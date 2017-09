Raluca Moianu, la conducerea renumitei Academii de Balet “La Sylphide”

Cunoscutul om de radio şi de televiziune Raluca Moianu a acceptat propunerea de a prelua conducerea singurei Academii de Balet privat din România care oferă diplome de stat recunoscute internaţional, “La Sylphide Ballet Academy”. Astfel, dacă până acum Raluca manageria viitorii oameni de radio, din septembrie îşi va pune amprenta asupra balerinilor români care vor face performanţă în ţară şi în străinătate. Cu atât mai mult cu cât Academia pe care o conduce are parteneriat cu Institutul Coregrafic de Stat Kiev şi mulţi dintre copiii pregătiţi de profesorii români şi veniţi din străinătate au fost acceptaţi (unii chiar cu bursă) la: Academia Vaganova St.Petersburg, Bolshoi Academy Moscow, Ballett Akademie Wien, Hochschule fur Musik und Theater – Ballett Akademie Munchen, Royal Ballet School of Birmingham, Royal Ballet Academy London, Staatliche Balletschule Berlin, Ecole Nationale Superieure de Danse de Marseille, Joffrey Ballet Academy Chicago şi Kozlova Ballet Academy, New York.

Un vis devenit realitate

“Baletul a fost mereu pentru mine un vis frumos... Și aşa cum se zice «ai grijă ce-ţi doreşti» - visele se pare că se împlinesc într-un fel sau altul. Am dansat vreo 10 ani în copilărie, dar am ales alt drum şi am crezut că în drumul meu nu mai e loc pentru această artă. Doar că dupa ce s-a născut fiica mea, am aşteptat să-şi coordoneze mişcările şi am înscris-o imediat la balet. În calitate de părinte de mică balerină mi-am susţinut fiica şi pe colegele ei în drumul dificil către performanţă. Concursuri, lacrimi, aplauze, splendide costume şi multă munca. Profesoare excepţionale şi rezultate pe măsură. Am prezentat spectacolele lor, am fost mereu acolo. Propunerea maestrei Lorelei Bari de a conduce împreună cu ea Academia de balet La Sylphide, singura şcoală privată care oferă diplomă de balerin profesionist, mă onorează. Mă voi implica în organizare şi în comunicarea rezultatelor acestor fetiţe excepţionale cu tot ceea ce am învăţat în 20 de ani de carieră în media. Proiectele mele anterioare nu vor fi abandonate. Sunt învăţată să muncesc mult şi cu drag”, spune Raluca Moianu.

Moscova, Paris, Tbilisi

La Sylphide, înfiinţată acum 18 ani, este singura şcoală privată din România în cadrul căreia se ţin cursuri de balet, dans de caracter şi dans contemporan (individuale şi în grup) în sistem profesional şi sub îndrumarea unei echipe formate din profesori de o înaltă ţinută.

Pe lângă nume celebre de profesori români, precum Anca Mândrescu, Ana Caraianopol, Delia Hantiu, Academia are alături invitaţi naţionali – Monica Petrică, Aglaia Gheorghe şi internaţionali ca Nina Ananiashvili - Prim balerină Bolshoi Theater Moscova şi ABT, Ekaterina Shavliashvili - Ballet master şi asistent coregraf Tbilisi Opera House, Cristina Hamel - International Ballet teacher, Jacques Marsa - Opera de Paris, Alexander Mishutin - Coregraf, profesor balet şi dans de caracter.

Cursurile academice La Sylphide oferă copiilor abilităţile formale necesare accederii în orice şcoală profesionistă de balet din Europa. “Voi nominaliza câţiva dintre viitorii balerini de succes care, datorită cursurilor urmate în cadrul Academiei, au fost acceptaţi la mari instituţii de profil de peste graniţe: Mara Tudose la Academia Vaganova din St.Petersburg, Ana Beatrice Bodea - la 13 ani, acceptată la: Bolshoi Academy Moscova, Staatliche Balletschule Berlin şi la Ecole Nationale Superieure de Danse de Marseille; Maria Ruxandra Bodea - la 15 ani a fost acceptată la Universitatea de Muzică şi Balet Munchen şi a primit burse la Joffrey Ballet Academy Chicago şi la Kozlova Ballet Academy, New York; Deborah Ciuraru - burse la Școala de Balet de Stat din Berlin şi la English National Ballet School; Cosmin Marinescu - la 11 ani a primit bursă integrală la Academia de Balet a Operei de Stat din Viena; Natalia Cîmpeanu - 18 ani a fost acceptată la Royal Ballet Academy Londra. Iar exemplele continuă”, spune Raluca Moianu.

“La Sylphide Ballet Academy”

Școala a luat fiinţă acum 18 ani, iar Academia în urmă cu 6 ani, având ca fondator pe doamna profesor Lorelei Bari, dansator şi pedagog. Doamna Bari s-a format timp de nouă ani în cadrul Liceului de Coregrafie din Bucureşti, unde a studiat discipline precum dans clasic, pas de deux, dans de caracter, dans românesc, dans modern, istoria baletului, pian, arta actorului. Apoi şi-a continuat dezvoltarea şi perfecţionarea profesională pe scena Operei Naţionale din Bucureşti şi alte teatre din ţară şi străinătate. De la începutul carierei şi-a descoperit înclinaţia şi aptitudinile pentru pedagogie pe care le-a cultivat printr-o activitate susţinută atât în cadrul companiilor de balet în care a lucrat, cât şi în şcolile unde a susţinut cursuri de balet. Când a întemeiat propria şcoală de balet, a conceput un program şi o metodă proprie de predare.

Metoda sa are la bază metoda Vaganova şi este adaptată specificului fiecărei vârste şi particularităţilor individuale ale copiilor pe care îi formează. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a Academiei a fost obţinută şi prin peste 200 de premii obţinute la concursuri de prestigiu, precum YAGP; Tanzolymp-Berlin; Valentina Kozlova International Ballet Competition, New York; Concours Odyssee FranceLyon; Young Stars Ballet Competition, Cluj-Napoca, România; Livorno in Danza; World Ballet Competition Open, Sibiu, România; Dance World Cup, Brighton şi Portugalia; Dance Star, Croaţia.