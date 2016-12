Pupila clanului Cosma a fost împinsă în Parlament

Cu toate că era la numărul 7 pe lista PSD Prahova pentru Camera Deputaților, Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma, a reușit să pătrundă ieri în Parlament.

Surse din mediul politic prahovean au declarat, sub protecția anonimatului, că, imediat ce s-au aflat rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare, Mircea Cosma a început să facă presiuni pentru ca fiica sa să intre în Parlament. Listele oricum le aranjase dinainte pentru ca fiică-sa să devină deputat. Fiul său, Vlad Cosma, nu a mai candidat pentru un nou mandat de deputat.

Imunitate obținută pe șest

Lista PSD Prahova pentru Camera Deputaților, cea care a fost votată de 111.614 de electori, arăta, „în ordinea numerelor de pe tricou“, astfel: Rodica Paraschiv, Cornel Nanu, Andrei Nicolae, Laura-Mihaela Moagher și Ludmila Sfârloagă. Rodica Paraschiv este fostul prefect de Prahova, care a fost schimbat din funcție în luna martie 2016 de guvernul Cioloș. Cornel Nanu a candidat la alegerile locale și a câștigat fotoliul de primar în comuna Cornu. Andrei Nicolae este președintele Tineretului Social Democrat Prahova, fost consilier personal al președintelui CJ Prahova de la acea vreme, Mircea Cosma, și a încercat să obțină șefia filialei județene în vara acestui an. Laura-Mihaela Moagher ocupa funcția de director al Parcului „Constantin Stere“ și pe aceea de vicepreședinte PSD și al Organizației Femeilor Social Democrate Prahova, iar după suspendarea din funcție a lui Rareș Enescu s-a ocupat și de secretariatul organizației județene.

În vara acestui an, Moagher a coordonat campania PSD pentru alegerile locale. Lista este încheiată de Ludmila Sfârloagă, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova. Locul 6 era ocupat de Răzvan Ion Ursu, viceprimarul orașului Ploiești. Iar pe locul 7 o găsim pe Andreea Oana Cosma.

Primul care a cedat luni, spun sursele citate, a fost Cornel Nanu, primarul comunei Cornu. Acesta se afla pe numărul 2 în lista aruncată în lupta electorală de PSD. Gestul acestuia a fost urmat marți și de Ludmila Sfârloagă, care se afla pe locul 5 din listă. Astfel, s-a croit drum liber Andreei Cosma și a reușit să intre în Parlament, obținând și imunitatea mult dorită. Mandatul a fost validat oficial ieri.

Acuzele procurorilor

Pe 30 decembrie 2015, Andreea Oana Cosma, notar public la data faptei, a fost trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată. Alături de ea, în boxa acuzaților au ajuns și Florin Serghei Anghel, președinte al Consiliului Județean Prahova la data faptei, și Dănuț Marcel Cornea, președinte al Consiliului de Administrație al SC Plopeni Industrial Parc SA. Președintele CJ este acuzat de instigare la abuz în serviciu, iar președintele Consiliului de Administrație, de abuz în serviciu. Conform procurorilor, Cazarma 1375 Ciuperceasca, situată în județul Prahova, era la data faptelor parte a SC Plopeni Industrial Parc SA, agent economic cu capital integral de stat având ca unic acționar Consiliul Județean Prahova. În anul 2007 aceasta avea, conform măsurătorilor cadastrale, o suprafață totală de 402.412 mp, din care 388.245,47 mp teren fără construcții – pădure și 14.166,53 mp teren cu construcții.

Tupeu de funcționar

În cursul anului 2008, Dănuț Marcel Cornea a procedat la înstrăinarea activului Ciuperceasca, prin negociere, încălcându-și atribuțiile ce-i reveneau în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în sensul că a semnat un număr de 9 contracte de vânzare-cumpărare, prin care a înstrăinat loturi din Ciuperceasca, fără ca bunurile vândute să fi fost evaluate și fără desfășurarea unei licitații publice.

Vânzare subevaluată

Pentru aceasta, Cornea a fost determinat de președintele Consiliului Județean Prahova, care, cu depășirea competențelor legale, a emis o procură autentificată prin care Dănuț Marcel Cornea era împuternicit să vândă integral activul Cazarma 1375 Ciuperceasca la toate persoanele, prin negociere, cu precizarea unei valori minime care însă nu fusese stabilită printr-un raport de evaluare întocmit în vederea vânzării, așa cum era prevăzut în procedurile legale. Totodată, pentru comiterea infracțiunii, cei doi au au fost ajutați de Andreea Cosma, notar public, care a acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare prin care SC Plopeni Industrial Parc SA a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte din activul Ciuperceasca, fără a se ține seama nici măcar de valorile minimale ce trebuia a fi avute în vedere potrivit studiului de evaluare „Valori de piață – etalon minim informativ“ practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv la nivelul anului 2008.

