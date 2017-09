Războiul Fondului Proprietatea cu statul român

Fondul Proprietatea (FP), administrat de Franklin Templeton, a decis să evalueze opţiunile strategice privind participaţia de aproape 20% pe care o deţine la "perla coroanei" Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România şi totodată cea mai profitabilă companie românească, din cauza lipsei de progres privind listarea propusă a companiei, în ciuda condiţiilor favorabile de piaţă şi a interesului semnificativ manifestat de investitori. Fondul a desemnat Citi Group şi Citi în calitate de consultanţi financiari în legătură cu tranzacţia preconizată. La finele primului semestru participaţia FP la Hidroelectrica era evaluată la circa 3,3 miliarde de lei. În plus, FP reclamă scoaterea din Consiliul de Administrație a reprezentantului Fondului, Oana Truță, printr-o decizie a AGA Hidroelectrica de la finale lunii trecute, la cererea acționarului majoritar, Ministerul Energiei. Reprezentanții FP au spus că acțiunile întreprinse de instituția statului sunt nefondate și abuzive. "Propunerea Ministerului Energiei nu include motivația pentru inițierea procedurii judiciare împotriva doamnei Truța. De asemenea, Ministerul și Hidroelectrica au ignorat dreptul legal la informare, blocând accesul Fondului Proprietatea la documentația AGA. Fondul Proprietatea consideră că aceste acțiuni reprezintă represalii din partea Ministerului Energiei pentru a înlătura un membru al Consiliului de Supraveghere care, prin exercitarea atribuțiilor sale legale, de administrare, s-a opus acțiunilor anumitor membri ai organelor societare care au amenințat implementarea principiilor de guvernanță corporativă în Hidroelectrica", au spus cei de la FP. În replică, oficialii de la Ministerul Energiei au afirmat că "aceste acțiuni și luări de poziție reflectă, credem, o dublă neînțelegere de către administratorii actuali ai FP, atât a rațiunii pentru care a fost creat acesta, cât și a locului și rolului industriei energetice în strategia de dezvoltare a României, așa cum este formulată și implementată de Guvernul României". "S-a putut constata orientarea reprezentanților FP în Consiliile de Supraveghere ale companiilor din sectorul energetic, indiferent de subordonarea acestora, către maximizarea profiturilor pe termen scurt, în dauna unei abordări firești, centrate pe creșterea valorii companiilor pe termen lung, pe creșterea competitivității și a segmentului de piață ale acestora. Această constatare este de natură să ne îngrijoreze și ne îndreptățește să ne punem problema dacă nu cumva acțiunile administratorilor FP sunt în dezacord cu mandatul care le-a fost încredințat de către acționarii semnificativi ai FP! Presupunerea că Ministrul Energiei se preocupă personal de acțiunile unui funcționar oarecare al FP este ridicolă având în vedere sarcinile deosebit de dificile ale Ministerului Energiei și programul foarte încărcat al ministrului Energiei. Pe de altă parte, este firesc ca departamentele specializate ale Ministerului Energiei să urmărească derularea administrării companiilor și să reacționeze, atunci când este cazul, cu respectarea strictă a cadrului legal, dar și cu fermitatea cerută de răspunderea pe care o au. În oglindă, apare de neînțeles ca administratorii FP să susțină, în cazul Hidroelectrica, de exemplu, că există persoane de neînlocuit și să cheltuie resurse substanțiale pentru atingerea unui scop minor. Expunerea mediatică negativă și utilizarea abuzivă a acțiunilor în justiție nu fac decât să dăuneze companiilor respective și, în ultimă instanță, interesele acționarilor FP", au mai spus reprezentanții ministerului.

Justificarea ieșirii din acționariatul Hidroelectrica

În contextul anunțului făcut de Fondul Proprietatea legat de analizarea opţiunilor strategice privind participaţia să la Hidroelectrica, Johan Meyer, Co-CEO şi Co- Manager de Portofoliu al FP, a declarat următoarele: „Am decis să evaluăm opţiunile strategice pentru participaţia noastră la Hidroelectrica, din cauza lipsei de progres privind listarea propusă a companiei, în ciuda condiţiilor favorabile de piaţă şi a interesului semnificativ manifestat de investitori. În plus, în opinia noastră, o baza mai largă de acţionari, pe lângă Fondul Proprietatea, va continuă să consolideze guvernanţă corporativă adecvată şi să monitorizeze în permanentă nivelul de transparenţă şi responsabilizare a conducerii pentru performanţa generală a companiei. Fondul Proprietatea îşi va păstra poziţia fermă împotriva oricăror acţiuni care ameninţă să distrugă valoarea companiei. În acelaşi timp, strategia preferată de Fond este listarea Hidroelectrica, iar cele două procese pot fi combinate în scopul maximizării valorii companiei pentru actionarii noştri.”

Cazul Nuclearelectrica

Reacția împotriva modului cum este gândită strategia Hidroelectrica vine la mai puțin de o lună după o poziție foarte dură legată de o altă companie deținută de Ministerul Energiei, Nuclearelectrica, operatorul reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Fondul Proprietatea, care deține 9% din acțiunile Nuclearelectrica, și-a exprimat atunci dezaprobarea categorică precum şi îngrijorările majore în privinţa celor două noi puncte propuse de către Ministerul Energiei pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Nuclearelectrica, programată pe 24 august 2017. Ambele puncte se află în contradicţie flagrantă, au susținut cei de la FP, cu normele guvernanţei corporative şi este de aşteptat să aibă un impact negativ asupra performanţei Nuclearelectrica, precum şi asupra valorii acţiunii acestei companii listate la bursă. "În primul rând, Consiliul de Supraveghere interimar al Nuclearelectrica urmează să fie schimbat cu un alt Consiliu cu mandat scurt de patru luni, în ciuda faptului că dată expirării mandatului membrilor Consiliului actual era cunoscută de toţi actionarii de luni întregi. "Compania are nevoie urgenţă de un Consiliu de Supraveghere puternic, responsabil, cu mandat pe durata completă, pentru a ajută la gestionarea provocărilor şi oportunităţilor cu care se confruntă Nuclearelectrica. În al doilea rând, contractele de mandat propuse pentru noul Consiliu interimar sunt revizuite, fiind eliminate obligaţii cheie ale membrilor Consiliului, care făceau parte din contractele de mandat anterioare. Potrivit noilor contracte, membrii Consiliului nu mai sunt pot fi traşi la răspundere pentru încălcarea obligaţiilor de neconcurenta, permiţând, astfel, conflicte de interes flagrante. Mai mult, ei nu mai sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Nuclearelectrica", au spus cei de la FP. În ședința din 24 august, Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica a aprobat numirea în funcția de director general al companiei, cu mandat de patru luni, a lui Cosmin Ghiță, un tânăr de doar 28 de ani, fost PR la Chevron România. De asemenea, în CA au fost numiți noi membri provizorii, fără experiență, dar cu conexiuni politice. Nuclearelectrica, listată la BVB, asigură aproape 20% din producția de energie a țării și are o valoare de piață de aproape 500 milioane de euro. „Această ultimă numire interimară la conducerea Nuclearelectrica nu s-a bazat pe criterii transparente și profesionale de selecție, în concordanță cu prevederile Legii 111/2016 privind guvernanța corporativă. În plus, menținerea unei situații provizorii la o altă companie strategică de energie din România aduce instabilitate și imprevizibilitate, atât pentru dezvoltarea, cât și pentru strategia sa pe termen lung, cu efecte directe asupra securității energetice a țării”, a declarat, la o solicitare adresată de România Liberă, Johan Meyer.

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea ('Fondul') a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.