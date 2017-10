Proprietari deposedați de terenuri în Prahova

Printre cele mai dorite locuri de vacanță sunt comunele de pe Valea Prahovei.

Aproape de Capitală, în drum spre Sinaia, localitățile aflate de-a lungul DN 1 sunt în topul preferințelor bucureștenilor care vor să-și petreacă vacanța ori sfârșitul de săptămână la munte. Motiv pentru care prețurile terenurilor au crescut spectaculos în ultimii ani. Iar bătălia pentru a obține o bucată de pământ este, de multe ori, crâncenă. Pe lângă odihnă, terenurile sunt vânate și pentru oportunitatea de a dezvolta o afacere. Mai ales cele cu deschidere la DN 1.

Nu de puține ori, pe loturile de pământ cumpărate cu mii de euro, încep să se ducă adevărate războaie. Parcelate, vândute, măsurate, cu acte de proprietate legale, transcrise în registre oficiale, proprietarii se trezesc apoi că nu le mai au. Prin noi măsurători, alte planuri cadastrale, renumerotate, suprapuse, strămutate, ele devin obiectul unor lungi serii de nereguli, plângeri penale, procese civile.

Planuri cadastrale falsificate



Cinci loturi de teren aflate în satul Cornu de Jos au fost repoziționate în 2015, ca urmare a refacerii planurilor cadastrale. Proprietari ai terenurilor în cauză sunt trei persoane fizice și două societăți comerciale, respectiv Lilica Stanislav, Sergiu și Mioara Mateescu, Emilian și Monica Anescot, SC Diesel Tehnic Injector Parts SRL și Universal Engine Parts SRL.



Povestea a început în urma unei cereri întocmite în fals de către o persoană autorizată să efectueze măsurători cadastrale, după cum ne-a explicat Vladimir Alexandru, nepot și împuternicit al Lilicăi Stanislav, unul dintre cei cinci proprietari.



„Am cumpărat un teren de circa 2.300 mp în anul 1995, în satul Cornu de Jos, pe DN 1. Ca orice proprietar, am urmat toate procedurile legale de publicitate imobiliară. Până în 2008 nu am avut probleme. Cadastrul a fost făcut de o persoană autorizată, Liviu Talangă, cel care a întocmit apoi alte planuri cadastrale în fals, iar potrivit acestor noi planuri cadastrale false, toți cei cinci proprietari au rămas fără terenuri (pe motiv că ei nu au avut niciodată în proprietate acele terenuri) și am ajuns în situația de acum. Noi ne‑am împrejmuit proprietatea, însă terenul fiind nesupravegheat, mereu dispăreau părți din gard.

În anul 2015, după ce am turnat un gard de ciment, au început problemele cu Primăria Cornu, deși aveam autorizație de construcție.



În același an a venit un angajat la cadastru de la Ploiești și ne-a arătat o declarație întocmită cu numele, CNP-ul și semnătura proprietarei, prin care aceasta era de acord cu repoziționarea terenului.

Cererea este un fals. Noi nu am cerut nimic de acest fel. Pe baza acestui act însă, nu am fost repoziționați, ci mutați cu circa 50 de metri, și ne-au făcut cadastru peste alți proprietari.



Am depus plângere penală la Poliția din Câmpina împotriva angajatului de la cadastru Liviu Talangă, precum și împotriva lui Nanu Virgil – director OCPI Prahova, Mariana Nuțulescu – director BCPI Câmpina, Nanu Cornel – primar Cornu (foto), Marin Alniței – șef Corp Control ANCPI, care inițial a eliberat un document oficial prin care a susținut că repoziționările au fost întocmite ilegal, iar ulterior, în momentul efectuării controlului, când a văzut cine este implicat și-a schimbat opinia.



Talangă Liviu Petrișor este cel care a întocmit falsurile și le-a recunoscut ulterior în fața organelor de urmărire. Acesta este trimis în judecată într-un alt dosar penal similar cu primarul comunei Vălenii de Munte, pentru alte falsuri. Inițial a negat faptul că el a întocmit documentul prin care eram de acord cu repoziționarea terenului. Apoi a recunoscut. Deși la poliție se află declarația prin care el admite falsurile, dosarul este încă în cercetare de 3 ani. Nici până azi nu știm ce s-a întâmplat.



Această cerere de strămutare a fost întocmită de Liviu Talangă în numele nostru, nu și al celorlalți patru proprietari, care au fost și ei afectați de noile măsurători“, a declarat Vladimir Alexandru.

Motivul falsului: extinderea benzinăriei Etu Oil



„De ce a fost făcut acest fals? Pentru că noi avem gard comun cu benzinăria Etu Oil.



Am depus trei cereri la poliție, prin care am cerut să ni se spună în ce stadiu se află dosarul, și nu am primit niciun răspuns. Am solicitat declinarea competenței la DNA București, întrucât Poliția din Câmpina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina nu sunt competente să efectueze cercetările, însă, deși erau obligați să trimită dosarul către DNA, acesta zace în continuare la Poliția Câmpina, în sertar.

În baza acestui fals s-au făcut și alte cadastre și intabulări în cartea funciară pe terenul nostru. Așa am început proces și cu benzinăria pentru suprapunere. Dacă prin noile măsurători ne-au mutat, benzinăria a venit peste noi și noi peste alții.“

Instanța face dreptate, autoritățile locale încalcă legea



„La Judecătoria din Câmpina am cerut, toți cei cinci proprietari, anularea noilor planuri cadastrale și nu ne-au dat dreptate. Am făcut apoi apel la Ploiești, unde am câștigat la începutul acestui an. Hotărârea judecătoreasă anulează noile măsurători. Însă Oficiul de Cadastru din Câmpina a refuzat punerea în executare a hotărârii. Directorul ONCPI, Mariana Nuțu, a spus că oricum n-avem ce să-i facem și chiar dacă îi facem plângere penală, nu se va întâmpla nimic, dosarul se va judeca ani de zile, că nu este de competența lor.

