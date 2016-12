Prună, ministrul Justiţiei : Nu e zi de doliu

Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a transmis, după alegerile parlamentare, că nu împărtăşeşte "pesimismul din jur", precizând că "nu e o zi de doliu, este o zi în care alegeri organizate corect au dat un rezultat care reflectă ceea ce vor alegătorii".

"Nu împărtăşesc pesimismul din jur. Nu e o zi de doliu, este o zi în care alegeri organizate corect au dat un rezultat care reflectă ceea ce vor alegătorii. Mai sunt mulţi, cei mai mulţi, care nu au votat: de lehamite, din cauza unor standarde care îi fac să reclame perfecţiune în politică sau pur şi simplu din indiferenţă. Pe aceştia sper că, într-o zi, să îi putem convinge să voteze. A vota este esenţa cetăţeniei active. A sta pe margine, chibit, pentru că apoi să critici superior şi spui că nu eşti responsabil de rezultat mi se pare o laşitate. M-am întors în România cu multă dragoste pentru ţară în care am familie, prieteni, morminte, amintiri, în care am făcut şcoală şi în care am devenit ceea sunt azi. M-am întors să dau ceva înapoi ţării mele. Am primit enorm în acest an: mi-am reîntâlnit profesorii din facultate, am cunoscut scriitori, creatori care au contribuit la formarea mea, profesionişti din multe domenii care fac ca ţara noastră să meargă mai departe. Am cunoscut oameni care m-au ajutat enorm să duc acest mandat. Pentru toţi aceştia am încercat să dau - în timp scurt, în condiţii politice destul de vitrege, tot ce am putut mai bine. Onest şi neprefăcut. Am şi dezamăgit uneori, fără îndoială, dar nu cu bună ştiinţă. Am avut dezamăgiri la fel de mari în acest mandat. Cea mai mare, cu ocazia primei mele moţiuni, din partea unei senatoare. De la tribuna Parlamentului, m-a întrebat retoric de ce am venit în România şi mi-a cerut să nu spun 'din patriotism', pentru că nu crede asta. Nu am răspuns atunci. A ajuns demagogic să spui că eşti patriot. Vă spun acum că exact de asta am venit. Şi exact din acelaşi motiv nu voi tăcea după ce îmi termin mandatul. Cred că România, aşa cum o cunosc eu, poate şi merită mult mai mult", a scris Raluca Prună, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Justiţiei a precizat şi că, înainte de a i se încheia mandatul, va publica un bilanţ al anului ce a trecut.