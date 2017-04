Rezist, Donald Trump și Obama(Don’t)Care…

Care va să zică, „Strada“ își face un partid „născut din rândul protestatarilor“, care urmează să poarte denumirea „Alianța Politică Strada“, iar membrii săi fondatori „ sunt câțiva dintre cei mulți care au participat, zi de zi, la protestele străzii“, se spune într-un comunicat transmis de Grupul de inițiativă. Conform sursei citate, Grupul de inițiativă are în componența sa „doar persoane care nu au făcut până acum politică“. (…) „Participanți, încă din 1989, la toate protestele din România, cei care au inițiat această mișcare sunt Alexandra Otilia Tudoran, Fieger Săvulescu, Marilena Piucă, Sorin Alexandru Șontea, Marin Oprea (Diaspora) “, mai spune comunicatul. Până aici, toate sunt bune și frumoase. Ba chiar e nevoie de un partid al străzii fără culoare politică și care să primenească un parlament îmbătrânit în rele.

Printre membrii fondatori, un nume mi-a atras atenția: Marin Oprea (Diaspora), „ultimul pe listă“. Cum trăiesc la New York de aproape 30 de ani și (încă) nu m-a lăsat memoria, l-am identificat pe sus numitul în persoana celui care joi, 3 mai 2007, lipea grăbit afișe pe pereții Consulatului General al României la New York. Erau mesaje de susținere pentru Suspendatul de atunci, Băsescu Traian, și șeful de azi al Partidului Mișcarea Populară (PMP), o formațiune de 5% intrată în Parlament pe ușa din dos, cu ajutorul masiv al moldovenilor care au obținut cetățenie română în timpul celor două mandate ale dublususpendatului. Cum lipitorul de afișe Marinică Oprea se numără printre membrii fondatori ai viitorului partid al „Străzii“, iar comunicatul Grupului de inițiativă spune că noul partid va fi compus „doar din persoane care nu au făcut până acum politică“, întreb: nu cumva Mișcarea Populară probăsistă vrea să-și pună la butonieră „Strada“ pentru a mai obține câteva mandate de parlamentar la viitoarele alegeri din 2020? E doar o întrebare…

La mai puțin de două luni de la instalarea la Casa Albă, Donald Trump a primit prima lovitură de cuțit în spate, chiar de la republicani, după ce încercarea de a abroga Legea asigurărilor de sănătate, cunoscută sub numele de Obamacare și promovată de predecesorul său, Barack Obama, a eșuat în Congresul SUA. Lovitura sub centură a venit de la aceiași republicani care nu l-au vrut președinte pe miliardarul din New York și care căzuseră la pace cu democrații și votaseră Obamacare în mandatul fostului președinte. Se pare că Donald Trump, deși are dreptate în cazul dezastrului din sănătate, nu a înțeles că interesele republicanilor și democraților, plus lobby-ul extrem de puternic de la Washington al medicilor din America vor bloca orice tentativă a noului președinte de a face ceva pentru familiile americanilor de rând și a evita cataclismul financiar declanșat de controversata lege Obamacare.

Să explicăm, pe înțelesul tuturor, de ce Obamacare este o păcăleală. Deși inițial legea urmărea să ajute cât mai multe familii să aibă ceva în loc de nimic, implementarea obligatorie a legii Obamacare avea să ducă în faliment milioane de americani, mai ales din cauza cheltuielilor suplimentare ascunse de ochii lumii. Conform legilor americane, familiile cu un venit anual mai mic de 23 de mii de dolari (foarte puține) beneficiază de asigurare medicală gratuită (Medicaid), dar cu anumite condiții: pot vizita numai medici dintr-o rețea dinainte stabilită, slab pregătiți profesional sau dezinteresați din cauza onorariului foarte mic plătit de guvern (unii nici nu mai acceptă Medicaid!). A doua categorie formează grosul, adică familiile cu un venit mediu de 50 de mii de dolari anual (o sumă modestă, la limita supraviețuirii, dacă ținem cont de cheltuielile tot mai mari necesare întreținerii unei familii). Aici, costul unei asigurări Obamacare medii este undeva la 500 de dolari lunar (6.000 de dolari anual), plus cheltuielile ascunse: „deductible“ și „copay“. Asta înseamnă că pacientul trebuie să plătească mai întâi 2.000 - 3.000 de dolari, restul urmând să fie achitat de compania de asigurări („deductible“), plus între 15 și 30 de dolari, în medie, la fiecare vizită la medic. În cazul în care medicul este specialist, suma poate ajunge la 45 de dolari de vizită („copay“). Abia acum începe „distracția“. Haideți să facem socoteala și să luăm cazul unei familii cu doi copii și cu un venit mediu anual de 50 mii de dolari: chiria la nivelul cel mai scăzut (despre o rată lunară la casă nu putem vorbi la această sumă): 1.400 de dolari pe lună (16.800 pe an); utilități (lumină, gaze, telefon, Internet): 200 de dolari pe lună (2.400 de dolari pe an); alimente: 600 de dolari pe lună (7.200 de dolari pe an); îmbrăcăminte: 100 de dolari pe lună (1.200 de dolari pe an); transport public pentru două persoane: 200 de dolari pe lună (2.400 de dolari pe an); alte cheltuieli: 50 de dolari pe lună (600 de dolari pe an); medicamente: 50 de dolari pe lună (600 de dolari pe an - asigurarea nu acoperă decât parțial costul medicamentelor); taxe anuale pentru un venit de 50.000 de dolari pe an: 33% (17.000 de dolari). Un calcul simplu ne duce la suma de 47.600 anual în cheltuieli și taxe. Ar mai rămâne circa 3.000 de dolari pe an pentru creșă/grădiniță, un cadou sau o ieșire la restaurant în familie, iar de mașină sau vacanță nici nu poate fi vorba!

Iată însă ce se întâmplă în cazul în care un pacient are nevoie de spitalizare și o intervenție chirurgicală majoră (des întâlnită la americanii care au două sau chiar trei slujbe!), al căror cost poate ajunge la câteva zeci de mii de dolari. Asigurarea Obamacare acoperă doar 80% din cheltuieli, restul fiind suportat de pacient (după ce plătește cei 2.000 - 3.000 de dolari „deductible“). Dacă intervenția costă, să zicem, 40.000 de dolari, pacientul va trebui să plătească primii 2.000-3.000 de dolari „deductible“, plus 20% din cei 40.000 (8.000 de dolari), bani pe care nu-i mai are (din cauza calculului pe venit anual de familie făcut anterior). Aici există două „soluții“: plata eșalonată sau cartea de credit, ambele însemnând îndatorarea pentru tot restul vieții! Aceasta este, în mare, escrocheria numită Obamacare, iar Donald Trump are dreptate, chiar dacă nu poate face mare lucru în acest moment. Legea Obamacare prevede și o amendă de 600 de dolari, dacă nu accepți asigurarea forțată, fapt care nu lasă loc pentru alte opțiuni, așa cum ar dori președintele. Nu că Trump ar fi vreun erou, dar chiar încearcă să facă ceva pentru clasa de mijloc și pentru cei nevoiași. Președintele își dă seama că numai așa poate crește economia, mai ales că provine din mediul de afaceri și știe că îndatorarea la bănci va scădea consumul și va duce în faliment nu numai americanul de rând, ci și întreaga țară!

Sper că acum ați înțeles mult mai bine ce înseamnă pentru americani cacealmaua numită Obamacare, un act cinic de sărăcire a populației, cu largul concurs al clasei politice americane, fie ei republicani, fie democrați!

New York, 28 martie 2017