Promisiunea pe care Simona Halep o face românilor

Simona Halep, numărul patru mondial, joacă sâmbătă, de la ora 16.00, finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului.

Este de remarcat atitudinea arătată de Simona la conferinţa de presă organizată înaintea finalei de la Roland Garros: "Acest meci e foarte important pentru mine şi nu ascund că aduce o greutate pe umerii mei, dar va fi ceva frumos dacă voi reuşi să câştig. Nu vreau să pun prea multă presiune pe mine. Am văzut cum e să joci cu presiune, iar acum nu am nevoie de ea. Am mentalitatea să joc această finală, vom vedea, voi da tot ce am mai bun ca să fac oamenii de acasă fericiţi”.

Simona o întâlneşte pe Jelena Ostapenko, într-o finală cu miză dublă pentru sportiva noastră, câștigarea primului turneu de Grand Slam, ceea ce i-ar aduce automat și locul 1 în clasamentul WTA.

Simona a ajuns din nou într-o finală la Roland Garros, după ce, în 2014, a pierdut în fața rusoaicei Maria Șarapova.

Astfel, Halep poate deveni prima româncă după Virginia Ruzici (1978), actualul său manager, care câștigă trofeul la Roland Garros.

Ostapenko, care poate deveni prima câștigătoare a turneului fără a fi cap de serie din 1933, este prima letonă care joacă o finală de Grand Slam. Ea a mai jucat trei finale în circuitul WTA (2015 — Quebec City, 2016 — Doha, 2017 — Charleston) și nu a câștigat niciuna.

Câștigătoarea finalei de la Paris va fi recompensată cu 2.100.000 euro și 2.000 de puncte WTA, iar finalista cu 1.060.000 euro și 1.300 de puncte WTA.

