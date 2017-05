Râuri de șampanie, blițuri orbitoare și petreceri luxoase

Staruri de pe tot mapamondul au ajuns pe Coasta de Azur, unde are loc binecunoscutul Festival de Film, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 70. Potrivit jurnaliștilor de la BBC, Robert Pattinson, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal și Emma Thompson au fost primele vedete care și-au făcut simțită prezența pe covorul roșu.

În deschiderea festivalului a fost proiectat filmul „Les Fantomes d’Ismael“, în care joacă și actrița Marion

Cotillard.

Spectaculoasa rivieră franceză devine astfel, pentru următoarele nouă zile, punctul principal de atracție pentru vedetele internaționale.

În 2017 Nicole Kidman este în centrul atenției la Cannes, deoarece are patru proiecte în televiziune, dar și în cinematografie. În fapt, ea joacă într-unul dintre cele mai așteptate filme de la festival, respectiv „The Beguiled“, peliculă regizată de Sofia Coppola. Totodată, actrița australiană joacă și în filmul „The Killing of a Sacred Deer“, regizat de directorul grec Yorgos Lanthimos, dar și în lungmetrajul „Hot to Talk to Girls of Parties“, care va avea premieră tot la Cannes. Mai mult, Nicole Kidman va juca și într-o producție de televiziune numită „To of The Lake“.

Nicole Kidman a jucat în filmul „The Beguiled“, nominalizat la Cannes

Rihanna este sufletul petrecerilor

Festivalul de Film de la Cannes este, printre altele, prilejul ideal pentru vedete de a petrece pe săturate pe iahturi de lux. Cele care vor găzdui și anima cele mai multe dintre chermeze vor fi Rihanna și modelul Cara Delevigne.

Pază fără precedent

Anul acesta, autoritățile franceze au decis că este nevoie să suplimenteze măsurile de securitate. Mai precis, Festivalul de Film de la Cannes se desfășoară sub o protecție fără precedent. Decizia autorităților de a dubla paza nu este deloc neașteptată, având în vedere că Franța se află în stare de urgență, decretată în urma atacurilor din noiembrie 2015. Anul trecut, la Nisa a avut loc un atac terorist în urma căruia și-au pierdut viața zeci de persoane, după ce un camion a intrat pe o arteră pietonală, chiar de Ziua Națională a Franței. Pentru perioada festivalului sunt instalate 550 de camere de supraveghere, mai exact una pentru fiecare 140 de locuitori din orașul francez.

Pe lângă acestea, peste 400 de ghivece de mari dimensiuni, realizate din ciment, au fost plasate strategic, pentru a evita orice tentativă de atentat cu vehicul. Printre actorii care se vor afla și în spatele camerelor de filmat se numără Kristen Stewart, Robin Wright și Vanessa Redgrave. De altfel, Kristen Stewart și Robin Wright au și regizat câte un scurtmetraj, respectiv „Come Swim“ și „The Dark of Night“.

Trofeu încrustat cu diamante

În total, 18 filme se luptă pentru a câștiga trofeul Palme d’Or, care anul acesta va fi decorat cu diamante. Printre favoritele din cursă se numără „Wonderstruck“, în regia lui Todd Haynes, însă decizia va fi una dificilă pentru președintele juriului, Pedro Almodovar, și colegii săi. Cum petrecerile extravagante vor fi în toi, băuturile amețitoare vor curge, iar vedetele vor avea un program încărcat pe tot parcursul festivalului, este posibil să existe și surprize. În anii precedenți au fost câteva scandaluri, din care amintim cel când organizatorii le-au impus actrițelor să poarte tocuri sau când faimosului regizor Lars von Trier i-a fost interzis accesul, după ce a declarat că îl simpatizează pe Hitler.