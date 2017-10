Procuroarea Iorga: "Prezenţa mea, total nejustificată"

Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a declarat, miercuri, la ieşirea din DNA Ploieşti, că, din punctul ei de vedere, prezenţa la audiere „este total nejustificată”, deoarece „absolut tot ce am fost întrebată rezultă în mod clar din documente”, transmite corespondentul Mediafax.

„Nu înţeleg scopul audierii de astăzi (miercuri – n.r.). Nu pot să vă dau detalii cu privire la întrebările care mi-au fost puse. Pot să vă spun că din punctul meu de vedere, raportat la întrebările care mi-au fost puse, prezenţa mea astăzi aici este total nejustificată. Absolut tot ce am fost întrebată rezultă în mod clar din documente”, a spus Iorga Moraru.

Întrebată în ce dosar a fost audiată, Iorga Moraru a spus că nu poate spune.

Când a fost întrebată, însă, dacă dosarul are legătură cu omul de afaceri Florian Walter, Mihaiela Iorga Moraru răspuns afirmativ.

„Dacă dumneavostră aţi fost aşa de bine informaţi şi ştiaţi chiar mai bine decât mine , da, are legătură cu acest dosar. Până la plecarea mea din biroul domnilor procurori am rămas martor”, a răspuns Moraru.

Întrebată dacă e posibil să nu fi făcut actele procesuale la timp, Iorga a spus că nu ştie de ce e întrebată acest lucru, dar că „sub altă formă a fost întrebată de procurori acelaşi lucru”.

„Înainte de a fi întrebată dacă am făcut actele procesuale de urmărire penală la timp ar trebui să mă întrebaţi dacă trebuie respectat dreptul la un proces echitabil. Iar un proces echitabil înseamnă să administrezi probele atât în acuzare, cât şi în apărare şi să nu faci publice anumite informaţii din dosar până când situaţia nu este lămurită”, răspuns Mihaiela Iorga Moraru.