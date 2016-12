România, câmp de luptă pentru companiile low-cost

Piața transportului aerian pentru pasageri din România a intrat în al treilea an de creștere consecutivă de două cifre, ca urmare a expansiunii turismului în țara noastră și datorită dezvoltării rutelor operate de companiile aeriene low-cost.

Datele OAG, companie de informații de turism aerian, cu sediul în Marea Britanie, arată că, în 2012 și 2013, în România au zburat 11 milioane de pasageri. În 2014 a avut loc o creștere cu 20%, în anul următor, cu 16%, iar în 2016 se estimează un salt de 20%, până la 19 milioane. Cea mai mare companie aeriană din România este Wizz Air, din Ungaria. Aceasta deține aici șapte baze aeriene, România fiind a doua mare piață pentru unguri, prima fiind Polonia. Wizz Air deține o treime din piața autohtonă de transport aerian de pasageri, de două ori cota combinată a transportatorului național Tarom și a concurentului român low-cost Blue Air, aflat în plină expansiune. Din spate vine puternic Ryanair, din Irlanda, numărul unu mondial în cursele aeriene low-cost. Deocamdată, irlandezii ocupă locul patru pe piață, dar au cel mai mare ritm de creștere. Ei au deschis în noiembrie două baze în România, la București și Timișoara, și au multe planuri de dezvoltare. În timp ce Wizz, Blue Air și Ryanair urmăresc o dezvoltare continuă, compania națională Tarom își reduce capacitatea de transport.

La finele anului 2015, Tarom deținea 23 de aeronave de serviciu, comparativ cu 24, câte avea Blue Air. De atunci, flota Tarom a ajuns la 21, iar cea a Blue Air a crescut la 25 de aeronave. Compania low-cost are doar avioane Boeing, în timp ce Tarom deține un mix de Airbus, Boeing și turbopropulsoare regionale.

Practic, în acest moment, Wizz deține 33% din piață, conform OAG, Tarom și Blue Air au 15% și Ryanair are 12%. Felii mai mici împart Lufthansa (5,4%), Austrian Airlines (3%), Turkish Airlines (2,3%), British Airways (1,2%) şi alții (12%).

Companiile low-cost Wizz, Blue Air și Ryanair dețin 58% din numărul de pasageri transportați pe rutele internaționale și 34% pe cele interne, conform OAG. Cota internațională a crescut vertiginos în ultimii ani, în condițiile în care în 2011 aceasta era la 32%.

În perioada 10 noiembrie 2014 – 7 noiembrie 2016, numărul de pasageri transportați săptămânal pe rutele internaționale a crescut cu 42.000. Creșterea capacității săptămânale se datorează celor trei grei din zona low-cost. Din totalul de 42.000, Wizz deține 38% (16.000), Ryanair – 37% (16.000) și Blue Air – 25% (11.000). Tarom a scăzut capacitatea sa săptămânală cu 3.500 de locuri. Cea mai rapidă creștere a capacității a avut-o în perioada amintită Ryanair – 336%, apoi Blue Air – 91% și Wizz – 35%. Tarom a pierdut 14%.

Ce fac românii

Pe piața de transport aerian activează două companii românești: Tarom, deținută de Ministerul Transporturilor, și Blue Air, cumpărată în 2013 de Airline Management Solution, controlată de patru angajați. Compania low-cost a început să opereze în 2004, iar azi a ajuns să depășească numărul de pasageri ai Tarom. Schimbarea de acționariat din 2013 a revitalizat societatea, iar acum Blue Air are o strategie paneuropeană, cu baze aeriene la Torino, în Italia, și Larnaca, în Cipru, și pentru 2017 se preconizează una nouă la Liverpool, în Marea Britanie. Creșterea Blue Air a venit pe fondul mișcărilor agresive ale concurenților de la Wizz și Ryanair în România.

Blue Air s-a bucurat de o creștere puternică în ultimii doi ani. Conform datelor OAG, capacitatea a crescut cu 118%, până la 2,2 milioane de persoane transportate în 2015, și se estimează un salt de 74% în 2016, până la 3,8 milioane de pasageri. Pentru 2017, datele OAG indică o creștere de 60% pentru Blue Air în primele patru luni.

În schimb, creșterea Tarom a fost lentă în ultimii ani. În 2012 și 2013 a transportat 3 milioane de pasageri, 3,2 milioane în 2014 și s-a menținut la același nivel în 2015. Pentru 2016, OAG indică o creștere de 3%, până la 3,3 milioane de pasageri.

O mare parte a creșterii curente a Blue Air derivă din lansarea de 25 de noi rute în 2016 de pe cele patru baze românești, București, Bacău, Cluj-Napoca și Iași, și de pe cele două amintite din străinătate. La finele verii, Blue Air a avut 69 de rute față de 44 ale Tarom. Prin urmare, Blue Air a depășit Tarom la numărul de pasageri. În plus, deține acum o flotă mai numeroasă. La finele anului 2015, Tarom deținea 23 de aeronave de serviciu, comparativ cu 24, câte avea Blue Air. De atunci, flota Tarom a ajuns la 21, iar cea a Blue Air a crescut la 25 de aeronave. Compania low-cost are doar avioane Boeing, în timp ce Tarom deține un mix de Airbus, Boeing și turbopropulsoare regionale, reflectând concentrarea lor exclusiv pe rute scurte și medii. De altfel, avioanele Blue Air dețin 3.869 de locuri, iar cele Tarom – 1.892 de locuri. Vârsta medie a flotei Blue Air este de 22,6 ani și include 16 aeronave cu o vechime mai mare de 24 de ani (cea mai veche este de 30 de ani, iar cea mai „tânără“ are 11 ani). Zece dintre aeronavele sale sunt deținute și 15 sunt închiriate. Vârsta medie a flotei Tarom este de 15,7 ani, cu o medie pentru ATR și 737 de mai mult de 18 ani. Doar trei dintre aeronavele sale sunt închiriate, în timp ce 18 sunt deținute.