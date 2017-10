România - invitat de onoare la Vienna Design Week 2017

Institutul Cultural Român în colaborare cu Romanian Design Week organizează în perioada 29 septembrie ‒ 8 octombrie două expoziţii de design contemporan, care vor face parte din programul România ‒ Ţară Invitată la Vienna Design Week 2017: Threads of Tradition şi Play&Rewind.

Institutul Cultural Român de la Viena este pentru al patrulea an la rând partenerul VIENNA DESIGN WEEK, alături de alţi membri EUNIC Austria. În 2014, în colaborare cu Romanian Design Week, a fost prezentată expoziţia Wood&Wool, un proiect axat pe folosirea materialelor şi tehnicilor tradiţionale în designul românesc contemporan. În anul următor, la sediul institutului au fost aduse în prim-plan două concepte expoziţionale inspirate de meşteşugurile din Delta Dunării: PLUG TO NATURE şi DELTACRAFT design + meşteşug, iar în 2015 proiectul ReRe. Overriding Design with Art and Vice-Versa a reunit lucrările unor artişti şi designeri români contemporani ce se află la graniţa dintre cele două medii, expoziţia fiind organizată în contextul centenarului DADA.

O componentă importantă a festivalului o reprezintă axarea pe cooperarea cu reprezentanţi ai industriei creative din Europa Centrală şi de Est. La ediţiile anterioare recente, Ungaria (2014), Franţa (2015) şi Cehia (2016) au fost ţările invitate.

Romanian Design Week este cel mai mare eveniment multidisciplinar din România, iar printre cele mai importante obiective ale proiectului se numără promovarea designului, interacţiunea dintre specialişti din divese ramuri ale acestuia, apropierea unui public cât mai larg de domeniile pe care îşi propune să le acopere, dar şi generarea contextului necesar dezvoltării acestor discipline în România.

Expoziţiile reunesc lucrările a peste 40 de designeri români şi prezintă unele dintre cele mai bune proiecte de design contemporan românesc realizate în ultimii ani, coagulate în jurul a două concepte curatoriale semnate de Romanian Design Week.

„Institutul Cultural Român înţelege potenţialul pe care designul românesc îl are ca ambasador al creativităţii autohtone, dar şi importanţa susţinerii industriilor creative, atât pe plan local, cât şi la nivel internaţional. De aceea, ne bucură foarte mult statutul de «Ţară Invitată» în cadrul ediţiei de anul acesta a Vienna Design Week ‒ o confirmare în plus că strategia Institutului Cultural Român de a susţine pe viitor şi mai mult industriile creative este una corectă şi justificată“, a declarat Liliana Ţuroiu ‒ preşedinte al Institutului Cultural Român.

„Felicităm Institutul Cultural Român pentru că a reuşit să obţină privilegiul ca România să fie ţară invitată şi ne onorează că suntem şi noi implicaţi în gestionarea acestei prezenţe. Cele două expoziţii prezentate de RDW în acest context reprezintă un instrument valoros de promovare pentru designerii români care fac parte din ele, dar şi pentru România şi pentru potenţialul pe care industriile creative îl au la dezvoltarea ei“, declară Andrei Borţun, CEO The Institute.

Prezenţa designului românesc în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase evenimente de design din Europa vine ca urmare a eforturilor şi relaţiilor pe care Institutul Cultural Român de la Viena şi Romanian Design Week le-au dezvoltat de-a lungul anilor cu organizatorii VIENNA DESIGN WEEK. Astfel, după mai multe vizite pe care organizatorii austrieci le-au făcut în România la Cluj, Timişoara şi Bucureşti, în urma cărora au luat pulsul designului românesc, România a primit statutul de ţară invitată Vienna Design Week 2017. În deschiderea festivalului au luat cuvântul: Thomas Drozda ‒ Ministrul Federal al Artelor şi Culturii, Constituţiei şi Mass-mediei, E. S. Bogdan Mazuru ‒ Ambasadorul României în Republica Austria, Renate Brauner ‒ reprezentant al Primăriei Oraşului Viena pentru finanţe, economie şi afaceri internaţionale, Andreas Mailath-Pokorny ‒ reprezentant al Primăriei Oraşului Viena pentru cultură, ştiinţă şi sport, Gerhard Hirczi ‒ directorul Camerei de Comerţ Viena şi Norbert Kettner ‒ directorul WienTourismus.

„Este o recunoaştere importantă, care plasează scena de design din România printre cele mai interesante în Europa la ora actuală. Expoziţiile prezentate în ultimii trei ani la ICR Viena în cadrul Vienna Design Week au fost apreciate la superlativ, atât pentru calitatea obiectelor de design, cât şi pentru creativitatea conceptelor curatoriale extrem de diferite de la an la an. Sunt convinsă că prezenţa invitaţilor austrieci la ultimele ediţii ale Romanian Design Week a fost revelatoare şi îmi doresc ca parteneriatul dintre cele două festivaluri să deschidă în viitor noi oportunităţi pentru designul din România”, afirmă Irina Cornişteanu, director ICR Viena)

Expoziţia Threads of Tradition este prezentată în cadrul expoziţiei centrale Vienna Design Week 2017 şi poate fi vizitată în perioada 29 septembrie ‒ 8 octombrie, între orele 11.00‒20.00.

Expoziţia arată fragilitatea recuperării unei anumite identităţi pe care noi, românii, o apreciem în continuare şi oferă noi abordări ale tradiţiei, aducând în atenţie o direcţie care accentuează noua scenă de design românească, vibrantă, proaspătă şi activă.

Threads of Tradition este construită pe baza unei selecţii riguroase a unor proiecte dezvoltate în 2016-2017, prezentând atât branduri de design de produs inspirate de folclor şi de modele tradiţionale, cât şi iniţiative şi proiecte multidisciplinare care pun accent pe proces şi pe cunoaştere, cercetarea şi utilizarea materialelor naturale.

Conceptul curatorial este semnat de Romanian Design Week, designul expoziţiei de Eliza Yokina, iar designerii care expun în acest context sunt: Alex Pintea, Ana Bănică ‒ Cai verzi pe pereţi, Combic, Erika Popliceanu ‒ coolwoolstudio, Corvin Cristian, Cosânzeana, Dare to Rug, DeltaCraft, Dragoş Motica, Eliza Yokina, grapho_mat, Ioana Ciolacu, KraftMade, Lana Dumitru, Mădălina Andronic, Materia, Meşteshukar ButiQ, Mihai Stamati & Maria Bubuioc, Oláh Gyárfás, Patzaikin, Pro Patrimonio, Ruxandra Sacaliş, şezi, Ubikubi şi Wagner Arte.

Expoziţia Play&Rewind poate fi vizitată la Institutul Cultural Român din Viena în aceeaşi perioadă, între orele 10.00‒19.00. Vernisajul are loc în data de 6 octombrie, începând cu ora 16.30, la sediul institutului. Play&Rewind gravitează în jurul universului copilăriei şi reuneşte pretexte şi practici de joc din trecut, jucării actuale şi obiecte de design contemporan care investighează rolul jocului şi al memoriei. Expoziţia prezintă o selecţie de obiecte ludice, care se remarcă prin modularitate şi ingeniozitate şi îşi propune să permită vizitatorilor să testeze, să se joace şi să ... îşi aducă aminte.

Designul expoziţiei este semnat de Attila Kim, iar designerii ale căror lucrări au fost selectate pentru a fi prezentate în cadrul acesteia sunt: Agnes Lukacs, Constantin Alupoaiei (IzziDesignBox), Atelier Mustaţă, Cosânzeana, Prototip Studio, eematico, Eliza Yokina, Vlad Tomei şi Mihai Gheorghe, Iungo Studio, Loreta Isac, Cohn&Jansen JWT, Asociaţia Illustrart, Mormi, Nod Makerspace, Oana Iacob, Paul Dersidan, Radu Abraham, Ubikubi şi Vlad Oană.

Pe lângă cele două expoziţii colective menţionate anterior, România este prezentă în toate secţiunile festivalului internaţional de design din Viena. Formatul Debut prezintă proiectul „the answering machine“ realizat de studenţi şi profesori de la Facultatea de Arhitectură a Universităţii Politehnica Timişoara. Tischlein deck dich ‒ proiect realizat de Alexandra Trofin şi Farkas Pataki (Timişoara) ‒ este inclus în formatul Stadtarbeit şi se desfăşoară în fiecare zi a festivalului în diferite spaţii din Viena. În secţiunea Studio Illustration ‒ un proiect work-in-progress ‒ vor fi prezentaţi designerii români Sorina Vazelina (2 octombrie), Kape Illustration (3 octombrie), Saddo (6 octombrie) şi Kitră (7 octombrie), iar proiectul FIDDLER,PFEIFFER & SCHLAU este prezentat de studioul zerunianandweisz şi Meşteshukar ButiQ (MBQ) în cadrul ERSTE Foundation Roma Partnership, în formatul Programmpartner al festivalului.

