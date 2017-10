Propunerea lui Mirel Palada după bătaie

Sociologul Mirel Palada îl invită pe senatorul Mihai Goțiu, dar și pe alții la o dezbatere despre rolul violenței în viața publică, după bătaia de la B1 TV al cărei protagonist a fost.

"Încă din seara incidentului cu pricina am început să primesc mesaje din întregul spectru al emoțiilor umane. Multe mesaje. Multe feluri de mesaje. Unele de susținere. Altele de o ticăloșie de neînchipuit (nu vreți să știți; fac și astea parte din viață). Din fericire, am avut parte și de mesaje raționale, echilibrate, în care eram criticat cu argumente expuse corect. Însă cele mai multe mesaje, indiferent dacă de susținere ori de admonestare, au fost pline de patimă, de agresivitate, fie că erau împotriva mea sau mă sprijineau. „Huoo, nemernicule, să mergi la pușcărie”. „Hai să ne măsurăm, smardoiule, să-ți arăt eu ție”. „Bravo, bine ai făcut, trebuia să-i dai mai tare, să nu se mai ridice, să-l rupi în bătaie.” „Doar atîta poți? Trebuia mai mult. Doar 3-4 zile de îngrijiri?”. Evident, niciunul din evenimentele preconizate de acești luptători curajoși pe FB nu va avea loc. Un proces probabil că se va întîmpla, dar cred că e puțin probabil să se finalizeze cum își doresc ei. Iar în ceea ce privește îndemnul la bătaia mai zdravănă, îl repudiez din start fie și pentru simplul fapt (dar nu doar de aceea) că vine din partea unora care vor să lupte prin reprezentant. Zilele astea am învățat multe lucruri. Și de bine, și de rău. Unul din ele – îl știam deja, dar tot timpul redescoperim lucrurile evidente – este că agresiunea naște agresiune. Fie ea verbală, fie fizică. Și, ca să-l parafrazez pe d-nul Vlad Stefan, „o cauză justă nu justifică agresiunea fizică sau verbală, la fel după cum frumusețea nu justifică prostituția”. După o perioadă în care am ales să nu discut subiectul, consider că e cazul să răspund, căci știu că aveți nevoie de răspunsuri.

Voi răspunde prin a vă propune să încercăm să ieșim din acest cerc karmic și să vedem cum putem extrage o picătură de bine dintr-o baltă de rău.

Vă propun o dezbatere publică privind rolul violenței în viața publică. Violența fizică. Violența verbală. Violența simbolică. Violența de idei. Și unii, și alții. Și Palada, și Goțiu. Și pesediștii, și anti-pesediștii. Și politicienii, și votanții. Și cei care merg la talk-showuri, și telespectatorii.

Dle Goțiu, vă întind o mână adversă și vă propun ca, după ce ne strîngem mîna, să ne așezăm la masă împreună și să invităm și pe alții să se așeze la masă cu noi.

Vă întind o mînă pe care nu știu dacă o veți accepta sau nu, dar pe care sper că o veți accepta pentru a arăta că atingerea adversarului se poate face și altfel decât pentru a lovi verbal sau fizic. Întind această mână, pentru că, astfel după cum corect spunea d-nul Daniel P. Funeriu, întreaga societate să aibă un câștig. Să învățăm din greșeli.

Mai ales vă întind această mână și această propunere de discuție pentru a ajuta măcar și un pic la schimbarea discursului și comportamentului public, îndeosebi în zona patimii politice.

Pentru a demobiliza armatele furioase, dornice de sînge virtual ori – din păcate – uneori și de sînge real.

Pentru bună cuviință în spațiul public. Da, știu, o să mă acuzați că nu eu sînt cel care trebuie să vorbesc despre buna cuviință. Ba chiar eu sînt cel care trebuie să vorbesc. Pentru o presă responsabilă și profesionistă cu angajați bine pregătiți profesional, care nu caută doar ratingul cu orice preț. Avem multe de discutat, d-nule Goțiu. Este evident că suntem adversari ideologici. Pentru o vreme scurtă, am fost chiar și adversari fizici. Cu voia sau fără voia noastră, am fost transformați simbolic în avataruri ale luptei politice, ale patimii celor două tabere care se tot zbat în mințile românilor. Propunerea pe care v-o fac poate fi un început al normalității de expresie în spațiul public. Vă întind această mînă, ca la rugby, după ce doi adversari se tăvălesc mai mult decît permite regulamentul. O strîngeți sau nu. Depinde de Dvs. Sper să o strîngeți. Și da, vom rămîne în continuare adversari ideologici", a scris Palada pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Goțiu

În replică, Mihai Goțiu suspectează că mesajul lui Palada ar putea fi lansat la recomandarea avocaților.

”Am citit acum mesajul d-nului Mirel Palada și, cel mai probabil, voi avea nevoie de câteva zile pentru a reflecta mai temeinic asupra lui și, mai ales, pentru a mă consulta cu cei care mi-au transmis diferite mesaje după agresiunea la care am fost supus. Eu am suportat o agresiune fizică, dar sute de mii de cetățeni români au fost afectați de imaginile violenței transmise de televiziuni și în mediul online și vreau să cunosc și punctul lor de vedere. La cald, reamintesc că încă din primele zile, atât eu, cât și colegii din USR am transmis mesajul că trebuie să mobilizăm energii importante pentru a condamna și pentru a limita violența de orice fel în politică, în familie, în societate. Din păcate, am fost surprinși de faptul că, în Parlament, reprezentanții PSD și ALDE s-au opus unei rezoluții comune a tuturor partidelor care să condamne, fără echivoc, violența. Nu-mi dau încă seama dacă d-nul Mirel Palada crede în mesajul pe care l-a transmis acum ori a acceptat să-l transmită doar pentru că asta i-au recomandat avocații având în vedere procesul pe care nu-l va putea evita. Dincolo, însă, de motivația d-nului Palada, o largă dezbatere în societate pentru combaterea violenței este mai mult decât necesară și consider că Parlamentul este locul de unde ar trebui să pornescă. Cu atât mai mult cu cât avem deja în lucru proiecte de legi care își propun să limiteze violența”, a declarat, pentru Mediafax, Goțiu.

El i-a transmis lui Mirel Palada să doneze o sumă de bani unei asociații care luptă împotriva violenței, în semn de bună credință.

”În fine, dacă dorește să-și dovedească buna credință în acest demers, cred că d-nul Mirel Palada ar putea dona unor asociații care luptă împotriva violenței o sumă pe care intenționam să o solicit la proces, ca parte civilă vătămată. Îl las pe dânsul să aprecieze cuantumul sumei și sunt convins că în astfel de asociații sunt experți care cunosc mai bine decât mine și decât dânsul cum să folosească acei bani pentru a obține rezultatul dorit”, a conchis Mihai Goțiu.