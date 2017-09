Republica Băluță-PSD, război total cu difuzorii

Așchia nu sare departe de trunchi, spune un proverb. Aidoma șefului lor de partid, care a pus la cale Ordonanța 13, noaptea ca hoții, același lucru s-a răsfrânt și în teritoriu. Primarul PSD, Daniel Băluță, a intrat în conflict cu distribuitorii de presă din sectorul 4 după ce a început să decimeze numărul chioșcurilor difuzorilor de presă. Dacă într-adevăr ar fi fost vorba de modernizarea acestora, așa cum susține edilul sectorului 4, sau de lucrări la infrastructura stradală, în niciun caz nu s-ar fi ajuns ca din cele 110, câte funcționau anul trecut, să rămână doar 35 de chioșcuri care mai funcționează în prezent. Și zilele acestora sunt numărate. Seară de seară sunt săltate de pe străzi. Este un atac clar la presa scrisă care deranjează în sectorul 4, păstorit vremelnic de Daniel Băluță.

Într-un comunicat de presă al Asociației Difuzorilor de Presă se anunță că azi va fi grevă generală: „Luni, 25 septembrie 2017, GREVĂ GENERALĂ. Luni nu vor mai fi ziare la chioșcurile de presă din Capitală! ÎNCHIDEM 300 de puncte de difuzare a presei din București! Suntem singura capitală din Europa unde nu se mai face difuzare a presei. Primarul sectorului 4 Daniel Băluță dorește cu orice preț înlăturarea chioșcurilor de ziare de pe domeniul public. A refuzat să ne înnoiască avizele de funcționare. Face totul intenționat ca să ne scoată în afara legii. Desființarea chioșcurilor de presă înseamnă 1.500 de oameni lăsați fără locuri de muncă și bucureștenii privați de un drept prevăzut în Constituției: DREPTUL LA INFORMAȚIE. Am încercat în repetate rânduri să stăm de vorbă cu domnul primar Daniel Băluță, dar nu a vrut să purtăm un dialog. Marți, 19 septembrie, când mai mulți membri ai Asociației am stat 4 ore pe holurile primăriei, încercând să vorbim cu domnul primar (avem hârtii și fotografii doveditoare în acest sens), ca să-l rugăm să respecte înțelegerea din iunie. Domnul primar nu ne-a primit, iar seara a trimis buldozerele peste noi. Marți seară, 19 septembrie, când angajații ADP și ai Poliției Locale a sectorului 4 au venit să ridice un chioșc de pe strada Turnu Măgurele, ne-au lovit, ne-au amenințat și au dus la secție 4 membri ai asociației noastre. Înainte ca Daniel Băluță să ajungă primar în sectorul 4, Asociația Difuzorilor de Presă ADPR - București avea 110 chioșcuri. În prezent, mai avem doar 35 de chioșcuri. În urma scandalului provocat marți noapte, președintele Asociației Difuzorilor de Presă Ionuț Nejloveanu și soția sa au fost luați de lângă cei doi minori ai lor (care au rămas în stradă) și ținuți 16 ore la secția de poliție și Parchet“.

