Profesori și elevi, obligați să vină la întâlnirea cu Iohannis?

Conducerea Universității Transilvania din Braşov este acuzată că a sunat mobilizare generală, pentru vizita de luni a preşedintelui Klaus Iohannis, pentru a umple aula de 500 de locuri în care va fi primit şeful statului. Conducerea universității ar fi obligat unii profesori şi studenţi să participe la eveniment, transmite Antena 3, citând "Jurnalul Naţional".

S-ar fi mutat de acolo, pe ultima sută de metri, cursul festiv organizat pentru absolvenţii din acest an ai uneia dintre facultăţi, într-o sală mai mică.

În replică, Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, neagă că i-ar fi convocat pe profesori și studenți.

Președintele Klaus Iohannis se va afla luni, în județul Brașov. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda vizitei sunt incluse mai multe obiective care fac din "Brașov — o comunitate care investește în viitor".

Astfel, Iohannis va vizita Institutul de Cercetare — Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov, cel mai mare institut al unei universități românești construit cu finanțare europeană și care reunește 29 de centre de cercetare.

Totodată, președintele Iohannis va participa, în Aula Universității Transilvania, la o dezbatere cu membrii comunității academice și de cercetare, respectiv cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Brașov, discuția centrându-se pe teme legate de parteneriatul dintre mediul academic și industrie în domeniul cercetării și finanțarea cercetării științifice românești.

Programul va include și o vizită la Spitalul "Sfântul Constantin" din Brașov, care, conform Administrației Prezidențiale, prin serviciile oferite și prin performanța în prevenirea infecțiilor nosocomiale, contribuie la transformarea Brașovului în centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale private. Spitalul a fost premiat, în 2013, cu premiul European Hand Hygiene Excellence Award.

"Președintele României dorește astfel să transmită un semnal de încurajare și susținere a investiției în zona sănătății și a unui model de bună practică în domeniul medical", arată Administrația Prezidențială.

Șeful statului se va alătura și campaniei "Plant for the planet" a Fundației Mihai Eminescu Trust, urmând să planteze, în curtea Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov, puietul cu numărul 2.000.000. Proiectul "Plant for the planet'' a primit premiul I la secțiunile Mediu și Impact în cadrul Galei Societății Civile din 2014.

Vizita președintelui Iohannis se va încheia la Râșnov, la Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă.