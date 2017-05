Protest în parlament pe tema audierii lui Kovesi

Parlamentarii PNL şi USR au părăsit sala de şedinţă după un schimb de replici între deputatul PMP Corneliu Bichineț şi senatorul PSD Nicolae Bacalbașa pe tema audierii Laurei Codruța Kovesi de către o comisie de anchetă parlamentară, în legătură cu noaptea alegerilor prezidențiale din 2009.

Nicolae Bacalbașa a fost critic la adresa Ralucăi Turcan în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, afirmând că nu îl sperie amenințările doamnei "Curcanu".

Acesta a făcut semne obscene, de la tribuna Parlamentului, având un comportament inadecvat în timpul dezbaterilor pe modificarea Statutului senatorilor şi deputaţilor cu privire la comisiile de anchetă.

"În tot Vasluiul sunt violuri și... discursuri bune în Parlament. Discursul de dinainte a ridicat o problemă fundamentală: rolul Parlamentului în structura puterii din România. S-au făcut eforturi disperate ca Parlamentul să devină o structură minoră, decredibilizată și care să își țină gura. Eu sunt fracțiunea care nu își ține gura. Am auzit un discurs care îmbina, la un mod grețos, fariseismul cu amenințarea din partea unui reprezentant prin alipire a cătușelor. Eu nu mă voi lăsa speriat de amenințările doamnei Curcanu, Turcanu, îmi scapă numele, sunt bătrân", a spus Bacalbașa.

Preşedintele de şedinţă Gabriel Vlase i-a cerut să încheie discursul, dar acesta a continuat atacul l-a adresa unei colege: "Dă cu labele, (...) vezi domnişoară că faci fractură şi pe urmă nu mai poţi să ...votezi", a afirmat Bacalbaşa.

Corneliu Bichineț a spus la rândul său că "județul Vaslui nu este format din violatori, băutori sau oameni leneși. Peste tot sunt oameni buni și răi. Domnule Bacalbașa, ar trebui să nu mai vorbiți despre județul Vaslui și să vă cantonați la Galați. Ați trecut de multe ori prin județul Vaslui și nu v-a stricat nimeni rozeta", a afirmat politicianu.

Ulterior, sedinţa de plen a Parlamentului a fost suspendată din lipsă de cvorum, dezbaterile la propunerea legislativă pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor fiind întrerupte.

Deputații au apucat să adopte însă, cu 171 voturi ''pentru'', 98 ''împotrivă'' şi o abţinere, modificarea Regulamentului propriu, în sensul introducerii obligativităţii persoanelor solicitate de a se prezenta la comisiile de anchetă parlamentară.

Deputaţii au renunţat, însă, la eliminarea cvorumului de prezenţă din comisii, prevedere care a fost introdusă iniţial în Comisia de regulament de preşedintele acesteia, Eugen Nicolicea.

Parlamentarii USR au părăsit sala de plen

În semn de protest față de "nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul României", parlamentarii USR au părăsit sala de plen, a anunțat președintele formațiunii, Nicușor Dan.

"Am decis cu toții să ieșim din sală pentru a protesta față de nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul. Am văzut din partea unui bărbat la adresa unei femei, mai întâi, după care am văzut o replică într-un limbaj care nu poate fi reprodus. Nu credem că ăsta este limbajul pe care îl așteaptă cetățenii de la Parlamentul României. Credem că protestul nostru o să ajute la normalizarea situației din Parlament", a spus Nicușor Dan, anunțând, totodată, că va cere sancțiuni pentru parlamentarii Corneliu Bichineț de la PMP și Nicolae Bacalbașa de la PSD.

Întrebat dacă un Cod de conduită al parlamentarilor ar putea rezolva aceste probleme, președintele USR a afirmat că un asemenea document "este o obligație pe care România și-a asumat-o pentru MCV", dar că acesta trebuie să conțină sancțiuni pentru a fi eficient.

"Putem să avem oricâte coduri dacă nu avem sancțiuni în el ... (...) E vorba că, de multe ori, în plenul Parlamentului, (...) au fost atacuri nedemne la persoane, de multe ori la femei, și lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple", a mai spus Nicușor Dan.