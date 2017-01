Raed Arafat: Am vrut să închidem o stație de metrou

Secretarul de stat Raed Arafat a relatat duminică la Digi24 că structura pe care o conduce a vrut să închidă o staţie de metrou din Bucureşti pe motiv că era foarte periculoasă pentru călători. El nu a precizat însă despre ce stație de metrou era vorba.

„Eram aproape să facem asta, dar s-a rezolvat problema acolo și am ridicat problema că, dacă nu e rezolvată, o să ne gândim și să închidem stația. În situația asta e greu să rezolvi de azi pe mâine. E foarte rău, 20 de ani nu au fost rezolvate. Ca am început să le rezolvăm și îmbunătățim în fiecare lună, o să ne ducă la un nivel unde da, suntem mulțumiți, nu am ajuns la nivelul ăsta, dar am avansat destul de mult”, afirmă Raed Arafat.