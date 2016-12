Rectorul lui Kovesi ar fi plagiat și el

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara care a verificat doctoratul şefei DNA Laura Codruţa Kovesi, acuzat de plagiat, ar fi plagiat la rândul său.

Jurnaliștii de la site-ul pressone.ro scriu că mai multe articole ştiinţifice semnate în perioada 2008-2015 de rectorul Marilen Pirtea prezintă mari suspiciuni de plagiat.

Aceștia dau ca prim exemplu articolul "The Role of Strategic Planning in Modern Organizations"semnat de Marilen Pirtea (prim autor), Ana Cristina Nicolescu şi Claudiu Boţoc şi apărut în revista "Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica", numărul 11 (2) din 2009, o publicaţie academică editată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

"Articolul, care are doar patru pagini, este plagiat în totalitate, cu excepţia abstractului şi a concluziilor. Cei trei autori nu au niciun fel de contribuţie originală proprie. Nicăieri pe parcursul articolului nu sunt folosite ghilimele şi nici nu este citată sursa de unde este preluat conţinutul. În schimb, una dintre lucrările din care s-a plagiat masiv este menţionată în bibliografia de final. Introducerea articolului este copiată din broşura "Ten Keys to Successful Strategic Planning for Nonprofit and Foundation Leaders", editată în 2008 de compania de consultanţă TCC Group din SUA. Celelalte trei pagini ale articolului sunt o compilaţie de paragrafe luate dintr-o singură carte, "Strategic Management. From Theory to Implementation", ediţia a IV-a, semnată de David Hussey şi apărută în anul 1998. Până şi denumirile celor două secţiuni ale articolului, "Strategic Planning" şi "Strategic Management", sunt preluate din aceeaşi carte", susține site-ul citat.

Rectorul este primul candidat pe lista PNL Timiş pentru Camera Deputaţilor.