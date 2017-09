România, pe harta mondială a producătorilor de single malt

Luni, 11 septembrie 2017, Alexandrion Group a anunțat debutul primei producții de distilat de malt, care va sta la baza primul single malt produs în România. La ora 17,10 s-a procesat prima șarjă de distilat de malt, în prezența domnului Nawaf Salameh, președinte și CEO Alexandrion Group, precum și a vicepreședintelui Stelios Savva și a întregii echipe dedicată proiectului, precum și a specialiștilor cu expertiză internațională în domeniu. Acest moment marchează inaugurarea proiectului SINGLE MALT, dedicat Centenarului Marii Uniri din 2018, potrivit dorinței președintelui companiei.

Alexandrion Group a anunțat aseară public începutul producției de single malt la Distileriile Alexandrion în cadrul unei întâlniri la Hanul Gabroveni, unde au participat peste o sută de invitați. Astfel, Alexandrion Group devine prima companie românească ce va deține în portofoliu un single malt produs 100% în țară. Decizia de a produce single malt în România este una strategică, în linie cu valorile companiei – lider pe piața băuturilor alcoolice de la noi din țară.

“Pot spune că unul dintre visurile mele s-a împlinit. Prin această realizare am reușit să punem România pe harta producătorilor de whisky single malt. Iar pentru ca produsul nostru să fie desăvârșit, conform regulilor, trebuie să mai avem răbdare încă trei ani pentru a putea savura primul single malt produs în România de către Alexandrion Group .” (Nawaf Salameh, CEO, președinte și fondator Alexandrion Group)

La Distileriile Alexandrion s-a scris o pagină de istorie, odată cu prima cantitate de distilat de malt produsă în instalațiile achiziționate de companie. Întrucât la baza unei băuturi de calitate, așa cum sunt toate produsele Alexandrion Group, stă materia primă, aceasta va fi selectată cu cea mai mare atenție. Pentru început, compania va utiliza materie primă importată, dar intenția este de a folosi în viitor materie primă autohtonă, pentrun single malt 100% românesc. Produsul va fi distilat de două ori și depozitat în butoaie și maturat cel puțin trei ani în crama de la Bucov, Pleașa.

La evenimentul la care s-a anunțat începutul distilării de single malt la Distileriile Alexandrion au participat și experți internațional independenți, care au supravegheat întregul proces de la conceperea proiectului, fermentarea malțului, până la distilare.

”Am lucrat în industrie peste 30 de ani și unul dintre cei mai importanți actori pentru producerea unui whisky de calitate este timpul. Distilatul trebuie păstrat cel puțin trei ani în butoaie de stejar, dar chiar dacă avem de așteptat, sunt convins că Alexandrion va avea succes cu whisky-ul produs în România”. (Tony Kavanagh, expert internațional independent)

Echipa Alexandrion Group a beneficiat de expertiza unuia dintre cei mai reputați specialiști scoțieni în domeniul producției de single malt, aflat între primii zece specialiști mondiali în distilare de single malt, care a supravegheat nu doar începutul producției la Pleașa, dar și instalarea echipamentelor cu care s-au început distilarea.

Nawaf Salameh, CEO, președinte și fondator al Alexandrion Group, a primit în 2016 titlul de Keeper of the Quaich, moment care a marcat o importantă contribuție la creșterea pieței de single malt în România, unde s-au înregistrat vânzări record la această categorie la noi în țară. Aceast tiltlu a fost dedicat consumatorului din România, față de care Alexandrion Group are o obligație de onoare în a-i oferi produse de cea mai bună calitate. De aceea, compania a luat decizia strategică de a produce în țară un single malt, pentru a așeza România alături de toți ceilalți producători internaționali de single malt – Scoția și Irlanda, precum și Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, India, Japonia, Olanda, Noua Zeelandă, Pakistan, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan sau SUA. Producția de single malt a luat amploare și acoperă geografic tot globul, fiind un produs de excelentă calitate, dedicat celor care apreciază o băutură rafinată. România nu putea lipsi din lista producătorilor de calibru cu un single malt 100% românesc, pe care îl așteptăm să ajungă la maturitate în butoaiele Distileriilor Alexandrion.

Distileriile Alexandrion şi Distileriile SABER 1789, care, împreună, înglobează o istorie de peste 200 de ani în industria locală a băuturilor spirtoase, au creat unele dintre cele mai puternice brand-uri din România, recunoscute atât pe plan intern, cât şi internaţional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse proprii cuprinde toate categoriile de băuturi spirtoase cerute pe piață, inclusiv băuturi tradiţionale româneşti. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Alexandrion 5* şi 7*, faimosul vinars Brâncoveanu XO, VS şi VSOP, Cava D’Oro, Vodka Alexander şi Vodka Kreskova, Afinata, Vişinata și Caisata Saber Premium, Saber Fructe de Pădure, Saber Coacăze Negre, dar şi alte produse care au asigurat companiei poziția de lider pe piața băuturilor spirtoase şi tradiţionale din România. Brandurile aflate sub umbrela Alexander (Alexander Vodka, Alexander Lemon şi Alexander Gin) au intrat în portofoliul companiei, prin achiziţie, la începutul anilor 2000.

Video Lucian Alecu