Proteste în SUA față de atacul lui Trump

Sute de oameni au protestat în mai multe oraşe americane față de atacul întreprins vineri de SUA asupra unei baze aeriene siriene

Protestele ”de urgenţă” au avut loc vineri în cel puţin 12 oraşe și s-au soldat și cu arestări.

La New York, protestatarii s-au adunat în faţa Turnului Trump. Printre protestatarii din SUA s-au aflat și susţinătorii de extremă dreapta ai lui Donald Trump, care nu au fost de acord cu decizia liderului american.

Cea mai mare parte a manifestațiilor au fost organizate de către coaliţia Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER), ce a solicitat SUA confirmarea faptului că Guvernul sirian a întreprins atacurile chimice asupra sirienilor şi a cerut o investigaţie independentă.