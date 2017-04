PSD ne omoară cu impozitul global

Ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan, a anunțat că de la 1 ianuarie 2018 se dorește modificarea cotei unice de la 10%, față de 16% cât este în acest moment, și 0% pentru venituri ce nu depășesc 2.000 de lei, iar această cotă va fi aplicată venitului global al unei gospodării. El a negat faptul că se va introduce o cotă progresivă. "Cotă progresivă – nu. De la 1 ianuarie 2018 va fi cotă fixă de 10% şi cotă zero pentru ce nu depăşeşte 2.000 de lei", a declarat Viorel Ștefan.

Ministerul a început din această săptămână discuții cu reprezentanții mediului de afaceri și cei ai consultanților fiscali pe marginea schimbărilor Codului Fiscal în sensul introducerii unui concept nou în legislația noastră fiscală și anume "impozitului pe gospodărie".

Acesta este specific statelor care au cote progresive mari, de peste 40%, așa cum a avut România până în urmă cu trei ani. Ștefan susține că prin introducerea impozitului pe venitul global se vor putea deduce din baza de impozitare diferite cheltuieli, precum sumele plătite pentru scheme de pensii private, asigurările de sănătate, studii şcolare ale copiilor. „În cadrul Ministerului de Finanțe de două luni de zile funcționează colective mixte de lucru, salariați din Ministerul de Finanțe, împreună cu reprezentanți ai structurilor asociative-patronale, alte corpuri profesionale, consultanți fiscali, auditori, experți contabili, s-a format câte un grup de lucru pe fiecare titlu din Codul fiscal, în ideea ca împreună să putem să promovăm un proiect de modificare a codului fiscal. În cadrul acestor colective s-a luat în dezbatere de reorganizare a impozitului pe venit, reintroducerii globalizarii veniturilor, nu înseamnă o nouă taxă, ci vorbim de această cotă unică care este de 16%, din 2018 să fie de 10% care să se aplice la veniturile globalizate, indiferent de sursa lor de proveniență. Numai în acest sistem putem să introducem mecanismul de deduceri fiscale, despre care vorbim noi și ne-am angajat în programul de guvernare. Pentru ca să se poată deduce din baza de impozitare sumele pe care cei care realizează venituri, le consumă pentru fondul de pensii private, pentru scheme de asigurări de sănătate, pentru abonamente de sănătate, pentru studiile școlare ale copiilor, toată lista de deductibilitate, pentru a putea fi operabilă, este necesară globalizarea veniturilor. Dacă un salariat realizează venitul principal printr-o relație de angajare, o relație de muncă, bineînțeles că în fiecare lună va fi impozitat cu cota de 10% pe venitul principal realizat din salariu, dar la sfârșitul anului va trebui să dea o declarație fiscală cu toate veniturile realizate, se va face o regularizare, se vor lua în calcul toate deductibilitățile”, a afirmat Ştefan. În felul acesta, el a dorit să infirme supoziția că Executivul dorește naționalizarea pilonului II de pensii.

În cursul dimineții de miercuri, 12 aprilie, Adrian Dobre, secretar de stat in Ministerul Muncii si purtator de cuvant al PSD, a declarat că fiecare familie va fi ajutată în calcularea impozitului de un consultant fiscal. Acesta a spus că aceşti consultanţi, care vor acţiona precum medicii de familie (un consultant va deservi un anumit număr de familii) vor fi plătiţi de statul român. Conform lui Viorel Ștefan, Finanțele vor face rost de consultanții fiscali astfel: "ANAF are 30.000 de angajaţi, o parte vor deveni consultanţi fiscali. Mai avem o Camera a Consultanţilor Fiscali. E adevărat că ei dau consultanţă în business, dar poate că în timp vor merge şi spre persoane fizice. Noi oferim această posibilitate; dacă nu e atractivă, nu e obligatorie". Potrivit ministrului, la final de an, consultantul fiscal face dosarul. "Dacă ai ţinut bonurile, e posibil să beneficiezi de deductibilitate la calculul impozitului pe venitul fiscal", susține Viorel Ștefan.

„E sistemul american, dacă vreţi. (...) Fiscalizăm totul”, a afirmat ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, despre un proiect care însă se discută la nivelul Ministerului de Finanțe. Prin această fiscalizare, afirmă Vasilescu, ar fi bani şi pentru lefurile pe care actualul Guvern promite că le va creşte prin noua lege a salarizării. „E foarte simplu. Dacă vor citi programul de guvernare, vor înţelege. Ca să scoţi din economia neagră toţi banii posibili. De unde încasăm ca să mărim salariile... păi o să fiscalizam totul. Dacă dumneavoastră veţi avea posibilitatea să duceţi copilul la şcoala de balet şi aţi putea să deduceţi cheltuiala, o să cereţi chitanţă. Veţi ajunge la un moment dat să cereţi de peste tot facturi şi bonuri. Vă duceţi copilul la mediaţie şi cereţi chitanţă”, a declarat ministrul Muncii la RTV.

Cotidianul a scris despre efectele de bumerang pe care această taxă pe gospodărie poate le avea în sensul că milioane de români vor da piept cu administrațiile fiscale.