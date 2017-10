Reacția colonelului Dragomir: lista firmelor „neacoperite”

Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, enumeră, luni, pe pagina sa de Facebook, 10 firme despre care spune că nu sunt acoperite, dar care au câştigat majoritatea licitaţiilor din fonduri publice, fiind vorba de miliarde de euro în ultimii ani.

"Un căpitan cu munci de răspundere, care a activat ca jurnalist până acum 2 ani și care se ocupă, mai nou, de urmărirea emisiunilor la care particip, a pus aseară, pe Facebook, niște întrebări. Voi începe să îi răspund. Și, pentru informarea domniei sale, voi menționa 10 firme care NU sunt acoperite, dar care au câștigat majoritatea licitațiilor din fonduri publice (miliarde de euro) în ultimii ani", a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, Daniel Dragomir.

Astfel, cele zece firme "protejate" enumerate de fostul angajat SRI sunt SIVECO, grupul Asesoft, Teamnet, Oscar Downstream, Danco Pro, Aedificia Carpați, Grup Servicii Petroliere, Hexi Pharma, Medicare Technics, TCE 3 Brazi – Insula Mare a Brăilei.

Reacţia lui Dragomir vine după ce purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), Ovidiu Marincea, a susţinut că SRI nu are firme acoperite, precizând că „va veni vremea când toți cei care aruncă în neștire cu acuzații neprobate în spațiul public vor fi obligați să prezinte dovezile”.

„Mă uit la fostul ofițer Daniel Dragomir pe B1 TV și la ce debitează la televizor. Eu înțeleg că dacă scrii SRI pe burtieră face rating, dar, domnule Dragomir, spuneți, domnule, o firmă acoperită a SRI. Știți? Există? Este o prostie mai mare decât dumneavoastră. SRI nu are firme acoperite. E ușor de decriptat ceea ce încercați să faceți, dar rămâneți, vă rog, în limitele credibilului, măcar”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Marincea.

„În zona culoarului economic, cea mai importantă discuție este existența firmelor sub acoperire este una legală. Firmele sub acoperire activează astăzi, vorbind de SRL Coldea, în zonele în care sunt bani. Cele mai reprezentative unde sunt bani: zona produselor petroliere, zonele care se referă la țigări și alte produse accizabile, zona care se referă la alcool, media, IT. În imobiliare nu atât de mult, pentru că lasă urme. Este vorba despre bani utilizați și transferați din fondurile unor firme sub acoperire. (...) O firmă sub acoperire care devine exclusiv interesată de obținerea de contracte și de obținerea de fonduri își pierde obiectul pentru care a fost înființată. (...) Problema este că aceste companii obțin 80%, 90% din cifra de afaceri din contractul cu statul. În acel moment, lucrurile iau o turnură pur românească”, a spus Dragomir, duminică seara, la B1 TV.