Procurorul Negulescu: "Semnează în p... mea denunțul!"

România TV a dat publicității joi seară o nouă înregistrare în care spune că apare procurorul DNA suspendat Mircea Negulescu și care ar arăta cum ar fi încercat magistratul să obțină denunțuri împotriva lui Sebastian Ghiță. Înregistrarea l-ar surprinde pe procuror într-o discuție cu un martor-denunțător.

Stenograma discuţiei dintre martor şi procurorul Negulescu (transcriere romaniatv.net):

martor: Domnu' Negulescu, nu prea seamănă adevarul cu ce scriem noi aici

Negulescu : Pai n-am vorbit ma așa?

martor: Pai am vorbit măi șefu' dar mie mi-e cam frică de dumneavoastră

Negulescu : Hai lasa vrăjeala.

martor: Bine, eu v-am scris cum mi-ați cerut, dar nu răspund pentru...

Eu nu știu ce tot aveți cu Ghiță ăsta ?

Negulescu : Știi că ăsta a rămas singura mea bucurie : Paraditul la cetățeni.....

martor: Și credeți că rezolvați cu denunțul ăsta ?

Negulescu : Cred că i-o dăm la m... Justificat și legal i-o dăm la m...e

martor: Domne procuror, eu nici nu mai vreau să aud de povestea asta cu Ghiță ăsta

Negulescu : Nu mai auzi ? Asta e bine.

martor: Mai trebuie să scriu și altceva ?

Negulescu : Dă-l pe ăsta în primire acum, hai!

martor: Hai că am scris, ați rezolvat-o, mă lăsați în pace

Negulescu : Am făcut-o să înnebunesc. Nu stii că d-asta am fost născut, pentru asta trăiesc! Ești nebun, n-am nici o altă bucurie a vieții!

martor: Și dacă nu semnez denunțul ?

Negulescu : Dacă voi vreți să vă duceți cu Sebi Ghiță nici o problemă.

E simplu. E o matematică atât de simplă. Știi ca eu am trecut la matematică până în clasa a 12-a cu 2 sticle de spumant. Jur!

Eu fac ce știu să fac... Scriu. N-am ce sa fac.

martor: Bă șefule, ăsta află că am mințit pe aici ???

Negulescu: Păi și dacă eu îți dau ție identitate protejată ce te deranjează să spui? Adică mie mi-e foarte simplu m-ai înțeles ?

Eu merg cum ... Daca cum ziceți nu-mi convine, iau pe toată lumea și gata, s-a jucat meciul. Păi ce să fac? Spune tu!

martor: Tot nu înțeleg de ce m-ați pus să fac asta.

Negulescu: Sebastian Ghiță adică este un infractor de drept comun. Vreau să-i mai găsesc așa: un furt din buzunare și cred că îl găsesc soto și un viol și atunci m-am liniștit, pentru că părasirea câmpului de luptă și zbor neautorizat îi rețin

martor: Păi anul trecut scriam de Cosma și ăia se duc acuma nevionvați la pușcărie! Acum mă puneți să scriu de ăsta...se duce și ăsta la pușcărie.

Negulescu : (Înjurături) .... Scrii de Sebi Ghiță! Ce discuții au fost ... Ți-e frică sa scrii de Sebi Ghiță?

martor: Nu dar băgăm oameni nevinovați la pușcărie

Negulescu: Hahahah! Semnează în p... mea denunțul!

martor: Bine măi șefule, hai că îl semnez.