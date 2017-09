PSD-ul cel mort după TV şi contra culturii şi presei

De unde apetitul acesta pentru super-nimeni, arătat de Liviu Dragnea, de Lia Olguţa Vasilescu sau de Victor Ponta la formarea guvernelor?

De la Mihail Kogălniceanu şi de la Titu Maiorescu, de la P.P. Carp şi I.C. Brătianu, România s-a învăţat să aibă miniştri deştepţi, instruiţi şi culţi. Adică nişte patrioţi şi nişte domni. Petru Groza, Dej şi Ceauşescu au mai scăpat cîte un netot pe funcţii importante. După 1990, unele fotolii au fost ocupate şi pentru a întări ideea de revoluţie. Dar revoluţionari şi netoţi n-au ajuns miniştri nici la Sănătate, nici la Educaţie, nici la Cultură. Au fost domeniile pentru care România, de obicei, a trimis oameni de nădejde. Numai Ceauşescu, în momentul în care s-a rupt de ţară, a desemnat-o pe Suzana Gîdea, un soi de echivalent al lui Niţă de la Energie, al lui Pop de la Educaţie, al lui Romaşcanu de la Cultură.

PSD-ul cu Ion Iliescu s-a temut de intelectuali şi de scriitori şi a încercat să le ofere un loc în guvern. Măcar de ochii lumii, dar tot a făcut-o, speriat că s-ar putea face de rîs. Şi cu Televiziunea Română a fost la fel. Nu s-a încumetat să desemneze un preşedinte fără nume, unul care ar putea fi fugărit pe străzi de beţivii cartierului ca să afle cum îl cheamă.

Războiul primarilor de sector cu difuzorii de presă din Bucureşti asta ascunde. O crasă incultură, un dispreţ faţă de libertăţi şi faţă de dreptul cetăţeanului la informaţie. De unde le vine lor această pornire mai degrabă animalică decît politică? De la spiritul enciclopedic al lui Piedone şi al lui Vanghelie şi de la frumuseţea limbii lui Negoiţă şi Poteraş, de la nişte priponiţi la orice silogism. Şi de la Ponta şi Dragnea. Şi de la nimuricul de Boc. Ăştia, cînd se uită în oglindă, au sentimentul că văd nişte genii şi nişte salvatori ai neamului. Şi că fără ei, ţara se scufundă într-o ciorbă de peşte.

Aţi auzit de întîlnirile lui Ponta sau Dragnea cu oamenii de cultură? Ce să le spună? Aţi văzut un semn de consideraţie şi de preocupare pentru soarta lor? I-aţi văzut vreodată sărind în apărarea libertăţii de exprimare? Victor Ponta a transformat sala de reuniuni a Guvernului României în studioul de serviciu din care să anunţe isprăvile sale, dispărute simultan cu el. Şi pentru că nu-i asculta nimeni ploaia de minciuni şi laude, s-a transformat în propriul său purtător de cuvînt. Ceea ce face acum şi Mihai Tudose şi a încercat şi Sorin Grindeanu. Să spună direct două-trei prostii şi să evite întîlnirile în care s-ar putea trezi cu întrebări incomode.

PSD-ul dispreţuieşte presa pentru că nu-i obişnuit să dea socoteală şi să răspundă la întrebări. El conduce, el face, el se descurcă, el stăpîneşte. În rest, mucles. Şi tot el dipreţuieşte cultura, pentru că n-o înţelege. Ce să priceapă Dragnea dintr-o expoziţie sau dintr-un roman?Cam cît înţelegeau Traian Băsescu şi Victor Ponta! Dacă nu-i cu aventuri şi cu pescuit, adio, că îi doare capul!

Scandalul chioşcurilor din Bucureşti are deja o istorie. I-aţi auzit pe sus-numiţii preocupaţi de soarta difuzării presei? Proletarii ăştia spilcuiţi şi îmbogăţiţi înţeleg din drama presei cît înţeleg dintr-un concert de la Festivalul George Enescu. Sau din Rinocerii lui Eugen Ionescu, în care nu se regăsesc nici morţi.

Faptul că Gabriela Firea nu zice nimic şi tace ca la o salată de vinete la a cărei gătire se linge pe degete mă face să cred că tot scandalul are la origine şi un anume interes. Să zboare difuzorii ca să vină alţii de-ai lor. Şi cînd îl vor desena unii pe Dragnea ca pe un netot sau pe madam Pandele ca pe o ţoapă să ţină ziarele ascunse sub tarabă şi să le dea la retur.

Altfel, de ce se străduie să ţină difuzarea ziarelor şi a revistelor în beznă, în sărăcie, în ilegalitate? De ce au dispărut librăriile şi de ce sfertodocţii conduc Educaţia, Cultura şi Sănătatea?

De ce întotdeauna s-au străduit să controleze TVR-ul?De ce se mulţumesc cu două-trei contracte şi colaborări cu ANTENA 3 sau cu invitaţiile la RTV, unde ne freacă ridichea cu pensiile şi cu majorările de salarii care nu sunt decît nişte pagube în viaţa tuturor?

Încep să fiu convins că Dragnea, Olguţa Vasilescu, Pop şi Ponta (că-i totuna, pe la orice partid s-ar duce), Ţuţuianu şi colegii lor nu citesc decît SMS-uri şi se uită numai la reluările în care se difuzează stupidele lor declaraţii politice, contrazise a doua zi de răsăritul soarelui.