Prin încheierea unui număr de 9 contracte de vânzare-cumpărare, în perioada 11.06.2008 – 04.07.2008, prejudiciul cauzat prin vânzarea activului Ciuperceasca este în sumă de 17.603.853 lei, reprezentând diferența între valoarea de preluare a bunurilor vândute și prețul vânzării. Totodată, activitățile menționate au dus la obținerea unor foloase necuvenite de către reprezentanții mai multor societăți comerciale care au achiziționat diverse părți ale activului menționat la valori sub prețul de piață practicat în perioada respectivă. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Ploiești, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Nepotrivire de caracter cu noua listă

În luna octombrie a acestui an, fostul PSD-ist, actualmente membru PRU, Daniel Savu a spus că, după multe intervenții și presiuni, pe un loc eligibil la Camera Deputaților va fi pusă Andreea Cosma (fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma), în locul fratelui său, Vlad Cosma, cercetat în mai multe dosare de corupție. Daniel Savu a demisionat, la sfârșitul lunii martie, din PSD, partid în care a activat aproape 20 de ani.

„Eu am plecat de la PSD la PRU, iar o parte dintre motivele pentru care am plecat sunt cele pe care le spuneți și se văd foarte clar pe lista PSD de la Prahova. Nu vreau să comentez mai mult pentru că sunt într-un alt partid și când am plecat din PSD anticipam că se vor întâmpla lucrurile astea. Nu pot să comentez ce i-a determinat pe cei de la PSD, pe domnul Dragnea, care clamează peste tot că vrea să aducă oameni noi. Păi, noi cu probleme penale. Din punctul meu de vedere, lista trebuie să arate cu totul și cu totul altfel la PSD Prahova. Prahovenii îi cunosc pe acești oameni de pe liste“, a afirmat Savu.

Recomandată de tata, prima pe listă la Ilfov

O altă beizadea ajunsă pe pile în Parlament este Alexandra Corina Bogaciu. Are numai 27 de ani și este cel mai tânăr deputat al PSD. A fost pusă în capul listei la PSD Ilfov, fiind nepoata primarului din Voluntari, Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. Până să ajungă în Parlament, Alexandra Corina Bogaciu a lucrat ca operator calculator la SC Biacom Pa Impex SRL, firma tatălui său, Ion Bogaciu. Societatea este specializată în copertine și materiale textile. Când s-a făcut lansarea candidaturii, ea a fost prezentată de PSD ca „director de marketing la o companie din România“. Ion Bogaciu este vărul şi nașul de botez al lui Florentin Pandele. Totodată, Bogaciu a fost viceprimarul Voluntariului, iar în prezent este consilier local în Voluntari.

Dacă nu îi poți convinge, bulversează-i

Președintele comisiei de validare a mandatelor și parlamentarii PSD au ținut ascuns documentul primit de la ANI prin care se confirma interdicția pentru Steluța Cătăniciu (ALDE) și Roman Ioan Sorin (PSD), a spus Cristian Ghinea, deputat USR. Steluța Cătăniciu și Roman Ioan Sorin au pierdut amândoi procesele cu ANI în instanță și au decizii definitive de incompatibilitate, astfel încât, timp de trei ani, nu mai pot ocupa o funcție publică, aleasă sau numită. În notificarea înregistrată la Parlament în data de 20 decembrie, ANI solicita comisiei de validare să ia măsurile legale care se impun pentru invalidarea mandatelor de deputat în cazul celor doi, „având în vedere că aceștia se află sub interdicția legală de a mai exercita o funcție/demnitate publică pe o perioadă de trei ani, ca urmare a constatării definitive a conflictului de interese, respectiv a stării de incompatibilitate în care aceștia s-au aflat“. Membrii comisiei de validare au analizat scrisoarea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât, cu 19 voturi „pentru“, opt „împotrivă“ și două abțineri, respingerea solicitării ANI. Nimic mai curat. „Spre finalul ședinței, când s-a depus jurământul, președintele comisiei de validare a venit și a spus că e un raport suplimentar care îl privea pe reprezentantul minorității slovace și ni s-a cerut să-l votăm în plen. Nu s-a spus că raportul suplimentar privea și respingerea documentului ANI. Am aflat asta după ce s-a votat, oricum, USR s-a abținut. Este o tactică premeditată de a stârni confuzie, adică amestecarea subiectului ANI cu reprezentantul minorității slovace. Deci PSD a folosit tertipuri rușinoase pentru a valida mandatele celor doi și sper ca ANI să atace în instanță decizia“, a spus deputatul USR Cristian Ghinea.