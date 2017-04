Proiectul de lege privind Casa Regală a României

Proiectul de lege privind statutul Casei Regale ar putea fi depus în cel mult două săptămâni la Parlament, potrivit unui anunț al preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, făcut de acesta în urmă cu doar două zile.

"Am discutat cu alteţele lor regale şi am constatat cu amărăciune că, după întâlnirea pe care am avut-o şi eu şi domnul Tăriceanu separat anul trecut, când stabilisem să iniţiem o lege în Parlament, la propunerea dumnealor, atunci Guvernul Cioloş s-a grăbit şi a spus că vor dânşii să iniţieze acel proiect de lege. Am zis să nu ne certăm pe aşa ceva, am zis că aşteptăm să vină proiectul în Parlament, nici până în ziua de azi proiectul nu a plecat de la Guvern, s-a împiedicat în nişte avize. Împreună cu domnulTăriceanu le-am propus alteţelor lor şi au fost de acord să iniţiem noi proiectul de lege în Parlament pentru a putea totuşi finaliza ceea ce am promis", a declaratDragnea, la Palatul Parlamentului.

Dragnea a mai precizat, de asemenea, că proiectul ar urma să aibă aceleaşi prevederi anunţate iniţial.

Citește aici Textul proiectului de lege privind Casa Regală a României

Citește aici Expunerea de motive

"La fel ca toate familiile aflate în situația noastră, am regretat că nu avem un fiu"

Într-o postare pe blogul personal, Marilena Rotaru a publicat un pasaj din ”Majestatea Sa Regele Mihai al României – O domnie întreruptă”, conversații cu Philippe Viguié Desplaces, apărută la Editura Libra, București, 1995.

Regele Mihai dezvăluia regretul de a nu fi avut un fiu (Constituția Regală din 1923, interzice femeilor să domnească în Regatul României), arătând totodată că "Margareta este totuși moștenitoarea probabilă".

"Am astăzi patru nepoți. Nici unul nu poartă titlul de prinț", "deoarece pentru aceasta ar trebui să treacă prin Parlamentul român", mai spunea Majestatea Sa.

Citeşte şi Acțiune judiciară pentru constatarea nulității absolute a formei republicane de guvernământ