Reglare de conturi Dragomir - Binom?

Colonelul în rezervă Daniel Dragomir, cel care a făcut afirmații incendiare despre binomul SRI - justiție, confirmând informații pe care presa le-a dezvăluit ani în șir, nu este el însuși lipsit de controverse.

Aflat de-a dreapta lui Florian Coldea la SRI, Dragomir a dat din casă doar după ce sistemul din care a făcut și el parte l-a rejectat.

Daniel Dragomir are el însuși ghiulele grele de picior.

Fostul ofițer SRI este acuzat nu doar în dosarul Black Cube, ci și într-un altul, care vine să confirme informațiile despre corupția ce a băltit ani în șir în Serviciul Român de Informații.

În ianuarie 2015 procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis în judecată pe Dragomir, în stare de arest preventiv, sub acuzațiile de trafic de influenţă, spălare a banilor, folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii (2 infracţiuni), uz de fals. În același dosar procurorii au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a Marinelei Zoica Dragomir, fost subofiţer în cadrul SRI.

Procurorii susțin în rechizitoriu că în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul Marinelei Dragomir, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:

- 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deși inițial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

- 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, incluzând și un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

- 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soția sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

"Sumele de bani menționate mai sus au fost pretinse și primite de către inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-și folosi influența, prin prisma funcției deținute, asupra unor funcționari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară.

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat, succesiv, sumele de bani menționate mai sus în conturi care le aparţineau lor sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracțiunii de corupție.

Pe de altă parte, în sarcina inculpatului lt. col. (r) Dragomir Daniel s-a mai reţinut că, în perioada octombrie 2012 – 15 februarie 2013, cât şi ulterior, a folosit datele şi informaţiile având caracter clasificat obţinute în virtutea calităţii de ofiţer al Serviciului Român de Informaţii, prin prisma atribuţiilor de serviciu, în mod direct şi în interes personal, în scopul ilicit - propus şi realizat - al obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis martorului denunţător accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia.

În sarcina celor doi inculpaţi, lt. col. (r) Dragomir Daniel şi plt. maj. (r) Dragomir Marinela Zoica, s-a mai reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenţie doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoştinţă de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului. Înscrisurile, întocmite pentru a justifica banii primiți în schimbul traficării influenței, au fost depuse la 13.01.2015 şi 14.01.2015 în faţa organelor judiciare, în scopul producerii unor consecinţe juridice. Înscrisurile erau un contract de împrumut și o chitanță prin care, în mod nereal, se menţiona împrumutarea, respectiv, restituirea sumei pretinse şi primite, în numerar, de către Dragomir Daniel, în contul unei persoane din familia sa", arăta DNA într-un comunicat la vremea respectivă.

Procurorii au instituit atunci sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor doi, precum şi asupra unui bun mobil deţinut de o persoană juridică, până la concurenţa sumei de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro.