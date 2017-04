Recunoaşterea de la Londra pentru un medic român

Un medic din Gorj care a lăsat România pentru a profesa în Anglia a fost declarată "angajatul lunii" la cel mai mare spital din Londra. Roxana Hotoboc a intrat în direct prin telefon în emisiunea "Se Întâmplă Acum", realizată de Tudor Barbu, și a povestit motivele pentru care a ales să plece din țară.

"Am realizat care este situația în societatea românească și că aici e foarte greu să te ridici pe propriile tale picioare și să fii apreciat pentru ceea ce ești tu ca persoană și din punct de vedere profesional în condițiile în care nu ai relații politice sau relații de înalt grad. Este extrem de greu să îți creezi o carieră pe cont propriu.

Am vrut copiilor mei să le ofer să le ofer șansă să trăiască într-o societate diferită unde pot să devină oameni din toate punctele de vedere pe cont propriu, pe picioarele lor, pe meritul lor. Asta a fost motivul numărul unu. Nici nu am avut habar cât e salariul unui medic și vă spun cât se poate de sincer când am plecat din țară singurul meu gând a fost cu ce îi voi plăti școala fetei că începuse facultate și în momentul ăla am decis să plec. Cu banii de medic la Serviciul de Ambulanța nu aș fi putut să îi plătesc școala și apoi să îmi iau și băiatul la Londra și atunci gândul meu a fost că trebuie să lucrez acolo orice, orice mai bine decât în țară.

Am fost director la Serviciul de Ambulanță Gorj doi ani, am fost schimbată din funcție politic pentru că nu am fost de acord să trec de la un partid la altul, să fac jocuri politice, mânăriile astea, mizeriile astea care se întâmplau atunci și cred că se întâmplă în continuare. N-am putut, nu am fost omul făcut pentru asta. Eu am fost corectă, cinstită și directoare care n-a luat bani de la nimeni, am încercat să apăr fondurile Serviciului de Ambulanță și să fac ceva pentru populație și în condițiile astea sigur că am devenit incomodă pentru toată lumea, am avut necazuri și am plecat. Am zis copiii mei nu vor să trăiască în astfel de societate.

Întrebată de diferența de salariul pe care îl încasa în România la Serviciul de Ambulanță și banii pe care îi încasează în Londra, Roxana Hotoboc a afirmat că cel din urmă este 7-8-9 ori mai mare, un medic primar în Anglia câștigând cam 5.000 de lire în mână, dar ea lucrează pe cont propriu și în funcție de numărul de ore de muncă atât și încasează.