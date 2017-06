Qatarul a dat publicităţii lista cererilor formulate de cele patru state arabe

Qatarul a confirmat sâmbătă existenţa unei liste cu 13 cereri comunicate de patru state arabe care au rupt legăturile cu Doha în această lună pe motiv că micul emirat ar sprijini terorismul, informează DPA.

Agenţia de presă germană aminteşte că, la 5 iunie, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul şi Egiptul au rupt relaţiile diplomatice şi au suspendat transporturile cu Qatarul, pe care îl acuză că acordă sprijin terorismului, lucru negat de autorităţile de la Doha.

Potrivit unei informaţii publicate de Qatar News Agency, cele 13 "cereri colective" au fost primite joi.

Prezentăm în continuare lista de 13 cereri pe care cele patru ţări arabe le impun Qatarului pentru a pune capăt crizei. Astfel, Qatarul trebuie:

1. Să anunţe oficial o reducere a relaţiilor diplomatice cu Iranul; să-şi închidă misiunile diplomatice în această ţară; să expulzeze din Qatar membri care aparţin sau sunt asociaţi Gardienilor Revoluţiei (armata de elită a Iranului - n.r.); să limiteze relaţiile cu Iranul la legături comerciale în conformitate cu sancţiunile internaţionale şi americane impuse Teheranului.

2. Să închidă imediat o bază militară turcă din Qatar şi să pună capăt oricărei cooperări militare comune cu Turcia pe teritoriul qatariot.

3. Să rupă legăturile cu toate "organizaţiile teroriste, sectante şi ideologice", îndeosebi Frăţia Musulmană, Statul Islamic, Al Qaida, Jabhat Fatah al-Sham (fostul Front al-Nusra) şi cu mişcarea proiraniană Hezbollah din Liban.

4. Să înceteze toate formele de finanţare qatariotă faţă de "toţi teroriştii sau extremiştii, entităţi sau organizaţii şi toţi cei care au fost desemnaţi drept terorişti" pe listele anunţate de cele patru ţări care au rupt relaţiile diplomatice cu Doha, precum şi cei desemnaţi drept terorişti de către SUA şi alte entităţi internaţionale.

5. Să extrădeze orice individ care apare pe lista cu terorişti şi este căutat în vreuna din cele patru ţări; să-i captureze şi să le îngheţe bunurile fixe şi mobile până în momentul extrădării lor; să se abţină de la a acorda refugiu oricăror alţi astfel de indivizi în viitor; să se angajeze să furnizeze orice informaţie solicitată în legătură cu aceştia, îndeosebi legată de acţiunile lor, reşedinţa şi situaţia lor financiară; şi să extrădeze şi să repatrieze pe toţi cei care au fost eliberaţi de Qatar după ruperea relaţiilor.

6. Să închidă postul internaţional Al Jazeera, aflat în proprietatea Qatarului, şi toate filialele sale.

7. "Să înceteze să se mai amestece în afacerile interne şi în interesele externe" ale altor ţări; să interzică acordarea naţionalităţii qatariote pentru cetăţenii din cele patru ţări; să revoce cetăţenia qatariotă pentru oricare dintre cetăţenii celor patru ţări care au primit această cetăţenie într-un mod care încalcă legile şi reglementările acestor ţări; să furnizeze o listă cu toţi cei care au primit cetăţenie qatariotă şi care provin din cele patru ţări; să înceteze orice contact cu personalităţile politice care se opun celor patru ţări; şi să predea toate registrele care prezintă în detaliu cooperarea Qatarului cu aceşti indivizi, precum şi dovezile aferente.

8. Să plătească reparaţii victimelor şi să compenseze pentru toate pierderile suferite de cele patru ţări în urma politicilor Qatarului din ultimii ani.

9. Să se angajeze "să se alinieze cu mediul său din Golf şi arab la toate nivelurile (militar, politic, economic, social şi de securitate)" pentru a garanta securitatea naţională a ţărilor arabe şi din Golf.

10. Să predea toate bazele de date despre reprezentanţii opoziţiei care au fost susţinuţi de Qatar şi să dezvăluie tipul de ajutor pe care aceştia l-au primit de la Qatar.

11. Să închidă toate portalurile mass media sprijinite de Qatar şi considerate ostile de cele patru ţări.

12. Să fie de acord cu toate aceste cereri în termen de 10 zile de la înştiinţare, în caz contrar lista va fi considerată nulă.

13. La cele 12 cereri de mai sus, a fost adăugată o prevedere care spune că acordul va include obiective clare şi că, în primul an, vor fi elaborate lunar rapoarte periodice de progres, apoi trimestrial în al doilea an şi o dată pe an pentru o perioadă de 10 ani.

Lista cu cereri a fost înmânată joi Qatarului de Kuweit, care acţionează ca mediator în această criză. Nici Kuweitul şi nici cele patru ţări care boicotează Qatarul nu au făcut publică respectiva listă. Guvernul Qatarului a anunţat sâmbătă că pregăteşte un răspuns la cererile formulate de cele patru state arabe.

Tot sâmbătă, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a cerut "garanţii" europene şi americane la un eventual acord pe tema crizei cu Qatarul. Într-o conferinţă de presă la Dubai, Gargash a apreciat că această criză ar putea fi soluţionată "cu ajutorul diplomaţiei dacă Qatarul renunţă la sprijinirea extremismului şi a terorismului", potrivit AFP.

"Dacă Qatarul urmează calea înţelepciunii şi realizează că aventura sa îl izolează de cei aflaţi în vecinătatea sa", ar trebui, "pentru a ne păstra securitatea şi stabilitatea, un soi de mecanism de control" privind punerea în aplicare a unui eventual acord, a spus Gargash, solicitând în acest sens "garanţii europene şi americane". "Am înregistrat un foarte mare interes din partea Europei şi a SUA, care au fost afectate la rândul lor de atentate teroriste", a mai adăugat şeful diplomaţiei din Emirate, citat de Agerpres.