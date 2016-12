Remedii naturiste pentru dureri în gât

Odată cu instalarea iernii apar răcelile și gripa, asociate cu neplăcutele dureri în gât. Înainte să apelăm la medicamente, putem lua în calcul câteva tratamente naturiste care ne pot fi de ajutor. Cele mai bune efecte le obținem dacă ne ferim de frig, mâncăm corespunzător, bem suficiente lichide și ne odihnim. Putem încerca un singur tratament sau combina mai multe, pentru efecte maxime.

Mierea, lămâia și scorțișoara sunt printre cele mai căutate remedii în această perioadă. Mierea are proprietăți antibacteriene, ajută la fluidizarea secrețiilor și reduce inflamația apărută la nivelul gâtului. Lămâia conține vitamina C și ajută sistemul imunitar să lupte împotriva infecțiilor, iar scorțișoara este un antioxidant puternic, cu efecte antivirale și antimicrobiene. Apifitoterapeuții recomandă combinarea a 5 linguri de miere cu suc de la o jumătate de lămâie și o lingură rasă de scorțișoară. Trebuie luate 2-3 lingurițe din amestec, de cel puțin 3 ori pe zi.

Tratament cu polen și gargară

Combinăm 4 linguri de miere, 4 linguri de polen și două de propolis crud. Luăm câte o linguriță din acest remediu de cel puțin 3 ori pe zi, după care este bine să nu bem și să nu mâncăm nimic cel puțin 30 de minute.

În ceea ce privește sarea, aceasta are efect antiseptic, care ajută la eliminarea secrețiilor și reduce inflamația. Umplem pe jumătate un pahar cu apă călduță, adăugăm o linguriță de sare fină sau de Himalaya și amestecăm până se dizolvă complet. Facem gargară de 4-5 ori pe zi.

Oțetul de mere are efect antiseptic și antibacterian. În jumătate de cană cu apă călduță putem adăuga o lingură de oțet de mere și una de miere. Amestecăm bine și facem gargară de cel puțin 3 ori pe zi. Are efecte antibacteriene și antiseptice și acționează asupra durerilor în gât, deoarece distruge bacteriile care cauzează inflamația. Consumă-l în stare naturală sau sub formă de suplimente.

Ceaiuri cât mai multe

Ceaiurile trebuie să fie calde, nicidecum fierbinți, altfel ne irităm gâtul mai tare. Pentru durerile în gât sunt recomandate ceaiurile de mentă, salvie, ghimbir, cuișoare, busuioc, lămâie, ceapă, soc, mușețel, gălbenele.

Alte remedii împotriva durerilor în gât sunt: siropul din muguri de brad, siropul de ridiche neagră cu miere, apă călduță cu câteva picături de ulei esențial din eucalipt, spray cu propolis, gargară cu apă călduță și bicarbonat de sodiu sau folosirea aparatului salin.