România devine a 3-a ţară a Europei Centrale şi de Est cu birou DCTCM

DUBAI TOURISM a inaugurat reprezentanţa din România, astfel că din data de 14 decembrie a.c. Bucureşti se alătură oraşelor Praga şi Varşovia iar ţara noastră devine a treia din regiunea Europei Centrale şi de Est unde DTCM este prezent.

“Știm că interesul acordat Dubai este în creştere, ca şi cererea faţă de ofertele Emiratului, astfel că prin deschiderea reprezentanţei noastre vom putea să acoperim toată gama de nevoi şi dorinţe. Din păcate, deşi există cunoştinţe generale avansate vis-à-vis de Dubai, majoritatea românilor cred că acesta este o destinaţie în primul rand de lux, cu target persoanele cu venituri mari. Speram ca, prin suportul nostrum, să se schimbe această percepţie şi să prezentăm Dubai ca o destinaţie a tuturor, de la “budget” la “top luxury”, de la experienţa Burj Khalifa la cea a safariului în deşert, de la hotelurile de 3* stele la cele dintre cele mai opulente. Scopul nostru este să prezentăm cei 8 stâlpi care definesc turismul înDubai: shopping, gastronomie, evenimente, distracţie, cultură (istorie şi artă), distracţie pentru familii – în exterior (plaje, port, sport şi aventură) şi hoteluri & spa”, declară Dana Nabeel Abdulla Kamber – Strategic Alliances Manager of Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

“România reprezintă o piaţă importantă pentru Dubai, iar focusul Dubai Tourism şi al partenerilor săi este să prezinte imensa diversitate pe care acest Emirat o pune la dispoziţia turiştilor români, oferind suportul DTCM partenerilor locali din Bucureşti. Numărul zborurilor directe şi excluderea vizelor începând cu anul 2013 au pregătit acest moment. Acum arătăm faptul că Dubai a devenit o destinaţie nu pentru cuplurile şi familiile care îşi permit luxul, dar deopotrivă şi a familiilor cu venituri moderate, a cuplurilor de tineri şi seniorilor, mulţumită de asemenea şi ofertelor hotelurilor “mid-market” din oraş - care permit unei categorii largi să trăiască o experienţă unică în Dubai”, spune Issam Kazim, CEO Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing (foto dreapta).

Dubai a fost calificat de către MasterCard drept al 4-lea cel mai vizitat oraş din lume, al 3-lea cel mai “rezervat” oraş conform Booking.com şi al 7-lea la rezervări pe Expedia. Dubai este unul dintre cele 20 mai sigure oraşe din lume, recent primind şi calificativul de cel mai cosmopolit – cu mai mult de 200 de naţionalităţi care îl vizitează şi care trăiesc în comunitatea sa.

Emiratul fascinează şi prin parcurile şi resort-urile sale, precum Ski Dubai, Parcul acvatic Wild Wadi, KidZania, Acvariul şi Grădina Zoologică Subacvatică, Dubai Aquaventure Waterpark, Dolphin Bay, IMG Worlds of Adventure, etc. Dubai-ul anului 2017 reprezintă o destinaţie de familie, un oraş pentru toate buzunarele şi, cel mai important, o zonă sigură. Dubai, prin toate obiectivele turistice şi prin deschiderea către afaceri, reprezintă locul unde vii şi revii, întrucât de fiecare dată vei descoperi ceva nou. (#visitdubai; www.visitdubai.com)

Reprezentanţa din România

DCTCM (Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing) a decis deschiderea şi în ţara noastră a unei reprezentanţe datorită numărului mare de turişti români care au vizitat Emiratul în cursul anului 2015: 46.700. Estimările preconizează că această cifră va cunoaşte o creştere cu 20% în anul 2017.

Acest Emirat atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori din întreaga lume şi numărul lor este în creştere. În ceea ce priveşte România, numărul celor care au călătorit în Dubai in 2015 a fost de aproximativ 46.000. România este a 3-a ţară, după Polonia şi Cehia, aleasă de către Guvernul Emiratului Dubai pentru a găzdui reprezentanţa Dubai Tourism. Dubai este în continuă dezvoltare, motivele de a-l vedea si de a-l ”trăi” devenind din ce în ce mai numeroase şi mai tentante pentru piaţa turistică românească. Dubai va dobandi într-un interval relativ scurt de timp statutul destinaţiei de top 3 pentru mulţi dintre romani, cu cât peste 4 ani, respectiv în 2020, Emiratul va găzdui «Expoziţia Mondială».

Creşterea economică, stabilitatea industriei de turism, zborurile directe către Dubai şi eliminarea sistemului vizelor sunt factorii importanţi care au făcut ca România să fie una dintre pieţele extrem de importante în viziunea Emiratului. Reprezentanţa Dubai Tourism din România va aduce în atenţia publicului şi a specialiştilor, printr-o comunicare cât mai directă şi mai eficientă, evoluţiile şi realizările în plan turistic ale Emiratului, obiectivele noi, atracţiile şi evenimentele ale căror apariţie şi intensitate fac din Dubai nu numai destinaţia care trebuie văzută, ci şi experienţa contactului unic cu tehnologia şi confortul.

Oficiali din turism şi persoane publice

Momentul inaugurării oficiale a reprezentanţei din România a fost marcat prin evenimentul “Dubai Gala”. Organizat în atmosfera elegantă a Bamboo Ballrooms by Bamboo, evenimentul s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor DCTCM, a Excelenţei Sale Sheikh Ahmad Ali Hammad Al Mualla, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of UAE in Romania, a domnului Alin Burcea (Preşedinte ANAT), a celor mai importanţi oficiali din industria de turism, a unor personalităţi precum Cătălin Botezatu, Giosue Castellano, Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină, Zoli Toth, Adela Diaconu şi a reprezentanţilor presei şi blogger-ilor de travel.

Seara a fost marcată de momente care au adus atmosfera Dubai mai aproape de România, prin cornere specifice (Henna, Arabic Coffee, Dubai Experience 3D), printr-un moment excepţional de Sand Art, Ana Munteanu omagiind Emiratul prin imagini în nisip care au adus la viaţă trecutul şi au ilustrat prezentul acestui loc. Mai mult, muzica arăbească live a adus vibe-ul specific zonei. Totul sub coordonarea talentatului Andrei Nourescu, MC-ul Galei.