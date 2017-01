România lasă Bulgaria să se chinuie singură cu gerul

Autoritățile de la Sofia au solicitat duminică seara Ministerului Energiei din România un ajutor de urgență pe furnizare de energie electrică din cauza unei probleme de sistem. Bucureștiul a refuzat din considerente că și aici situația este delicată. "Ţinând cont de situaţia delicată în care se poate afla România nu ne-am asumat acest lucru şi le-am spus că nu-i puteam ajuta", a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu. Conform acestuia, consumul naţional de electricitate şi de gaze naturale va ajunge la valori record luni şi marţi, însă există capacităţile necesare pentru a trece de acest vârf.

"Am trecut la analiza echilibrării sistemului energetic pe perioada de ger. A fost emis Cod portocaliu de ger în 35 de judeţe plus Bucureşti.

Avem vreme severă şi fiind temperaturi foarte scăzute cresc consumurile, în special pentru gaze, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru producătorii de energie electrică şi termică. Avem nevoie de cantităţi suplimentare de gaze. Ne cresc consumurile foarte

mult şi pe energie electrică", a spus ministrul Energiei. Bulgaria este principala piață de export de energie a României. Anual, 35-40%

din curentul vândut în străinătate este furnizat vecinilor de la sud de Dunăre. Petcu a spus că reprezentanţii Sistemului energetic naţional estimează un consum de gaze naturale de 72 - 74 milioane mc, "un consum istoric", în condiţiile în care până acum maximul a fost de 71,2 mc. "Ne-am pregătit şi am luat toate deciziile necesare ca să putem face acest lucru. Avem circa 26 milioane metri cubi din rezerve, 28 milioane metri cubi din producţia zilnică şi 16 milioane metri cubi pe care şi le-au asumat furnizorii că le importă. La ora actuală avem necesarul estimat pentru a trece de acest vârf. S-a luat decizia ca Elcen, CET Brazi şi CET Galaţi să treacă pe păcură. Ieri (duminică n.r) şi noaptea trecută s-a întâmplat. Elcen funcţionează în prezent pe păcură", a mai declarat Petcu. Potrivit acestuia, au fost pornite grupuri suplimentare pentru majorarea producţiei de energie electrică, în contextul în care este estimat un maxim de 9.500 MW. "La energie electrică am dispus suplimentarea grupurilor de la Turceni, Rovinari, am reuşit să pornim şi la grupul de la Mintia, de la CEH, de la Hunedoara, încă un grup de 150 MW. CET Govora a intrat în producţie cu 50 MW. Aveam o rezervă pe hidro estimată de 1.000 MW, s-au consumat 400 MW, mai avem 600 MW disponibili pe hidro. Avem consum maxim estimat pe energie electrică de 9.500 MW. În acest moment consumul era de 9.000 MW", a afirmat Petcu.

Cade un record

Dispeceratul Energetic Naţional estimează pentru luni seara un consum naţional de circa 9.750 de MW de energie electrică, nivel care nu a mai fost atins din anii 2000 încoace, a declarat Octavian Lohan, membru în directoratul Transelectrica şi fost şef al Dispeceratului. "Până acum, cel mai mare consum a fost înregistrat pe data de 16 decembrie 2016, când, la ora 17:28, consumul naţional a fost de 9.721 de MW, acesta fiind cel mai mare consum de după 2000. La aceeaşi dată, producţia naţională era de 11.227 de MW", a precizat Lohan.