Lucia Sturza Bulandra” de la ora 19.00. Reprezentaţia care îi are în distribuţie pe Victor Rebengiuc, Șerban Pavlu şi Adrian Titieni are loc şi mâine la aceeaşi oră.

CLASIC. Orchestra de Cameră Radio, dirijată de Constantin Adrian Grigore, o are ca solistă pe violonista Cristina Anghelescu în concertul care începe de la ora 19.00 la Sala Radio. În program sunt lucrări de C.Lolea (Entropia for ten players), W.A. Mozart (Concertul nr.2 în re major pentru vioară şi orchestră) şi J.Haydn (Simfonia nr.95 în do minor).

Cluj Napoca

CARITABIL. Asociaţia studenţească Liga Studenţilor Știinţelor Vieţii organizează cea de-a doua ediţie a concertului de colinde „Cald în suflet, rece afară!”, de la 19.00, în Aula „Mihai Șerban” a Universităţii de Știinte Agricole şi Medicină Veterinară. Concertul este organizat în scop caritabil pentru a susţine casele de copii din Cluj Napoca.

Constanţa

CLASIC. De la 18.30, cvartetul Tonica (Ioana Crudu, Dumitru Porcescu, Simion Crudu şi Carmen Tegzeşiu) susţine un concert de cameră la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.

Craiova

MUZICĂ. The Dire Straits Experience urcă pe scena de la Sala Polivalentă din Craiova (Strada C.D. Fortunescu, nr.18) de la ora 19.00. Biletele au preţuri cuprinse între 60 şi 300 de lei.

Galaţi

GALA. „Între oglinzi paralele” este un eveniment organizat de postul Etv Galaţi-Brăila şi la ediţiile trecute a inclus premiile anuale. Organizatorii promit de la ora 18.00, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” o seară de muzică, dans şi surprize.

Iaşi

MUZICĂ. De la ora 19:03, sala Juventus a Colegiului Sfântul Nicolae găzduieşte o seară de poezie şi Tradiţii de Crăciun.

CLASIC. Filarmonica Moldova prezintă concertul „Fii vesel de Crăciun” al corului Aletheia. Spectacolul are loc de la ora 19.00 în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Solişti sunt Ana-Maria Alexa, Elena Cărăuţă, Antonia Cucerenco, Sandu Bantaş şi Paul Iuşcă. Prezintă Irina Păcurariu.

Oradea

LANSARE. Albumul „Oradea mea” de Ovi D. Pop cu peste 150 de imagini din perioada 2000-2016 se lansează la ora 16.00 în sala de conferinţe de la etajul 2 al Muzeului Cetăţii şi Oraşului Oradea (Corpul A). Invitaţi sunt Sebastian Lupu (actor), Florin Ganea (bariton) şi Erwin Bódi la pian.

Sibiu

LANSARE. Primul volum din seria dedicată istoriei rockului românesc, „Rock sub seceră şi ciocan”, se lansează în Essenza (Str. Tribunei nr.33) de la ora 19.00. Invitaţi sunt Constantin Necula, Bogran Federeac şi Nelu Stratone, autorul cărţii. Discuţia va fi urmată de un concert Nazhem Jisri.

FILM. Librăria Habitus se transformă în cinema pentru proiecţia peliculei turceşti "Album de familie" de la ora 20.00.

Timişoara

TEATRU. Azi şi mîine, de la ora 19.00, în Studio Uţu Strugari din Teatrul Naţional are loc reprezentaţia piesei „Un Romeo şi o Julieta - un scandal urban”, o reinterpretare a cunoscutului text shakespearian.

MUZICĂ. Asociaţia Culturală NABU vă invită în Club D'Arc (Piaţa Unirii nr.5) la ultimul concert Sebastian Spanache Trio din acest an. De la 20.00. artiştii vor prezenta piese de pe următorul album, The Furnace, un album care prezintă o suită în 5 părţi şi care va fi lansat în 2017, cât şi cele mai cunoscute lucrări de pe cele două albume, Humanized şi A Pasha's Abstinence.

Am trecut cu vederea un eveniment cultural din oraşul dumneavoastră şi consideraţi că trebuie să afle de el cititorii cotidianul.ro? Nu vă abţineţi, postaţi la comentarii ceea ce credeţi că ne-a scăpat.