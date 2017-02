Provocatorii au atacat forțele de ordine

Oamenii s-au strâns în fața Palatului Victoria pentru un nou protest faţă de proiectele pe justiţie adoptate de Guvern.

Update:Protestul din Piața Victoriei din Capitală, la sediul Guvernului, s-a încheiat după miezul nopții de miercuri spre joi, după ce mai mulți protestatari, un grup izolat, au aruncat cu obiecte și petarde în jandarmi, care au intervenit și i-au dispersat, conform AGERPRES.

Update: Liderul ultrașilor care au provocat forțele de ordine ar fi Elias Bucurică, liderul galeriei lui Dinamo,cel care a realizat în 2014 coregrafia de pe Arena Națională de la lansarea candidaturii la prezindențiale a lui Vicor Ponta, conform b1TV. Bucurică a adus atunci pe Arenă o mare parte a galerie dinamovoste, fapt care a dus la o ruptură față de ceilalți suporteri care cereau depolitizarea galeriei.

Acesta a mai fost în prim planul unor manifestații politice și în anul 2010. Mobilizat de Gabriel Oprea, Bucurică și ajutat de alţi membri ai galeriei lui Dinamo, el a coordonat la portavoce glasul comun al susţinătorilor candidaturii lui Neculai Onţanu la Primăria Capitalei, scrie ProSport.

Om de incredere al lui Gabriel Oprea, lider UNPR, formațiune politică ce și-a exprimat susținerea față de candidatura lui Ponta, Bucurică a repetat episodul din 2010 și pe Național Arena.

Update: Carmen Dan, ministrul de Interne al României, a lansat un apel pentru manifestanții pașnici din Piața Victoriei, în contextul violențelor recente.

"Un jandarm a fost dus la Spitalul Floreasca, este sub îngrijirea medicilor. Mai sunt câțiva jandarmi care au fost răniți, dar s-au întors la muncă. Atenție, trebuie să fac un apel: jandarmii sunt agresați și îi rog pe cetățenii care manifestă pașnic să se distanțeze de aceste grupuri de manifestanți violenți, să nu îngreuneze intevenția forțelor de ordine. Toți agresorii vor fi sancționați. Îi rog pe cetățeni să se îndepărteze de huligani, ca să îi putem izola pe aceștia din urmă. Îi rog pe colegii mei să îi protejeze în continuare pe manifestanți."

Update: Dispozitive impresionante ale jandarmeriei au fost mobilizate în Piața Victoriei, inclusiv o parte din Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei.



Totuși, în toată tensiunea creată în ultimele ore, o imagine face senzație pe internet:

Update: Un jurnalist Antena 3 a fost atacat de o parte din manifestanți. Conform reporterului Antena 3 Roxana Ciucă, un grup de aproximativ zece oameni a venit să îl atace pe colegul nostru, dar ceilalți jurnaliști au prins momentul și au reacționat.

Din fericire, jurnalistul nu a fost rănit în urma atacului.

“Da, sunt bine, au venit mai mulți indivizi, ne-au bruscat, au început să tragă de cabluri, m-au luat cu forța de aici, au tras de alimentarea de la generator. Nu par să fie din grupul de agresori, o doamnă încerca să îl tempereze pe unul dintre acești oameni. Nu cred că sunt ultrași. Aveau fețele descoperite, colegii mei chiar au filmat momentul, deci nu cred că erau ultrași”, a explicat ziaristul.

Update: Jandarmii au avut mai multe valuri de riposte la atacurile ultrașilor, dar aceștia din urmă nu se retrag. Oamenii strică "nu plecăm!" și continuă să atace jandarmii, organizați în dispozitive speciale, conform antena 3.ro.



Update: Ultrașii au incendiat o stație RATB din zonă și au stârnit un nou răspuns din partea jandarmilor. De asemenea, o echipă a Antena 3 a fost atacată de mai multe persoane.



Update: Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că doi jandarmi și doi protestatari au fost răniți în urma violențelor de la Piața Victoriei.





Update: Jandarmii au lansat un atac asupra manifestanților violenți, încercând să răspundă atacurilor membrilor galeriilor. Aceștia au venit pregătiți, înarmați și echipați și continuă atacul asupra jandarmilor.

Update: Protestatarii paşnici au părăsit Piaţa. Mai multe persoane au fost rănite în urma violenţelor.

Update: În Piaţa Victoriei, Jandarmeria intră în forţă, cu trupele speciale. Au intrat şi maşini ale Pompierilor.



Update: Rareş Bogdan a declarat, citând surse, că ultraşii au venit cu autocare, de la Hotelul Rin, deţinut de fraţii Robert şi Ionuţ Negoiţă. Agitatorii ar fi parte a galeriei Dinamo, conform realitatea.net. Realitatea TV precizează că Ionuţ Negoiţă este finanţatorul clubului Dinamo.



Update: Un grup izolat de agitatori a provocat jandarmii. În replică, forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Piaţa strigă: "Nu aşa!".



Update: A fost incendiat un chioşc de ziare, din Piaţa Victoriei.





Update:

În Piața Victoriei în momentului izbucnirii violențelor se aflau peste 100.000 de persoane, dar majoritatea au ales să plece pentru a nu cădea victime violențelor.

Jandarmeria face apel către protestatarii din Piaţa Victoriei să se manifeste ”în limite normale”, a declarat Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, precizând că în mulţime sunt persoane care aruncă spre jandarmi cu obiecte pirotehnice şi cu obiecte contondente, iar cei care observă astfel de persoane să se delimiteze de acestea, conform digi24.ro.

Mai mulți cameramani care filmau incidentele au fost loviți de obiectele aruncate. De asemenea, și mai mulți jandarmi au fost răniți.