Ne-a trimis la judecătorie, care ne-a trimis înapoi la ONCPI. Acum suntem, toți cei cinci proprietari, plimbați între judecătorie și cadastru. Știți care e problema? Aici toți sunt rude între ei. De la primărie la cadastru, la poliție, la judecătorie sunt cumnați, veri etc. De asta s-au făcut toate.

Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă cu dosarul penal. Făptuitorul a recunoscut, nu știu ce mai cercetează. Și ei ne plimbă de la polițe la procuratură. Așteptăm să înainteze dosarul penal pentru fals și uz de fals la judecătorie. Dar parcă nu există soluție pentru noi“, a precizat nepotul Lilicăi Stanislav.







Planul parcelar se află în evidența a trei instituții: Primăria comunei Cornu, OCPI și BCPI. Lucrători ai BCPI, în timpul cât director a fost Virgil Nanu, au avizat noul plan parcelar, întocmit de cel care s-a ocupat cu cadastrul – Liviu Talangă. Pe baza cererii întocmite în fals de acesta, în numele unuia dintre proprietari, Lilica Stanislav, s-au făcut alte măsurători și s-au întocmit alte planuri cadastrale, prin care cele cinci proprietăți au fost suprapuse.

Noua documentație cadastrală a fost aprobată și semnată de directorul OCPI Câmpina, Mariana Nuțulescu.

Suprapunerea terenurilor celor cinci proprietari



Proprietarii au făcut sesizări la șeful Corpului de Control al ­ANCPI, Marin Alinței, prin care au cerut verificarea legalității noilor planuri cadastrale întocmite de OCPI Câmpina și BCPI Ploiești. Acesta nu a dispus luarea măsurilor legale.



Lilica Stanislav a depus plângere penală pentru întocmirea cererii în numele său. Urmărirea penală a început doar in rem, deși autorul, Liviu Talangă, a recunoscut săvârșirea faptelor de fals și uz de fals în noiembrie 2015, în fața organelor de cercetare. Cu toate acestea, inspectorul însărcinat cu anchetarea cazului nu a dispus începerea urmăririi penale și in personam.



Proprietarii terenurilor au cerut instanței civile desființarea încheierii OCPI, întocmită de Mariana Nuțulescu, în calitate de director al OCPI Prahova, prin care a fost admisă suprapunerea terenurilor.

Judecătorul responsabil cu soluționarea cazurilor, Cernica Alniței, a refuzat să primească la dosarul cauzei proba prin care autorul falsurilor a recunoscut săvârșirea faptei și a dat o soluție prin care au fost recunoscute refacerea ilegală a planurilor cadastrale și, prin urmare, suprapunerea terenurilor, ceea ce a dus la suprapunerea terenurilor celor cinci proprietari. Aceștia au atacat sentința Judecătoriei Câmpina la Curtea de Apel Ploiești, care a desființat încheierile OCPI Prahova și a anulat sentința din prima instanță. Cu toate acestea, Judecătoria Prahova a refuzat dispunerea punerii în executare a hotărârii, respingând cererea de executare silită.

Liviu Talangă, acuzat de fals într-un alt dosar în comuna Valea Doftanei



Liviu Talangă a fost acuzat și într-un alt caz, la Valea Doftanei, unde primarul Ion Manea a fost trimis în judecată pentru instigare la fals intelectual și abuz în serviciu în 2015 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Edilul a fost acuzat că a favorizat, în perioada 2012-2014, oameni de afaceri să construiască un complex turistic. În acest scop, el a trecut o suprafață de 3.300 mp de teren din proprietatea unor persoane private în cea a primăriei, pe baza unor documente falsificate. Pe acesta a fost apoi amenajat, din fonduri publice, un drum forestier pentru a facilita accesul spre o firmă aflată în golul alpin Zănoaga. Astfel, bugetul local a fost păgubit cu 26.000 lei, iar fondul forestier cu 10.343 lei, prin defrișarea celor 3.300 de mp de pădure.



În acest dosar a fost audiat și Grigore Șincariuc, om de afaceri din Republica Moldova, care urma să construiască Zănoaga Resort.

Dosar de competența DNA uitat prin sertarele poliției



La începutul acestui an, unul dintre proprietari, Lilica Stanislav, a sesizat DNA, întrucât Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina nu mai este competent să cerceteze faptele. Din cauza calității persoanelor, respectiv director OCPI, primar, șef corp control cadastru, director BCPI, atribuțiile cad în sarcina DNA.



În Dosarul nr. 1980/P/2015, cei cinci proprietari de terenuri au depus plângeri împotriva mai multor reprezentanți ai autorităților locale: Cornel Nanu, primarul comunei Cornu; Virgil Nanu, director BCPI Prahova și nepotul primarului; Marin Alniței, șeful Corpului de Control ANCPI București; Mariana Nuțulescu, director BCPI Câmpina; Alexandra Nuțulescu, asistent registrator BCPI și fiica Marianei Nuțulescu; Mihai Atanasescu, asociat la SC Neptun SA, proprietara benzinăriei Etu Oil; Liviu Talangă, topografist, pentru abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals.



Potrivit plângerii înaintate DNA de Lilica Stanislav, motivul strămutării terenurilor este faptul că „numitul Atanasescu Mihail (principal asocial al SC Neptun SRL) a dorit extinderea spațiului adiacent benzinăriei sale în vederea construirii unui complex turistic“.