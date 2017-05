Rechizitoriu economic pentru două guvernări

Fostul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, comentează, într-un articol publicat pe blog-ul personal, despre disputa dintre foștii guvernanți și partidul de guvernământ pe tema avertismentului venit din partea Comisiei Europene, cu privire la deficitul bugetar al României.

Diaconu amintește, în acest context, mai multe momente din anul 2015, care au avut loc cu câteva zile înainte de căderea guvernului Ponta, dar și după instalarea la Palatul Victoria a executivului condus de Dacian Cioloș.

”Pentru a restabili adevarul sa ne intoarcem in luna noiembrie a anului 2015.

Se profila un an cu incasari bugetare foarte bune in pofida primei etape de relaxare fiscala majora (reducere CAS, TVA alimente, taxa pe stalp, scutire impozit pe profitul reinvestit, etc.). Anterior, pana si echipa FMI/CE recunoscuse ca am dat peste cap toate previziunile lor si depasisem cu mult “angajamentele” luate in scris, asumandu-ne, eu si vicepresedintii de atunci ai ANAF, consecintele aplicarii legii responsabilitatii fiscal bugetare 69/2010 (apropos, nu este deloc tarziu sa ne mai faceti un dosar la DNA si pentru asa ceva!).

Cu doua-trei zile inainte de caderea guvernului Ponta, ministrul finantelor de atunci Teodorovici imi trimite spre avizare proiectul de buget pe anul 2016 care urma sa fie depus in parlament. Dupa o analiza atenta cu echipa mea refuz sa il avizez. La insistenta unor colegi din minister semnez cu obiectiunea “venituri supraestimate cu cca 7 miliarde de lei” pe exemplarul din buget cu semnaturile avizatorilor. Din precautie, nu mai vroiam sa-mi asum o programare bugetara supraestimata pe anul 2016 cu care politrucii din exteriorul ANAF sa se impauneze iar eu prin presiunea exercitata pe colectare sa imi asum oprobriul public generat de o campanie mass media dirijata, chiar daca stiam ca as putea sa indeplinesc planul de incasari, in conditiile in care eram lasati sa mentinem aceeasi presiune in lupta cu evaziunea”, povestește Gelu Diaconu.

Acesta contină preciâznd că după ce Anca Dragu a fost numită în funcția de ministru al Fianțelor, în guvernul Cioloș, aceasta i-a retrimis spre avizare proiectul de buget al lui Eugen Teodorovici.

”Noul ministru instalat, doamna Dragu, o persoana de pe o alta planeta in materie de cunostinte necesare ocuparii unei asemenea functii, imi retrimite proiectul de buget al lui Teodorovici, deloc modificat, la reavizat . Refuz si de aceasta data avizarea fara obiectiuni, cu atat mai mult cu cat tehnocrati dadusera deja semnale puternice si clare ca ar cam trebui relaxata lupta cu evaziunea, fiind interesati exclusiv de jocurile de imagine si sa serveasca interesele gulerelor albe care i-au adus la putere.

Ma suna pe telefonul mobil personal premierul Ciolos. Cu care am o discutie indelungata explicandu-i motivele avizarii cu obiectiuni a proiectului de buget. Cu toate acestea, imi spune verde in fata: “nu pot sa promovez spre aprobare legislativului, in primele zile ale mandatului meu, un proiect de buget avizat cu obiectiuni de catre seful ANAF”. Dupa aceasta discutie ma conformez si semnez. Bugetul va fi aprobat la foc automat in Parlament.

Intre timp, in primele saptamani, am realizat rapid ca noua echipa Ciolos era mult mai preocupata de permanetizarea sa la putere (o minciuna sfruntata ca ar fi fost un guvern “de tranzitie”, cum au spus initial!). Aveau o preocupare obsesiva pentru imaginea publica. Eu eram preocupat de un razboi pe toate fronturile cu evaziunea, cresterea conformarii si implementarea programului de modernizare a administratiei fiscale, iar ei nu incercau decat sa ma blocheze”, mai scrie fostul șef al ANAF.

Gelu Diaconu a dezvăluit că a fost căutat de premierul Cioloș și după ce și-a dat demisia.

”Chiar la inceputul lunii februarie imi scriu demisia. Mai avusesem o tentativa in noiembrie 2015. Plec intr-un mic concediu. Sunt cautat de premier. A doua zi la intoarcerea din concediu si cu o zi inainte sa fiu citat ca suspect la DNA ma convoaca la o discutie, care a durat o ora. Imi cere sa-mi continui activitatea, avem o discutie foarte consistenta pe tema colectarii veniturilor si a impactului pe care l-am putea resorbi al legii salarizarii bugetare pe care populistii din PSD se pregateau sa i-o puna in brate. Si, chiar daca stiu ca este prieten cu madam Dragu, il informez ca nu pot avea nimic in comun cu “priceperea” doamnei in materie de administrare fiscala si ca imi va fi imposibil sa colaborez cu ea.

Apoi urmeaza spectacolul pus in scena de fabricantii de dosare. Asa cum nu avusesem legatura vreodata cu papa de la Roma tot asa ma trezesc “implicat” in dosarul “Partida Romilor”. Abia atunci am realizat intreaga regie!

Imediat dupa aceea, declar public in mod repetat ca va urma paralizarea ANAF si ca o consecinta dezastrul deficitului bugetar. In preajma primei rectificari le spun ca vor avea 10 miliarde lipsa la venituri. Asa vor incheia anul 2016 tehnocratii mintind inca odata printr-un simulacru de rectificare pozitiva.

La inceputul acestui an reactionez imediat la bugetul fantezist (2017) pe care il impune aripa populista a PSD. Apoi aceiasi strategi ai binelui national vin cu o prostie in stare pura numita introducerea impozitului pe gospodarie in Romania. Oamenii acestia reusesc sa o intreaca pana si pe madam Dragu la incompetenta, ceea ce credeam ca este aproape imposibil.

Iar astazi, cum spuneam, isi arunca pisica unul in ograda celuilalt! Un lucru e sigur. Comisia Europeana nu opereaza cu sensibilitatile electorale ale acestor grupari. Iar nucleul dur Merkel-Macron se va consolida vreme de ani buni. Noi introducem o lege a salarizarii bugetare cu un impact imens pe cheltuielile publice si peticim gaura cu venituri din confiscarea rezervelor de dezvoltare a catorva companii de stat ramase profitabile. Si uite asa deznodamantul pentru Romania se apropie.

Daca la incompetenta guvernarii Ciolos adaugati populismul desantat al PSD care si-a reluat si practica de a numi pe functii tot soiul de dubiosi in zona MFP/ANAF, aveti explicatia corecta a cauzelor situatiei in care am ajuns.

Aceasta situatie se va agrava pe zi ce trece. Cele doua structuri de control ale ANAF (inspectia fiscala si Antifrauda) au fost practic confiscate de un grup cu vechi stagii de infractionalitate inca nedovedite formal. Sper insa ca organele statului sa-si faca datoria pana nu va fi prea tarziu.

Ambele “tabere” pacalesc opinia publica. Unii ascunzind adevarul propriei incompetente, ceilalti cultivand habarnismul populist”, conchide Gelu Diaconu.