"Regina" lui Cioabă, luată pe sus de Poliție

Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, a declarat că percheziţiile poliţiştilor care au loc, miercuri, în opt judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 5 milioane de euro, vizează inclusiv o firmă cu care a lucrat soţia sa.

Sighişoara Cioabă, soţia autointitulatului rege al romilor, a ieşit, miercuri dimineaţa, din casă, însoţită de un echipaj de Poliţie.

Aceasta nu a făcut declaraţii şi a urcat într-o maşină a IPJ Mehedinţi.

”E vorba de o firmă cu care a lucrat soţia mea la Strehaia, am luat nişte marfă de la ei, îi verifică pe ăia şi au venit la noi. Eu nu am treabă, numai soţia. Soţia este învinuită că a colaborat cu aceşti oameni. Eu acum mă duc în calitatea mea de avocat, jurist să o apăr pe soţia mea. Nu am niciun fel de probleme”, a spus Dorin Cioabă.

Întrebat ce au ridicat poliţiştii de la reşedinţa sa, Dorin Cioabă a spus că nu au avut ce, pentru că firma este în faliment de zece ani.

Autointitulatul rege al romilor a adăugat că soţia lui a cumpărat de la firme din Strehaia deşeuri de plumb şi plumb, iar poliţiştii consideră că aceste vânzări şi cumpărări sunt fictive.”Este vorba, în acest caz, de patru facturi în valoare de 20.000 de lei”, a afirmat Cioabă.

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac, miercuri, 28 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice.

Una din locaţiile la care au avut loc percheziţii a fost locuinţa autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioabă.