România încheie cu o remiză: "Sunt mulțumit"

Reprezentativa României a remizat duminică cu Danemarca, scor 1-1, în preliminariile pentru Campionatul Mondial, într-un meci în care Ganea a primit cartonaș roșu. Naționala a disputat la Copenhaga ultimul meci din cadrul preliminariilor.

Au marcat Christian Eriksen (60 — penalty) și Ciprian Deac (88).

"Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, foarte puternică din punct de vedere fizic. Băieţii au jucat în multe momente la limita efortului. Ne-am închis bine, am controlat bine prima repriza, când nu au fost multe ocazii de gol la niciuna dintre porţi. Am reuşit să nu le dăm spaţii şi le-am închis banda dreaptă. În repriza a doua, le-am cerut să stăm mai mult în jumătatea adversă şi să facem un pressing mai avansat. Am reuşit să facem asta, dar apoi au venit penalty-ul şi eliminarea lui Ganea. Dar sunt mulţumit pentru atitudine şi efort. Am alergat foarte mult, contra unei echipe care a avut posesia foarte mult timp şi a trebuit să alergăm după ei. Am crezut că putem egala, l-am băgat pe Ţucudean, am jucat cu trei mijlocaşi şi două vârfuri, am încercat să egalăm şi am reuşit să o facem", a declarat selecționerul Cosmin Contra, la TVR.

Mutarea care s-a dovedit decisivă a fost introducerea pe teren a lui George Ţucudean în minutul 83 în locul lui Alexandru Băluţă. Țucudean s-a aflat la originea golului marcat de Ciprian Deac. "Ştiam că Ţucudean, prin forţa lui, se poate bate cu fundaţii lor şi aşa a venit şi golul. Mă bucur enorm pentru băieţi! Ăsta trebuie să fie mereu spriritul. Să nu renunţăm niciodată şi să ne batem de la egal la egal cu orice echipă", a spus fostul antrenor al lui Dinamo.

România: Tătăruşanu - Bălaşa, Chiricheş, Grigore, Ganea - Hoban, Stanciu - Deac, Băluţă (Ţucudean 83'), Budescu (Bancu 66') - Andone (Keşeru 70'). Antrenor: Cosmin Contra.

Danemarca: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Durmisi - Kvist, Delaney - Eriksen - Poulsen (Schone 83'), Bendtner (Dolberg 70'), Sisto. Antrenor: Aleksandr Borodyuk.

Cartonaşe galbene: Kjaer 72' / Băluţă 12', Budescu 50', Tătăruşanu 54', Stanciu 61'.

Cartonaşe roşii: Ganea 63'.

Arbitri: Deniz Aytekin (central), Guido Kleve şi Markus Haeckler (asistenţi) şi Marco Fritz (rezervă).

Stadion: "Parken" - Copenhaga.