Update:

Protestele din Piața Victoriei au degenerat, conform b1TV. Mai multe persoane despre care se spune că ar face parte din galeriile echipelor de fotbal Dinamo și Rapid au început să arunce cu petarde și torțe în flăcări către jandarmii prezenți la fața locului, de asemenea aceștia încercă să provoace forțele de ordine pentru a provoca bătăi generale. Jandarmii ripostează cu gaze lacrimogene.

Update: Protestatarii spun că sunt hotărâţi să rămână până târziu în noapte în faţa Guvernului şi că sunt decişi să revină ori de câte ori este nevoie.

Update: Protestatarii continuă să vină în număr mare în Piaţa Victoriei.

Update: Ieşirea de la metrou se desfăşoară cu dificultate în zonă. Mulţi călători au preferat să ia trenul în alte direcţii, văzând că ieşirea este greoaie.

Update: Garniturile de tren au fost retrase după vârful de trafic, dar pentru că, în loc să scadă, numărul călătorilor creşte, au fost repuse în circulaţie mai multe garnituri, care să facă faţă traficului spre Piaţa Victoriei, potrivit reprezentanţilor Metrorex.

Update: Pe o pancartă a unui protestatar din Bucureşti stă scris: Cine fură azi un OUg , mâine va fura un Bou!

Update: Pe bulevardul Lascăr Catargiu din Bucureşti, în dreptul Secţiei 1 de Poliţie, este o coloană de oameni tot mai densă, care se îndreaptă spre Piaţa Victoriei.

Update: Numărul protestatarilor din Bucureşti a ajuns la 150.000. Se estimează că în restul ţării au ieşit în stradă aproximativ 140.000 de oameni.



Update: Sunt oamenii blocaţi la staţia de metrou Piaţa Victoriei, nu mai pot să iasă afară pentru că sunt prea mulţi şi au început să protesteze acolo, în subteran, împotriva Guvernului.



Update: Peste 200.000 de oameni au ieşit în stradă. Dintre aceştia, 110.000 sunt doar în Bucureşti.



Update: La Cluj-Napoca sunt 35.000 de oameni.



Update: Sunt 100.000 de oameni în Bucureşti şi 75.000 în ţară. Oamenii continuă să vină în valuri în Piaţa Victoriei.



Update: Sunt 60.000 de oameni la Guvern.



Update: În Piaţa Unirii din Cluj - Napoca sunt 20.000 de oameni.



Update:Au venit studenţi, dar şi vârstnici.



Update:Chiar şi foşti membri marcanţi PSD sunt la protest, printre ei Aurelia Cristea.



Update: Palatul Victoria este păzit de impresionante forţe ale poliţiei şi jandarmeriei.



Update: Nu se poate circula pe bulevardele Iancu de Hunedoara, Lascăr Catargiu, Nicolae Titulescu, Aviatorilor, pe Şoseaua Kiseleff şi pe Strada Paris.



Update: Proteste în ţară: Alba Iulia - 4.000 de oameni , Timişoara - 8000, Iaşi - 6000, Galaţi - 1500, Oradea - 2000, Constanţa - 1500, Bacău - 5.000, Piteşti - 500, Suceava - 400, Deva - 150.



Update: Sunt 30.000 de oameni în Piaţa Victoriei.



Update: Sunt peste 15.000 de oameni la Guvern.

Update: Oamenii protestează în ţară:

15000 Timișoara

4000 Cluj

700 Arad

4000 Iași

500 Galați

100 Sibiu

4000 Oradea

1000 Târgu Mureș

5000 Brașov

2000 Alba Iulia

300 Pitești

200 Botoșani

300 Satu Mare

3000 Constanţa

Update: Jandarmeria anunţă peste 100.000 de participanţi în Bucureşti.

Update: Jandarmii au sancționat trei persoane care consumau băuturi alcoolice în Piața Victoriei, în urma unei sesizări primite din partea unor participanți la protest, a declarat, pentru Agerpres, Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei.

Doi dintre cei sancționați au primit amendă de 100 de lei, iar al treilea, avertisment.

Update: Traficul a fost restricţionat. Poliția rutieră au luat decizia să devieze traficul pe mai multe artere spre în Piața Victoriei.

Update: Numărul protestatarilor de la Timişoara a ajuns la 15.000.

Potrivit jandarmilor, platoul din faţa Operei Naţionale este plin, iar oamenii s-au aşezat şi pe părţile laterale ale pieţei. Numărul manifestanţilor a crescut mult după sosirea câtorva mii de studenţi.

Update: Protestatari au ieşit în stradă şi la Cluj, cei mai mulţi fiind studenţi. Clujenii s-au adunat începând cu ora 18.00, în Piaţa Unirii din oraş.

Update: Şi la Arad, aproximariv 500 de oameni s-au adunat în Piaţa Revoluţiei, protestul fiind anunţat încă de dimineaţă pe reţelele de socializare.

În jurul orei 18.oo, se strânseseră câteva mii de protestatari. Numărul acestora continuă să crească. În jurul orei 19.00 erau deja peste 10.ooo de persoane.

Oamenii strigă Hoţii! "Anticipate!", "Noaptea ca hoții!", "Șobolanii!", "România, trezește-te!"., fluieră, bat la tobe, cer demisia Guvernului şi abrogarea ordonanței de urgență.

De asemenea protestatarii au PET-uri umplute cu pietre.

Jandarmii s-au mobilizat pentru a asigura un protest paşnic, însă au apărut divergenţe şi s-au îmbrâncit cu protestatarii în momentul în care aceştia au încercat să înainteze către clădirea executivului.

