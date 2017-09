Raiul și iadul au coborât împreună în Parlament

Premierul Mihai Tudose a prezentat, luni, în Parlament, glorios și ironic, mai multe cifre pozitive cu privire la economie, în timp ce opozanții au denunțat "o situație gravă". Lui Tudose i-a dat cu plus pe linie, precizând totodată că Guvernul ”nu se atinge” de Pilonul II de pensii, iar banii ”rămân acolo”.

"De fiecare dată când PSD a guvernat, a avut guvernare solidă. O spun cifrele de la organismele internaționale: creșterea economică de 5,8% e cea mai mare din UE. E cel mai bun indicator al bunului mers al economiei reale. Ne cerem scuze că vom depăși creșterea economică prognozată pentru acest an. Investițiile sunt mai mari decât în primul trimestru și față de anul trecut. Câștigul salarial mediu net din economie a crescut cu 15% față de aceeași perioadă din 2016. Pensia medie de asigurări de stat s-a majorat. Sectorul privat a creat mai multe locuri de muncă, cele mai multe în industrie. Avem cel mai mic număr de șomeri înregistrați de după 1986. Sprijinim sectorul privat, și rezultatele nu întârzie să apară. Comerțul exterior s-a intensificat, exportul spre statele UE a crescut cu 10%. Avem producții-record în agricultură datorita investițiilor și subvențiilor. Dupa 2014, înmatriculările de noi societăți depășesc dizolvările", a spus Mihai Tudose în cadrul ”Orei premierului”, în Parlament.

În ce privește veniturilor bugetare, primul-ministru a susținut că în primele șapte luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat au fost cu 9% mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.

"Se datorează evident și eficientizării acțiunilor ANAF și unei mai bune colectări și a programului de guvernare în general", a afirmat acesta.

"Absorbția fondurilor UE: ne-am angajat la 5,2 mld euro, prognoza e că o vom depăși. Am deblocat toate autoritățile de management, am fost campionii UE în agricultură. S-a implementat deja programul Start-up nation. Avem în vedere o cameră de comenzi a României, care să asigure desfacerea pentru micii producatori. Proiectul legii bugetului va fi trimis în Parlament în noiembrie. Deficitul la 8 luni e de - 0,77%. Datoria e de 37%, printre cele mai mici din România. Pilonul 2 de pensii: am anunțat ca nu ne atingem de el, banii rămân acolo. Plangeți pe tema celor care pleacă din țara: e mai mult de 200.000, e cifra celor care au plecat anul trecut, doamna Turcan, pe guvernarea Cioloș", le-a mai spus premierul celor din opoziție.

Turcan, scoasă la înaintare de PNL

De partea cealaltă, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a susținut, luni, la același eveniment, că situaţia economiei României este gravă, cerându-i premierului Tudose să prezinte datele solicitate civilizat, fără referiri la ”argoul bălţilor Brăilei”

"Domnule prim-ministru aveţi obligaţia să le spuneţi cu sinceritate celor îngrijoraţi, într-un limbaj civilizat, fără referiri din argoul bălţilor Brăilei, datele exacte cu privire la execuţia bugetară şi de ce investiţiile stagnează în toată ţara. Înţelegem din declaraţiile dumneavoastră că după guvernele PSD-ALDE, Grindeanu şi Tudose, situaţia a ajuns una gravă, acum vreţi să vă acoperiţi lipsa de competenţă cu banii celor din mediul privat şi chiar cu banii celor angajaţi în sistemul public cărora le-aţi crescut salariile pentru a lua înapoi din contribuţii”, a spus Turcan, la dezbaterile din Camera Deputaților, din cadrul ”Orei premierului”.

Raluca Turcan a afirmat că programul economic al PSD nu a fost altceva decât „o gogoaşă electorală livrată la televizor de domnul Dragnea şi de alţi lideri ai PSD”, iar consecinţa acestei gogoşi electorale este „o situaţie gravă a economiei româneşti".

Liderul deputaţilor PNL i-a cerut premierului premierului să spună de ce a decis PSD încă o creştere a accizei la carburanţi care va genera creşterea preţurile la benzină şi motorină, dar şi a tuturor celorlalte produsele.

De asemenea, Turcan i-a cerut premierului şi să renunţe "la experimentul unic european cu privire la plata TVA într-un cont separat", afirmând că în felul acesta va bloca lichidităţi importante "pentru companii corecte".

"Vă rog să ne spuneţi dacă vă atingeţi de pilonul doi de pensii. Angajaţi-vă că nu vă veţi atinge de acesta, că nu mai atacaţi băncile! După ce PDSR a distrus sistemul bancar în anii '90 acum vreţi să distrugeţi şi băncile comerciale, băncile private, la care oamenii îşi ţin economiile. Ştim bine că nu iubiţi băncile româneşti şi băncile din România, le preferaţi pe cele din străinătate şi chiar offshore - urile, eventual în America Latină. Sistemul bancar, locurile de muncă şi stabilitatea acestui sistem bancar trebuie să vă preocupe la cel mai înalt nivel. În consecinţă, astăzi trebuie să vă cereţi public scuze pentru declaraţia nefericită de săptămâna trecută şi să vă asumaţi că veţi coopera cu sistemul bancar astfel încât românii să beneficieze de servicii bancare de calitate", a mai afirmat Turcan.

"Dacă lucrurile merg atât de bine, de ce e nevoie de creşteri de taxe?"

La rândul său, deputatul USR Claudiu Năsui i-a cerut luni, premierului Mihai Tudose după cifrele prezentate în Parlament să precizeze de ce este nevoie de creşteri de taxe dacă lucrurile „merg atât de bine”.

”Ce-am ascultat azi aici, cifrele prezentate de premierul României sunt o imagine fantezistă şi ireală şi este trist că asta este imaginea care există din Palatul Victoria. Imaginea reală a economiei este cu totul alta. Dacă lucrurile merg atât de bine, creşterea e atât de mare şi toate lucrurile merg atât de roz cum spuneţi dumneavoastră, de ce este nevoie de toate aceste creşteri de taxe pe care le-aţi propus în ultima perioadă?”, a spus parlamentarul USR.