În secţiunea Talks, în data de 30 septembrie, reprezentanţii StudioBasar ‒ Alex Axinte şi Cristi Borcan ‒ au participat la dezbaterea intitulată Departure Talk 1: Designing Business, prezentarea fiind urmată de un workshop, iar pe 8 octombrie are loc discuţia Design in Romania – Design from Romania la care participă Ovidiu Hrin ‒ Synopsis Media, curator şi grafician, Maria Neneciu ‒ Romanian Design Week, Alexandra Trofin ‒ proiectul „Tischlein deck dich“ şi Irina Cornişteanu ‒ director ICR Viena.

De asemenea, pe durata festivalului, la Galeria de Artă din imediata vecinătate a ICR Viena, FIVE PLUS Art Gallery, sunt expuse obiecte de design realizate de artişti români: Ceramic Sparrow, Optimef, Una ca Luna (Anca Dragu), MOTA şi ZAIN - Design Expressions (Spoonfool, Andreea Bogdan, Florina Dascăl şi Bojodi Zoltan, Andra Handaric, Monom Studio, INDEE şi Tikki Studio) alături de bijuterii create de: Gabriela Secarea (Brielle Bijoux), Anca Popescu, Isabela Groza şi Monica Iacovenco. Expoziţia poate fi vizitată zilnic în perioada 29 septembrie ‒ 8 octombrie, între orele 10.00‒18.00.

Tot în această perioadă se desfăşoară Mapping Timişoara ‒ Capitală Culturală Europeană 2021

Institutul Cultural Român de la Viena în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene în Austria şi EUNIC Austriacelebrează cea de-a 16-a ediţie a unui eveniment tradiţional din calendarul cultural austriac: Ziua Cafelei. Cu această ocazie, Café Museum găzduieşte în data de 5 octombrie, de la ora 19.00, dezbaterea cu titlul Mapping Timişoara ‒ Capitală Culturală Europeană 2021.

La eveniment participă Wolfgang Schmale (Institutul de Istorie al Universităţii din Viena), alături de reprezentanţi ai mediului academic din Timişoara: Oana Simionescu (coordonator al Bienalei de Arhitectură din Timişoara – BETA), Ana Branea (Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabilă Timişoara, Comisia tehnică de urbanism a Primăriei municipiului Timişoara), Marius Găman (Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabilă Timişoara),Gabriela Pascu (asistent universitar şi preşedinte al asociaţiei culturale Asociaţia pentru Patrimoniu Activ – PACT) şi Miodrag Popov (şef de lucrări în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Politehnica Timişoara).

Invitaţii vor discuta despre oportunitatea pe care titlul de Capitală Culturală Europeană oferă unui oraş posibilitatea de a revitaliza o parte din conţinutul său – de la o scară urbană mai complexă, la clădiri de patrimoniu, infrastructură şi chiar la activităţi culturale.

Cu acest prilej, studenţii şi profesorii de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanisma Universităţii Politehnica Timişoara desfăşoară la Viena proiectul The Answering Machine. Proiectul de cercetare generează o hartă a dinamicii profesiei de arhitect, ca urmare a absolvirii unei şcoli est-europene, care pregăteşte specialişti pentru o piaţă vest-europeană. De asemenea, zilnic în perioada 29 septembrie ‒ 8 octombrie, tinerii arhitecţi Alexandra Trofin şi Farkas Pataki (VitaminA) prezintă bucătăria mobilă „Tischlein Deck Dich“ în diferite locuri din Viena.

EUNIC Austria este pentru a şasea oară organizator al acestui festival. La ediţia 2017 participă 14 membri ai clusterului, care vor organiza şapte evenimente în cafenelele vieneze în perioada 2-6 octombrie.

EUNIC Austria (Reţeaua Europeană a Institutelor Culturale Naţionale) reuneşte 27 de ambasade şi institute culturale care dezvoltă proiecte comune, cu rolul de a promova înţelegerea şi diversitatea culturală în societatea europeană.

Café Museum este un local amplasat central între bulevardul Ring şi piaţa Naschmarkt, în imediată apropiere de Secession. Această cafenea tradiţională vieneză există din anul 1899. La un moment dat s-a numit şi Café Nihilismus, pentru că designul de interior creat de Adolf Loos se distingea prin forme simple şi renunţarea la decor şi ornamente. A devenit rapid un punct de întâlnire pentru artişti şi intelectuali, iar printre oaspeţii săi s-au numărat personalităţi precum pictorii Gustav Klimt, Egon Schiele şi Oskar Kokoschka, scriitorii Joseph Roth, Karl Kraus, Georg Trakl, Elias Canetti, Hermann Broch, Robert Musil şi Leo Perutz, compozitorii Alban Berg, Franz Lehar şi Oscar Straus cât şi arhitecţii Otto Wagner şi Adolf Loos.