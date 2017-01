Reacția lui Liviu Dragnea la ironiile lui Iohannis

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, după ironiile președintelui Klaus Iohannis de la depunerea jurământului de către Guvernul Grindeanu, că nu i-a fost "ușor" să nu reacționeze și că ”ar fi bine să nu ne mai jucăm cu vorbele, nici cu glumiţele”.

Dragnea a fost întrebat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, dacă se poate construi o punte între el și președintele țării, dacă se poate realiza o coabitare. "Eu nu suport acest termen, pentru că după părerea mea o coabitare nu are nici un final fericit. Eu, în fiecare zi și cu orice ocazie mi-am exprimat dorința de dialog, numai că trebuie să înțelegem că e nevoie de două părți, nu ajunge o singură parte", a afirmat Liviu Dragnea.

Referindu-se la comentariile președintelui, Liviu Dragnea a spus: "În ceea ce privește atitudinea președintelui, eu nu pot să fac mai mult decât am făcut și o să fac în continuare. Nu mi-a fost foarte ușor în seara asta să nu reacționez. Nu am reacționat și nu am de gând să reacționez, pentru că oamenii nu așteaptă de la noi, nu ne-au votat să mergem la televizor sau la diverse ocazii și să ne certăm. Așteaptă să facem pentru ei lucruri bune, să aibă o viață mai bună. De la aceasta n-o să mă abat, indiferent de provocări".

”În ce priveşte cifrele la care s-a referit preşedintele, eu nu de acolo îmi fac probleme sub nicio formă pentru că noi nu am făcut un program de guvernare mincinos, ci unul elaborat foarte bine. În schimb, mă aştept şi cer tuturor instituţiilor statului să sprijine acest guvern. Este Guvernul României şi este obligaţie tuturor oamenilor cu decizie în acest stat să sprijine acest guvern şi să nu-i pună piedici. Ar fi bine să nu ne mai jucăm niciunul nici cu vorbele, nici cu glumiţele, nici cu acţiuni văzute sau nevăzute”, a mai declarat Dragnea.

Întrebat care sunt şansele elaborării unui proiect de ţară de către comisia prezidenţială înfiinţată în acest scop, în condiţiile unei relaţii tensionate între preşedinte şi coaliţia de guvernământ, Liviu Dragnea a răspuns: ”Niciun fel de rezervă din partea noastră. Cel mai important lucru care trebuie definit rapid este care sunt componentele interesului naţional, care este conceptul interesului naţional. Noi am trimis oameni de la partid imediat când ni s-a solicitat astă-vară în acea echipă de la Cotroceni. Nu am împiedicat cu nimic, nu avem de gând să împiedicăm. În schimb, noi nu putem să punem în paranteze activitatea Guvernului şi a Parlamentului pentru că în fiecare zi se întâmplă ceva în România”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la ceremonia de depunerea a jurământului de la Cotroceni, că noul Guvern are promisiuni complicate de îndeplinit și le-a solicitat membrilor Cabinetului Sorin Grindeanu să livreze ceea ce a fost promis în campania electorală.

"Din acest moment, dumneavoastră sunteți Guvernul României. Aveți o misiune grea, aveți de îndeplinit promisiuni complicate. Trebuie să livrați ceea ce a fost promis în campania electorală. Așa îmi imaginez că după alegeri trebuie să pornească un Guvern. Campania electorală nu este doar un circ mediatic, cu toate că și asta este, ci în campania electorală s-au făcut promisiuni. De asta ați fost votați și mă adresez aici celor care sunt parlamentari și șefi în Parlament și asta trebuie să livreze Guvernul", a afirmat șeful statului după ce membrii Cabinetului Sorin Grindeanu au depus jurământul de învestitură.

El și-a exprimat speranța că membrii Guvernului îi vor explica modul în care vor fi realizate unele măsuri.

"Sper ca într-o zi să-mi explicați cum veți face în așa fel încât să vă încadrați într-un deficit bugetar de 3%, să creșteți salariile, să scădeți impozitul, TVA și multe alte lucruri. Eu îmi doresc să faceți aceste chestiuni", a spus șeful statului.

De asemenea, Iohannis i-a solicitat miercuri, la Palatul Cotroceni, lui Liviu Dragnea să-i învețe pe membrii Executivului programul de guvernare.

"Domnule președinte Dragnea, aflarăm de la televizor că sunteți singurul care cunoaște programul de guvernare din scoarță în scoarță. Vă rog eu frumos, învățați-i și pe ei", a afirmat președintele.

Afirmațiile lui Iohannis au fost făcute în contextul în care Liviu Dragnea a declarat săptămâna trecută că el este singurul care știe programul de guvernare, dar premierul desemnat Sorin Grindeanu "va învăța" și el programul.

"Singurul care știe acel program din scoarță în scoarță sunt eu. Dar și Sevil Shhaideh, după ce am anunțat-o, a început să se uite în părțile la care ea nu lucrase, și Sorin Grindeanu a început de aseară să se uite. În următoarele zile va învăța programul de guvernare", a spus Dragnea miercurea trecută.