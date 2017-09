Răscoala lui Orban împotriva DNA

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că apelul făcut de DNA în dosarul în care el a fost achitat în primă instanță "nu aduce absolut nimic nou", fiind "parcă făcut să creeze probleme suplimentare fără niciun fel de motiv serios".

"După cum ştiţi, instanţa a stabilit că sunt un om cinstit, care nu a încălcat legea, un om căruia i s-a făcut o mare nedreptate, aştept să mi se facă dreptate. Apelul DNA nu aduce absolut nimic nou, nu evidențiază nicio latură nouă și nu are niciun fel de argument, parcă este făcut să creeze probleme suplimentare fără niciun fel de motiv serios. S-a arătat în cursul cercetării judecătorești că nu eu am fost acela care am solicitat întâlnirea cu domnul Urdăreanu, că nu după desemnarea mea ca și candidat ca primar am fost contactat de domnul Urdăreanu, invitat la el acasă unde am fost înregistrat. Dar elementul esențial este acela că din înregistrări reiese cu precizie că nu mi-am folosit în niciun fel, nici măcar aluziv, așa-zisa influență a funcției de conducere în partid", a spus Orban, la intrarea în sediul instanței supreme.

Luni, la instanța supremă are loc primul termen al apelului în dosarul în care Orban este acuzat de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite. În primă instanță, liderul PNL a fost achitat de judecători, dar DNA a contestat sentința.