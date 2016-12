Primul indiciu că Dacian Cioloș și-ar putea face partid

Valeriu Nicolae, un fost consilier al premierului Dacian Cioloș și secretar de stat la Ministerul Muncii propune înfiintarea unui "fond" care să sprijine "oameni cinstiți să facă politică și jurnalism așa cum ar trebui", susținând că Dacian Cioloș, Andrei Pleșu și Raluca Prună sunt dispuși să fie în consiliul director al acestuia.

"(...) am câteva idei pe care sper să le pot implementa și cred că putem să folosim ce am învățat anul ăsta pentru a face câteva chestii de care avem mare nevoie. Putem să sprijinim oameni cinstiți să facă politică și jurnalism așa cum ar trebui. Dacă ne strângem îndeajuns de mulți mini-moguli să creăm un fond prin care noi, cei care putem și care ne dorim ca țara asta să fie mai bună am putea să experimentăm o finanțare care să funcționeze ca replică la șobolănismul politic. Dacian, domnul Pleșu, Raluca Prună sunt trei cu care am discutat și care ar fi dispuși să fie într-un consiliu director al unui astfel de fond. Noi suntem deja vreo 40 care suntem dispuși să cedăm lunar o parte din salariile noastre pentru a finanța idei mai deștepte decât ale noastre.Dacă reușim să fim câteva sute sau câteva mii putem să schimbăm dependențele de tip șobolan politic -jurnalist vuvuzea care au efecte catastrofale de care ne plângem mulți dintre noi. Am zis că merită încercat. Ar trebui să fim minim 200 pentru a face chestia asta funcțională. Se mai bagă cineva ?", a scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.

Propunerea acestuia vine după ce săptămâna trecută la o dezbatere organizată de „Grupul de Dialog Social” (GDS), Gabriel Liiceanu i-a propus lui Dacian Cioloș: „Hai să facem un partid împreună!”!

"Poate e necesar, dar nu ştiu dacă e suficient", a fost reacţia premierului, citat de portalul stiripesurse.ro.