Ridicate spre desființare

Problema, spun cei de la ADPR, este că aceste chioșcuri au fost ridicate definitiv, respectiv desființate, și că invocarea lucrărilor de refacere a străzilor este „doar o minciună a primarului“. „Noi avem aceste chioșcuri de douăzeci de ani. Niciodată nu am avut probleme. Nu până când a ajuns primar domnul Băluță. Mie mi-a ridicat două chioșcuri azi dimineață (n.red.- miercuri). Primarul nici autorizații anuale de funcționare nu vrea să ne dea, deși noi am cerut conform procedurilor, la fel cum am făcut în fiecare an. Nici măcar nu ni s-a dat vreun motiv pentru care noi nu am fi eligibili pentru a primi autorizația. Degeaba stăm să le păzim. Cei de la primărie și poliția locală ne calcă în picioare la propriu și tot ni le iau“, a declarat Dochia Mihai, unul dintre proprietarii chioșcurilor ridicate de primăria Sectorului 4. De cealaltă parte, primarul Daniel Băluță respinge acuzațiile: „Nu demolăm niciun chioșc de presă din sectorul 4, ci doar le relocăm din zonele în care avem în derulare lucrări de utilitate publică. Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când autoritatea locală realizează astfel de proiecte. Creăm mai multe locuri de parcare și fluidizăm traficul. Acest lucru înseamnă modernizare, adică fix ceea ce ne cer oamenii. Totodată, pe trotuarele aferente bulevardelor au loc lucrări de modernizare a rețelelor de utilități. După ce aceste lucrări se vor fi încheiat, chioșcurile de difuzare a presei vor reveni în locațiile stabilite prin hotărâre de Consiliu Local“. Decizia de evacuare emisă de Poliția Locală Sector 4 menționează că se face în baza dispoziției de primar nr. 907 din 7 iunie 2017. Pe site-ul primăriei nu există o astfel de dispoziție de primar. Ultimul document de acest tip a fost urcat pe site pe 9 august 2016 și poartă numărul 1218. Acest lucru întărește ideea că primarul Daniel Băluță face toate lucrurile în mod „transparent“ și în „interesul“ cetățeanului. Unele voci afirmă că fostul adjunct al Secției 10 Poliție, proaspăt pensionat, Marius Stancu, a fost înregimentat la Poliția Locală Sector 4. Acesta declara la un moment dat pentru site-ul casajurnalistului.ro: „Ca polițist, trebuie să vorbești de la parcagiu până la primar. Să nu-ți fie rușine să vorbești cu cetățeanul. Baza societății, dragă Mako, e informația. Eu le spun întotdeauna: cel mai bun prieten e poștașu’ și ziaristu’. Că, dacă vrea, un ziarist te face de te termină în presă. Hăhăh“.

Cum și-a ascuns edilul abuzul

În dispoziția de primar 907, care este inexistentă pe site-ul administrației publice sector 4, se face referire la Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 31 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Aici, ne-a atras atenția art. 14, prin care primarul Daniel Băluță scapă de persoanele care îl incomodează. Astfel, la alin. 2 art. 14 se spune că, „în cazul în care se efectuează lucrări în zona amplasamentului (la rețelele tehnico-edilitare, reparații la covorul asfaltic etc.), mobilierul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a primarului Sectorului 4 al Municipiului București.“ În schimb, alin. 3 al aceluiași art. 14 oferă posibilitatea retragerii autorizației fără a fi plătite despăgubiri, lucru care ar pune în incapacitate de plată orice comerciant: „În cazul în care măsura descrisă la alin.2 nu este posibilă, acordul de comercializare se retrage, fără ca agenții economici să solicite despăgubiri din partea autorităților locale de la nivelul sectorului 4“.

Republica Băluță

Cum s-a redus numărul comercianților de presă scrisă și carte? Simplu. Aceeași Hotărâre de Consiliu Local spune că această activitate economică se poate efectua doar în 36 de zone. Din start, gândirea primarului, cât și a consiliului local arată că s-a mers spre o restrângere a numărului de vânzători de presă. Nu s-a ținut cont de faptul că înainte ca Daniel Băluță să ajungă primar Asociația Difuzorilor de Presă avea 110 chioșcuri, or restrângerea zonelor unde pot fi amplasate acestea limitează la 36 din start. Apoi, obligațiile difuzorilor de presă impuse prin aceeași HCL: „art. 9 - Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale cu o lățime minimă de 3 metri și vor fi delimitate astfel încât să rămână 1,5 metri pentru circulația pietonală, iar utilizarea lor să nu afecteze spațiile verzi și alveolele pentru pomi; art. 10 - Amplasamentele vor fi situate la o distanță minimă de 100 de metri față de instituțiile administrației publice locale și la 15 metri de intrările la metrou; art. 11 - Amplasamentele pot fi grupate în următoarele condiții: distanța minimă între două chioșcuri cu activități diferite este de 20 de metri; iar distanța minimă între două chioșcuri cu același obiect de activitate este de 100 de metri“. Aceste reglementări făcute după ureche, fără un studiu de caz bine analizat, a făcut ca distribuitorii de presă și carte să își vadă afacerile închise de primar. Mai grav este faptul că această Hotărâre de Consiliu Local lasă loc la abuzuri, iar cei umiliți de edil nu pot ridica pretenții de a fi despăgubiți.

