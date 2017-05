RCA, din lac în puț

Camera Deputaților a adoptat marți, cu 226 voturi ''pentru'', 25 ''împotrivă'' şi 4 abţineri, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, act normativ care menține într-o formă mascată plafonarea prețurilor la RCA, deși scopul acesteia a fost evitarea posibilității declanșării procedurii de infringement din partea Comisiei Europene pe motiv de stabilire a tarifelor maximale.

Legea aprobată înlocuiește tariful maxim pentru RCA cu un preț de referință ce urmează să fie calculat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu de către Biroul Asigurătorilor Auto din România, așa cum prevedea OUG 54/2016, care guvernează în prezent piața asigurărilor RCA. Actul normativ stipulează că tariful de referință, adică prima de asigurare cu caracter orientativ determinată pe baza datelor statistice de la nivelul pieţei de asigurări RCA, va fi calculat semestrial pe baza unei formule. Acest calcul va fi făcut de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, după formulă, şi se publică de ASF

Deputatul USR Clăudiu Năsui a explicat riscurile pe care le-ar comporta această nou versiune a legii privind RCA. "După ani de zile de reglementare proastă și coruptă în care unele companii de asigurări erau controlate la sânge iar altele lăsate să desfășoare adevărate scheme piramidale în care încasau primele dar nu plăteau daunele, piața asigurărilor, evident, a cedat. Companiile privilegiate care funcționau ca scheme piramidale, ne putând rezista pe termen lung, au dat până la urmă faliment. Astfel încât clienții pe care îi asigurau sub costul riscului real au fost nevoiți să se îndrepte spre companii de asigurare care chiar își făceau serios rezervele pentru riscul aferent. Asta, însă, a reprezentat o creștere a prețului RCA pentru clienții cu risc mai ridicat, care s-au simțit nesocotiți ca urmare a creșterii prețurilor. Din datele asiguratorilor, acești clienți, de regulă transportatori, deși reprezintă circa3% din totalul populației asigurate, au generat peste 50% din daune. Astfel, pe fondul presiunilor intense, a fost introdusă o plafonare a prețurilor anul trecut pentru care România risca o procedură de infringement dacă se prelungea. Astăzi, actuala majoritate a trecut o nouă lege a asigurărilor care de facto menține această plafonare a primelor numai pentru clienții cu risc ridicat într-o formă mascată. Companiile de asigurări vor fi astfel forțate prin lege să primească asigurați cu risc ridicat la prețuri mai mici decât cel de piață. Ce se va întâmpla atunci este ușor de intuit. Asiguratorii vor împărți pierderile pe care sunt forțați de lege să le suporte la tot restul portofoliului de asigurări. Adică la noi toți. Este un joc cu sumă nulă. Dacă clienții cu risc ridicat nu plătesc pentru riscul pe care îl introduc în sistem, altcineva o va face. Întrebarea este cine? În actuala lege cei care o vor face sunt restul clienților prudenți, care, astfel, vor avea de plătit prime de asigurare mai mari pentru a-i subvenționa pe aceia cărora azi li s-au stabilit prime plafonate mai mici prin lege. În plus nu scăpăm nici de riscul de infringement, pentru că plafonarea prețurilor tot are loc, doar că mascat", a spus Năsui.

În urmă cu două luni, Albin Biro, membru în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a atras atenția că aplicarea unui tarif de referinţă pentru asigurările RCA poate atrage pentru România procedura de infringement.

"(...) de ce nu înţelegem că această prevedere, cu intervenţia în tarife a supraveghetorilor sau a oricăror instituţii ale statului, este interzisă. Totuşi, în contradicţie cu această prevedere, venim cu plafonare şi un preţ de referinţă. Toate acestea sunt intervenţii şi la un moment dat, dacă nu din cauza plafonării tarifelor, dar pentru stabilirea unui tarif de referinţă putem intra în procedură de infringement. Dacă scrie acolo că regula în acest club al Uniunii Europene este să respectăm ceva, atunci noi de ce plafonăm tarifele? În acest caz, vom mai avea parte de infringementuri", a spus oficialul ASF.