Producătorul de pâine Titan își va închide fabrica

Fosta fabrică de pâine Titan se va închide începând cu 31 ianuarie deoarece compania GoodMills România ce deține fabrica "nu va mai putea onora comenzile de produse panificație", anunță Ziare.com.

Proprietarul fabricii, GoodMills motivează că a decis să renunțe la producerea de pâine din România pentru a se concentra pe activitatea de morărit, aceștia fiind cel mai mare grup de morărit din Europa.

"Este o decizie a grupului GoodMills, cel mai mare grup de morărit din Europa. GoodMills este specializat în morărit, în toate celelalte țări în care există operează doar în morărit. În România, în momentul în care a fost achiziționată compania de aici, grupul a cumpărat-o împreună cu partea de panificație, dar, nefăcând parte din esența experienței lor, decizia este de a se concentra pe ceea ce știu să facă cel mai bine", a explicat directorul de resurse umane al GoodMills România, Mircea Podina, arată sursa citată.



Întrebat ce se va întâmpla cu angajații din fabrică, Mircea Podina a declarat că aceștia vor beneficia de un program de asistență pentru concedierea colectivă.

Aproximativ 250 de salariați vor rămâne fără loc de muncă, dar conform directorului de resurse umane aceștia vor primi compensații salariale indiferent dacă au contracte pe durată determinată sau nedeterminată.

Podină a mai precizat că "persoanele care au în întreținere copii sub vârsta de 18 ani vor primi un salariu în plus, iar persoanele care au vârsta de peste 50 de ani vor primi și ele un salariu în plus".