Minte ca primarul

Pe 23 iunie 2017, „În urma întâlnirii de astăzi cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță, reprezentanții Asociației Distribuitorilor de Presă susțin că vor depune toate demersurile pentru a intra în cel mai scurt timp în legalitate. Pentru aceasta, cele două părți s-au înțeles în privința unui plan de acțiune în vederea respectării termenilor HCL. Astfel, în următoarele 10 zile, distribuitorii de presă trebuie să prezinte graficul de înlocuire a chioșcurilor și amplasarea pe locația stabilită. „Regret situația creată și sper într-o rezolvare cât mai rapidă. Țin să menționez faptul că niciodată nu am dorit îngrădirea presei scrise, a liberei exprimări, indiferent de formă. De aceea, am încredere că distribuitorii de presă vor respecta termenii HCL pentru ca ziarele să ajungă la cititorii de presă scrisă“, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Municipiului București. Numai că acest lucru nu a fost respectat. Să luăm, spre exemplu, Asociația Patronală a Difuzorilor de Presă. Aceștia aveau termen până la sfârșitul lunii septembrie să prezinte un plan de acțiune. Numai că edilul a dat dispoziție la începutul lunii să fie ridicate chioșcurile care îl incomodau.

Ștefan Udățeanu, vicepreședinte Asociația Patronală a Difuzorilor de presă:

„Mi-a confirmat telefonic Marian Mocanu, directorul de difuzare de la Ringier, că, dacă vrea el, pune în sectorul 4 acum 50 de chioșcuri. Noi discutam despre protestul de luni, iar dl Mocanu nu este de acord. El este deranjat că noi suntem în grevă și nu-i convine că noi nu luăm ziare luni. Ori a fost un șantaj la adresa distribuitorilor care vor să intre în grevă luni, ori în spatele acestei afirmații se ascunde ceva ce noi nu știm. Mocanu personal a decis asta, nu Ringier. Ringier a avut un sistem de volanți prin care vindeau ziare. În urma scandalurilor, s-a făcut o altă firmă care vinde volanților ziare. De peste un an, Ringier nu mai are oficial nimic direct cu volanții. Actuala firmă funcționează în același loc, cu aceiași oameni. Eu nu cred că Ringier din Elveția vrea să intre pe domeniul public să vândă ziare.“

Ionuț Nejloveanu, președinte Asociația Patronală a Difuzorilor de presă:

„În sectoarele 4, 5 și 6 aproape toate chioșcurile sunt închise. În celelalte sectoare, sunt colegi de-ai noștri care nu vor să-i supere pe primari și autoritățile, în general, alții spun că nu sunt afectați. 80% din chioșcuri sunt închise luni în Capitală. Suntem convinși că presiunile sunt venite de sus, de la vârful partidului PSD, pentru că nicio primărie nu a dat autorizații de funcționare de un an și jumătate. Pentru noi este o necunoscută. Ținând cont că în niciun sector nu s-au dat autorizații de funcționare, se pare că e venită de sus. Înainte se întâmpla ca unul, două sectoare să nu dea, acum, ca o coincidență, după ce au venit la putere, e generalizată situația. În sectorul 2 au ridicat 6 chioșcuri, iar în sectorul 6 au ridicat vreo 10-15. Hărțuiți suntem doar în sectoarele 4 și 6.“

Adrian Moroianu, președinte al Patronatului Difuzorilor de Presă:

„Asemenea situații se întâmplă în mai multe locuri din țară. La întâlnirea cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, am stabilit să facem un draft de lege privind licențierea firmelor de distribuție, ca și editorii să lucreze cu firme serioase de la 1 ianuarie 2018, și un program comun al Patronatului Român de Presă și al Patronatului Difuzorilor de Presă. Întotdeauna în spatele unei asemenea atitudini există un factor politic și un joc de interese clar. Se dorește eliminarea unora ca să vină altcineva probabil. Poate fi și un constructor care face un anumit profil de o anumită valoare și vrea o comandă mai mare și toată lumea să cumpere chioșcuri de la el. În spatele volanților este presă editată fără documente. Nu avem dovezi pentru asta. Banii se împart între cei care dau marfa și volanți.“

