Robu, după furtuna devastatoare: "Ca-n minunatul cântec"

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunțat, sâmbătă seara, pe Facebook, ce se va întâmpla după ce 3.500 de arbori au fost doborâţi în urma furtunii de duminică: ”Ca-n minunatul cântec al copilăriei noastre, "Podul de piatră”.

"După cum am anunțat, 3500 de arbori au fost puși la pământ de furtuna din 17.09.2017! Am decis ca lemnele rezultate prin tăierea lor să fie folosite după cum urmează:

1. Mai întâi, dăm o cantitate care să le asigure trecerea iernii, persoanelor cazuri sociale, care se încălzesc cu lemne

2. Lemnele rămase după pasul 1, le scoatem la licitație, iar banii obținuți îi folosim pentru cumpărarea de puieți, în vederea înlocuirii celor 3500 de arbori distruși! Fac public faptul că în locul celor 3500 de arbori distruși, vom planta alți 10500, adică: în loc de fiecare arbore distrus, vom planta 3 alții! Ca-n minunatul cântec al copilăriei noastre, a tuturor românilor, "Podul de piatră":

"Vom face altul pe râu în jos, Altul mai trainic și mai frumos”, a scris edilul pe Facebook.