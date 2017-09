Primarul Robu, despre poarta care a ucis un tânăr

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat, marți, cu referire la tânărul care a murit după ce mașina în care se afla a fost strivită de o poartă de intrare în oraș, în timpul furtunii, că în cazul în care vor fi găsite persoane vinovate, acestea “trebuie să plătească”.

Primarul Timișoarei a ținut să facă, marți, în timpul unei conferințe de presă, mai multe precizări cu privire la cazul tânărului de 24 de ani care a murit, duminică, în timpul furtunii, după ce poarta de intrare în oraș, de pe Calea Lugojului, a căzut peste mașina în care se afla.

Nicolae Robu a afirmat că nu a încercat niciodată să ia apărarea cuiva sau să acuze pe cineva.

“Vreau să mă fac corect înțeles în privința declarațiilor pe care le-am făcut vis-a-vis de acea poartă de intrare în oraș, de pe Calea Lugojului. S-a răstălmăcit ceea ce a fost spus explicit. Nu am spus prin tot ce am declarat nici că e cineva vinovat, nici că nu e cineva vinovat. Am spus un singur lucru: este foarte grav ceea ce s-a întâmplat, este foarte grav că s-a pierdut o viață de om și nimeni nu o poate da înapoi și în astfel de situații nu trebuie să ne jucăm cu învinuirile, justificări sau dezvinovățiri ale cuiva. Am spus că există o instituție cu prerogative de a face lumină, care este procuratura. Nu-mi permit să spun nimic nici spre apărare, nici spre acuzare. Există instituții ale statului care vor face lumină și dacă vor fi găsite persoane vinovate, fără îndoială că ele trebuie să fie pedepsite așa cum stabilesc legile țării. Cred că a face din acest subiect o temă ca și cum ar fi un subiect de cancan e descalificant și cred că s-a mers cam departe cu această temă”, a afirmat Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei consideră că unele persoane s-au folosit de decesul tânărului pentru a-l ataca. “Este vorba de o utilizare mizerabilă a unei tragedii cumplite pentru noi atacuri la mine”, a precizat Nicolae Robu.

Premierul Mihai Tudose a spus, luni, la Realitatea TV, că primarul Nicolae Robu ar trebui să fie mai preocupat de situația din Timișoara de după furtuna de duminică decât să acuze autoritățile centrale.

Primul-ministru s-a referit, indirect, la acuzele aduse de către primarul Timișoarei privind lipsa unui sistem de alertare a populației prin SMS în caz de calamitate.

”Nu vrei să te ocupi de curtea ta și să vorbim despre vinovății după ce terminăm ce avem de făcut? Nouă ne arde casa și lui nu-i place culoarea de la mașina de pompieri. Dacă tot nu are ocupație, să explice de ce a căzut chestia aia care e proaspăt făcută, cu autorizație de la primărie”, a comentat Mihai Tudose referindu-se la panoul care s-a prăbușit la furtună ucigând un tânăr de 24 de ani.

Tudose l-a invitat pe primarul Timișoarei să se preocupe mai mult de situația din oraș decât să critice autoritățile centrale.

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, duminică, în judeţul Timiş, în timpul furtunii puternice. Trei dintre acestea au murit într-un parc din Buziaş, după ce un copac a picat peste ele, o femeie a decedat la grădina zoologică din Timişoara, fiind lovită de o creangă, iar un tânăr de 24 de ani a murit după ce maşina în care se afla a fost strivită de poarta de intrare în oraş, de pe Calea Lugojului.

Poarta de intrare în Timişoara a fost reabilitată de municipalitate în urmă cu doi ani, Primăria plătind peste 50.000 de euro pentru lucrările executate de o firmă privată.